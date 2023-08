Was passiert eigentlich, wenn man einen Peilsender in eine neuwertige Jogginghose einnäht und das so präparierte Kleidungsstück in einer Filiale von C&A in Berlin-Mitte in eine Sammelbox wirft? Gleich neben der Kasse in den Berliner Läden der bekannten Modekette stehen nämlich grüne Container, vielleicht einen Meter hoch. Darauf steht: „Wir geben deiner Kleidung ein zweites Leben.“



Auch der schwedische Modekonzern H&M hat solche Boxen in seinen Geschäften der Hauptstadt aufgestellt. Online wirbt H&M damit, den Kreislauf zu schließen: „Let’s close the loop“. Wo wird also ein neuwertiger Kapuzenpullover landen, der Signale aus der Sammelbox bei H&M in Neukölln senden wird?