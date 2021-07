Berlin - Im Flur der Friedrichshainer Wohnung von Rosemarie Bank hängen vier Fotos an der weiß getünchten Wand. Auf einem Bild in Schwarz-Weiß sind zwei Kinder zu sehen, die vor einem Haus mit bröckelnder Fassade stehen. Es zeigt Rosemarie Bank als zehnjähriges Mädchen und ihren Bruder Klaus Jürgen. Die Geschwister lächeln stolz in die Kamera. Das Mädchen trägt ein mit Blümchen besticktes helles Kleid, die Haare sind zu Zöpfen geflochten. Der Junge hat kurze Lederhosen an, die er von Verwandten aus West-Berlin geschenkt bekommen hat, und ein weißes kurzärmeliges Hemd.

Das Foto entstand am Tag, als Klaus Jürgen neun Jahre alt wurde. Sechs Tage später lag Rosemarie im Krankenhaus und Kläuschen, wie ihr Bruder genannt wurde, war tot. Ertrunken bei einer Ferienfahrt mit dem Schiff, die vor genau 70 Jahren mit der bisher größten Schiffskatastrophe Berlins endete. 28 Kinder und zwei Erzieherinnen starben bei der Explosion des Motorschiffes „Heimatland“, das gerade im Treptower Hafen abgelegt hatte.

Rosemarie Bank ist eine kleine, drahtige Frau, die sich in ihrer Freizeit mit orientalischem Tanz fit hält, und die trotz ihrer 80 Jahre die fünf Etagen bis zu ihrer Neubauwohnung noch immer läuft. Den Fahrstuhl nutzt sie nur, wenn sie vom Einkaufen kommt. Sie hat Kaffee gekocht. Auf dem Esstisch steht ein Teller mit Kuchen, sie bietet Schinkenbrote an und Kirschen. So schwirrt Rosemarie Bank emsig zwischen Wohnzimmer und Küche hin und her. Es ist ein bisschen so, als wolle sie ihren Erinnerungen entfliehen.

Auf den Esstisch im Wohnzimmer liegt zwischen den Kaffeetassen, Kuchentellern und dem Milchkännchen ein Hefter, in dem Traueranzeigen und vergilbte Zeitungsartikel stecken, die ihr Vater nach der Katastrophe gesammelt hat. Es sind auffallend kleine Zeitungsbeiträge, die von dem größten Berliner Schiffsunglück veröffentlicht wurden. Von dem Geschehen selbst, der Beerdigung der Kinder schon eine Woche nach der Katastrophe, der Ehrung der Retter, die Dutzende Mädchen und Jungen aus dem Wasser der Spree bargen.

Geschwisterpaar ist das erste Mal bei den Ferienspielen dabei

Die Artikel stammen aus der Berliner Zeitung und der BZ am Abend. „Es wurde damals nicht so groß darüber berichtet, weil das Unglück den Oberen nicht passte“, sagt Rosemarie Bank, als sie endlich auf einem der Stühle Ruhe gefunden hat. Schließlich sollten in Ost-Berlin im August 1951 die Weltfestspiele der Jugend und Studenten stattfinden. Die Menschen in der Hauptstadt der DDR sollten sich freuen, sie sollten lachen, tanzen, nicht trauern.

In dem Hefter steckt auch ein kleiner Zettel. Das mit den Jahrzehnten bräunlich gewordene Papier wirkt, als würde es gleich zerfallen. „Malitz, Rosemarie, Greifswalder Straße 58, befindet sich leicht verletzt im Rudolfkrankenhaus Bln., Rudolfstr. 14“, ist darauf handschriftlich und mit blauer Tinte vermerkt, wobei bei dem Familiennamen das H fehlt. Die kurze Notiz endet mit dem Stempel vom Polizeirevier 57 vom 5. Juli 1951. Es ist der Tag, an dem Rosemarie Bank den Flammen auf der „Heimatland“ entkam und den sie bis heute nie vergessen hat. Sie ist eine der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Unglücks. Vielleicht die letzte Überlebende.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Klaus Jürgen Mahlitz und seine Schwester Rosemarie - das Foto wurde am neunten Geburtstag des Jungen aufgenommen. Sechs Tage später war er tot.





Der 5. Juli 1951 ist ein Donnerstag. In Ost-Berlin sind Ferien. Das Wetter ist an diesem Tag nicht so toll. Gerade mal 17 Grad misst das Thermometer, ab und zu regnet es. 228 Kinder der 33. und der 34. Schule in Prenzlauer Berg warten im Hafen von Treptow darauf, an Bord eines Schiffes zu gehen. Die Fahrt soll sie nach Hessenwinkel bringen. Das geht aus den Unterlagen hervor, die im Landesarchiv über das Unglück zu finden sind.

Auch Rosemarie und Klaus Jürgen Mahlitz aus der 34. Schule sind unter den Kindern. Bei den Ferienspielen macht das Geschwisterpaar das erste Mal mit. „Normalerweise sind wir in den Ferien immer zu unseren Großeltern in die Altmark gefahren“, erinnert sich Rosemarie Bank.

Der Schiffsführer wollte unbedingt beim Feriendienst mitfahren

Scharen von Kindern steigen auf das Motorschiff „Edelweiß“, das neben der „Heimatland“ im Hafen liegt. Aber der Schiffsführer weigert sich, zu viele Mädchen und Jungen an Bord zu nehmen. Mit 100 Kindern legt das Schiff ab, während die restlichen 128 Schüler auf die „Heimatland“ steigen. „Mein Bruder und ich hatten die ganze Zeit gequatscht, wie das Kinder so machen. Deswegen haben wir auch nicht mitbekommen, dass wir eigentlich auf dem falschen Schiff sind“, sagt Rosemarie Bank. Ihre Mitschüler sind bereits auf der „Edelweiß“ unterwegs.

Bruder und Schwester stört es nicht, dass sie keines der Kinder kennen. Es ist so voll auf dem Schiff, dass sie keinen Sitzplatz mehr bekommen. Doch Erich Weise, der Schiffseigner, interveniert nicht. Auch wenn nur 98 Personen zugelassen sind. Weise ist 38 Jahre alt, er stammt aus einer alten Schifffahrerfamilie. Auf der „Heimatland“ fahren auch seine beiden Kinder, acht und 14 Jahre alt, mit. Sie und ihr Vater werden später zu den Geretteten gehören.

Erich Weise hatte die „Heimatland“ erst im Januar 1951 für 20.000 Deutsche Mark gekauft. Da der Motor zu laut war und zu sehr vibrierte, kaufte er einen alten Benzinmotor ohne Vergaser, der 1939 generalüberholt, aber seitdem nicht mehr benutzt worden war. Den Motor und einen ausgeliehenen, defekten Vergaser ohne Filter ließ Weise im Juni 1951 von einem Autoschlosser einbauen, der den Vergaser notdürftig reparierte. Weise hatte es offenbar eilig, er wollte unbedingt beim Feriendienst mitfahren. Deswegen ließ er das Schiff mit neu eingebauten Benzinmotor auch nicht noch einmal von den Behörden abnehmen. Er habe aus Gewinnstreben gehandelt, geht aus dem gegen Weise später verhängten Urteil des Berliner Landgerichts hervor.

Karin Ludwig erzählt, dass das so nicht stimme. Weise war mit seiner „Heimatland“, wie alle Motorschiffe in Ost-Berlin, im Auftrag der staatlichen Deutschen Schiffs- und Umschlagsbetriebszentrale (DSU) unterwegs. Und Vertreter dieser Behörde hätten den Schiffsführer unter Druck gesetzt, damit er mit dem Umbau der „Heimatland“ bis zu den Ferienspielen fertig wird. Karin Ludwig und ihr Mann Till sind Dokumentarfilmer. Vor einigen Jahren haben sie für den Streifen „Tod auf der Spree. Das Unglück auf der MS Heimatland“ recherchiert.

Ein Buchbinder half als Bootsmann auf der „Heimatland“ aus

Demnach war es die DSU, die den Einbau des Benzinmotors gebilligt hatte. Der Umbau der Heimatland sei mehrfach von Vertreter dieser staatlichen Behörde inspiziert worden, sagt Karin Ludwig. Als der Benzinmotor eingebaut gewesen sei, habe Weise sofort für den nächsten Tag den Fahrbefehl bekommen. „Eine technische Abnahme des Schiffes gab es nicht“, sagt Ludwig. So habe die Katastrophe ihren Lauf genommen.

Gegen 9.45 Uhr legt die „Heimatland“ am Unglückstag in Treptow ab. Im später gegen Erich Weise verhängten Urteil heißt es: Der Motor habe gestottert, die Maschine sei nicht auf Touren gekommen. Die „Heimatland“ nimmt nur langsam Fahrt auf. Auf die Frage neugieriger Kinder „Onkel, fährt dein Schiff bald schneller?“ soll Weise geantwortet haben, dass die „Heimatland“ gleich Tempo aufnehmen würde.

Weise denkt, dass die Kerzen verrußt sind. Weil er nach dem Motor sehen will, ruft er seinen Bootsmann ins Führerhaus, angeblich ein Buchbinder, der im Urlaub auf dem Schiff aushilft. Als der Schiffseigner den Gang herausnimmt, kommt es zu einer Stichflamme und einer lauten Explosion. Das Feuer setzt sofort das Mittelschiff in Brand. Bei den Kindern bricht Panik aus. Sie drängen zu Heck und Bug des Schiffes.

Rosemarie Bank kann sich noch gut an ihre Angst erinnern. Sie sagt, sie, die große Schwester, habe ihren kleinen Bruder damals aus den Augen verloren. Sie weiß noch, wie sie am Rand der „Heimatland“ stand, vor sich das Wasser. Hinter ihr habe alles in Flammen gestanden. An Panik kann sie sich nicht erinnern, vielmehr an eine Schockstarre. Wie versteinert habe sie am Schiffsrand ausgeharrt, Erzieherinnen gesehen, die Kinder ins Wasser warfen. Das Mädchen nimmt einen anderen Dampfer wahr, der dicht heranfährt, damit Mädchen und Jungen hinüberklettern können. „Ich hatte das Gefühl, dass ich die Letzte war auf der ‚Heimatland‘“, sagt sie.

Als die zehnjährige Rosemarie die Hitze der Flammen im Nacken spürt, springt auch sie ins Wasser. Sie kann nicht schwimmen, so wie ihr Bruder, so wie die meisten Kinder damals. Sie geht unter. Auf einem Kahn kommt das Kind wieder zu sich. Es liegt auf dem Boden, ein Mann kniet neben Rosemarie, er hat sie reanimiert. Ihr Vater wird später vergebens nach dem unbekannten Retter suchen.

Die Mutter findet ihr neunjähriges Kläuschen im Leichenschauhaus

Die Zehnjährige kommt leicht verletzt ins Rudolfkrankenhaus. Am Abend holt sie ihr Vater ab. Er ist Abschnittbevollmächtigter, also Polizist. Die Kollegen vom Revier 57 haben ihm den Zettel gegeben, der sich nun in dem Hefter auf dem Esstisch befindet. „Ich weiß bis heute nicht, woher die Polizei wusste, wo ich war. Niemand hat mich gefragt, wer ich bin. Ich hatte nichts dabei, was mich als Rosemarie Mahlitz ausgewiesen hätte“, erzählt sie nun.

Von Kläuschen, ihrem kleinen Bruder, gibt es keinen solchen Zettel. Er bleibt zunächst verschwunden. Während sich der Vater um die Tochter kümmert, geht die Mutter ins Leichenschauhaus, wo die toten Kinder aufgebahrt liegen. Dort findet sie ihren neunjährigen Sohn. Klaus Jürgen Mahlitz ist ertrunken, wie die meisten der 27 bei der Schiffskatastrophe ums Leben gekommenen Mädchen und Jungen. Zwei Kinder verbrannten. Auch zwei Erzieherinnen überlebten die Katastrophe nicht. Ein Mädchen starb acht Monate nach der Explosion auf der „Heimatland“ an seinen schweren Brandverletzungen. 62 Kinder wurden verletzt

Die Katastrophe wird von Ost- und Westmedien ausgeschlachtet, es herrscht Kalter Krieg. Die Volkspolizei habe West-Berliner Hilfe abgelehnt. Rettungsboote seien erst eine halbe Stunde nach der Explosion eingetroffen und hätten sich nicht um die im Wasser treibenden Kinder gekümmert, meldet der Tagesspiegel.

Dagegen schreibt die Berliner Zeitung, Rettungswagen hätten einen Umweg nehmen müssen, weil sie den amerikanischen Sektor nicht durchfahren durften. Brandopfer seien in Kliniken im Westteil abgewiesen worden, weil sie nicht westversichert waren. „Menschlichkeit nur für Westmark“, schrieb die Zeitung. „Die Vorwürfe sind zutreffend, von beiden Seiten“, sagt Karin Ludwig.

Rosemarie Bank hat damals nicht wahrgenommen, was in den Zeitungen stand. Dafür sei sie zu klein gewesen, sagt sie. Sie kann sich allerdings an die orchestrierte Beisetzung für die meisten der tödlich Verunglückten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde erinnern, schon eine Woche nach dem Unglück. „Das war ein Staatsbegräbnis“, sagt sie.

Schiffsführer Erich Weise wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt

Zwei Männer werden für die Katastrophe vor dem Landgericht Berlin zur Verantwortung gezogen: der Schiffsführer Erich Weise und der Autoschlosser Walter Krüger, der in die „Heimatland“ den Benzinmotor eingebaut hatte. Genau zwei Monate nach der Katastrophe wird Weise wegen Transportgefährdung zu einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren verurteilt, Krüger muss für fünf Jahre hinter Gitter.

Zwei Jahre nach dem Schiffsunglück hat Rosemarie Bank schwimmen gelernt. Sie ist in den Ferien wieder zu ihren Großeltern gefahren, allein. Ihre Mutter habe den Verlust des Sohnes nie verwunden. „Sie hat nie über ihren Schmerz gesprochen“, sagt Rosemarie Bank. Jede Woche aber seien sie gemeinsam an Kläuschens Grab gegangen.

Rosemarie Bank ist Sekretärin geworden, hat im Außenhandel gearbeitet, eine Familie gegründet und zwei Söhne bekommen, die längst selber Kinder haben. Die Familie wisse, was 1951 auf der Spree geschehen sei. Aber viel geredet werde darüber nicht, sagt die alte Dame und lächelt vorsichtig. Ihr Bruder fehlt ihr, auch noch heute, 70 Jahre später. Alles hätten sie damals gemeinsam gemacht. Und manchmal überlege sie, was gewesen wäre, wenn sie nicht auf das Schiff gestiegen wären.

Am Montag wird sie das Grab ihres Bruder auf dem Friedhof in Friedrichsfelde besuchen, so, wie sie es fast an jedem 5. Juli getan hat. „Ich denke oft an meinen Bruder“, sagt Rosemarie Bank. Sie sieht ihn immer vor sich, wenn sie nach Hause kommt. Das Foto, gemacht kurz vor seinem Tod, hängt direkt gegenüber der Eingangstür.

