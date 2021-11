Potsdam - Nun liegt die letzte Entscheidung beim Landesamt für Umwelt in Brandenburg: Es geht um die fast fertige „Gigafactory“ des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide. Am Montag endete die dreiwöchige letzte Einspruchsfrist für Kritiker. Die durften nicht – wie sonst üblich – in einer öffentlichen Anhörung ihre Kritik vorbringen, sondern coronabedingt nur schriftlich im Internet.