Berlin - Es ist schon kurios. Fast 30 Jahre ist es her, dass der Architekt Hans Kollhoff und seine Kollegin Helga Timmermann mit einem Hochhausentwurf 1993 den städtebaulichen Wettbewerb zur Neugestaltung des Alexanderplatzes gewannen. Zehn 150 Meter hohe Türme sollten danach entstehen. Aber erst jetzt wird ein Hochhausprojekt nach dem anderen gestartet. Nach dem russischen Investor Monarch und dem Immobilienunternehmen Covivio hat am Montag die Signa des österreichischen Milliardärs René Benko den ersten Schritt für einen Turm neben der Galeria Kaufhof getan.

Kurios ist die Entwicklung, weil insbesondere die fehlende Nachfrage nach Büroflächen lange dazu führte, dass keiner die Türme errichtet wollte. In dem Moment, wo die Nachfrage anzog, wurden die Projekte konkretisiert, doch fällt nun ausgerechnet ihr Start in eine Zeit, in der sich infolge der Corona-Krise die Frage stellt, ob all die Büroflächen tatsächlich gebraucht werden. Denn das Home-Office hat die Arbeitswelt verändert. Gut möglich, dass der entstandene Bedarf bald wieder verschwindet.

Und dann? Dann wird sich erweisen, wie sehr sich die Investoren auf eine veränderte Lage einstellen können. Dass Büros am Alex leer stehen, ist aber unwahrscheinlich, weil der Standort einfach zu zentral ist. Die Vermarktung wird sich möglicherweise etwas länger hinziehen, aber irgendwann werden sich die Büros füllen. Möglicherweise aber zu Lasten anderer Standorte. Bei den geplanten Wohnungen könnte es ähnlich aussehen.

Nach Lage der Dinge sind die ersten drei Hochhausprojekte am Alexanderplatz nicht mehr aufzuhalten. Sie werden die Silhouette der City-Ost verändern. Ob zum Besseren, das wird im Blicke des Betrachters liegen. Dass sehr viel mehr Hochhäuser entstehen – dafür sind die Chancen durch Corona aber eher gesunken.