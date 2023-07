Nur fünf Treppenstufen hinab bis zum Ausgang. Für Lieselotte und Joachim Falten sind sie ein großes Hindernis. Sie stehen hilflos mit ihren Rollatoren davor. Ohne fremde Hilfe kommen sie nicht mehr aus dem Haus. Seit mehr als einem Jahr sind sie in ihrer Dreizimmerwohnung in Friedrichshain gefangen – nach einer Wirbelsäulen- und Herz-Operation. Ihre Krankenkasse hat ihnen zwar 4000 Euro für den Einbau eines Treppenlifts genehmigt, doch die Hausverwaltung hat dem Einbau nicht zugestimmt. Eine alternative Lösung hat sie aber auch nicht.

„Wir wollen doch einfach nur mal eine Runde um den Block fahren oder zum Einkaufen gehen“, sagt Lieselotte Falten. Sie lebt seit 30 Jahren mit Ehemann Joachim im sechsten Stock in der Platte nahe dem Strausberger Platz. Im dritten Stock wohnt ihr erwachsener Sohn. Er ist von Geburt an seh- und geistig behindert. Wegen ihm sind die Faltens ursprünglich aus der Lausitz nach Berlin gezogen, um ihrem Kind eine bessere Förderung und Schulbildung in der Großstadt zu ermöglichen.

Nun brauchen die Eltern selbst Hilfe. Die 84-jährige Lieselotte hatte vor einem Jahr eine Operation an der Wirbelsäule und ist seither wie ihr 84-jähriger Ehemann Joachim auf einen Gehwagen angewiesen. Er selbst wurde am Herzen operiert, bekam nach einem Infarkt mehrere Bypässe, leidet an Diabetes und hat seit kurzem auch noch eine kaputte Schulter, weil er samt Rollator die fünf Stufen im Hausflur hinabgestürzt ist. Beide haben den Pflegegrad 2.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seit 65 Jahren verheiratet

„Ich traue mich jetzt nicht mehr ohne Begleitung aus dem Haus und schaffe es noch nicht einmal mehr allein zur Physiotherapie“, sagt er. Momentan wird er dreimal in der Woche von einem Krankentransport abgeholt, der ihn in eine Tagesklinik bringt, damit er wieder beweglicher wird. „Wir sind jetzt auf andere angewiesen und das ist kein gutes Gefühl“, sagt er. Die Eigenständigkeit zu verlieren, sei für ihn sehr schmerzhaft. Einmal pro Woche kauft eine Bekannte für sie ein.

Joachim Falten war zu DDR-Zeiten Direktor im Zentrum Warenhaus am Alexanderplatz und hat dort 30 Jahre lang gearbeitet. Um so weit zu kommen, studierte er als Erwachsener noch BWL. Ehefrau Lieselotte, mit der er seit mehr als 65 Jahren verheiratet ist, arbeitete als Krankenschwester. Er betont: „Wir haben unser ganzes Leben hart gearbeitet und waren nie abhängig von anderen Menschen.“

Das Ehepaar hat schon viele Stellen angeschrieben und um Hilfe gebeten. Benjamin Pritzkuleit

Um jetzt auch im Alter weitgehend autark zu leben, haben die Faltens statt zu jammern nach Lösungen gesucht. Ihre Idee war, sich bei ihrer Krankenkasse die Kosten für den Einbau eines sogenannten Plattformliftes, der über die fünf Stufen fahren kann und einen ausklappbaren Sitz hat, bewilligen zu lassen.

Diese Idee funktionierte: Die Krankenkasse bewilligte 4000 Euro für den Lift, mögliche Mehrkosten wollte das Paar selbst übernehmen. Doch der Einbau scheitert an der Hausverwaltung, die ihnen keine Zustimmung erteilt. „Wir haben mehrmals nachgefragt und um Unterstützung gebeten. Doch wir wurden abgewiesen und mit unserem Problem alleingelassen. Das ärgert uns“, sagt Joachim Falten.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung beim kommunalen Wohnungsunternehmen WBM begründet die Sprecherin Karen Jeratsch die Absage so: „Aufgrund bautechnischer und Sicherheitsanforderungen bedauern wir, der Familie Falten nach einer gründlichen Prüfung mitteilen zu müssen, dass der Einbau in diesem Bereich nicht möglich ist.“ Der betroffene Bereich sei ein Hausausgang, der gleichzeitig als Fluchtweg fungiere. Gemäß den geltenden Sicherheitsbestimmungen müssten die Türen nach außen geöffnet werden können, um im Notfall eine reibungslose Evakuierung zu ermöglichen. Eine Montage des Lifts auf der linken Seite würde aufgrund von Abstandsbeschränkungen diese Voraussetzung nicht mehr erfüllen. Andererseits würde eine Installation auf der rechten Seite die Funktion der Schräge beeinträchtigen, die von anderen Bewohnern und Bewohnerinnen täglich genutzt werde. Dies sei dann nicht mehr möglich.

„Besondere soziale Verantwortung“

„Unsere höchste Priorität liegt im Schutz und der Sicherheit aller Bewohner und Bewohnerinnen. Daher ist wichtig, die geltenden Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten, um das Wohl aller Mieter und Mieterinnen zu gewährleisten“, so Jeratsch weiter. Ob diesbezüglich ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben worden ist, wollte die Berliner Zeitung wissen. Dies wurde von der Sprecherin verneint.



Die Frage, ob es eine alternative Lösung gibt, ließ die Wohnungsbaugesellschaft, die dem Land Berlin gehört, leider unbeantwortet. Auf der Internetseite hat sich das Unternehmen unter anderem „soziales Handeln“ auf die Fahnen geschrieben.

Der Berliner Mieterverein sieht bei den kommunalen Wohnungsunternehmen eine besondere soziale Verantwortung: „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben einen besonderen öffentlichen Auftrag zur sozialen Versorgung von Menschen mit Wohnraum“, erklärt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Diese Verantwortung bedeute, dass die Landeseigenen es behinderten Mieterinnen und Mietern ohne rechtliche Streitigkeiten ermöglichen, weiterhin in dem Haus zu wohnen, indem sie geeignete Modernisierungen genehmigen oder selbst durchführen.

Die Faltens können sich nur auf dem Flur fortbewegen und kommen mit dem Aufzug bis nach unten. Benjamin Pritzkuleit

Demnach hätten Mieter sogar einen Anspruch darauf, dass ihnen der Vermieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die dem Gebrauch der Mietsache durch Menschen mit Behinderungen dienen. Dazu gehörten nicht nur Maßnahmen innerhalb der eigenen Wohnung, sondern auch auf Gemeinschaftsflächen wie beispielsweise Hauseingangsbereichen, insbesondere Hausfluren und Treppenhäusern. Der Vermieter könne also durchaus verpflichtet sein, einen Treppenlift einzubauen.



„Wir können nicht nachvollziehen, warum die WBM den Antrag vor diesem rechtlichen Hintergrund ablehnt; möglicherweise sind doch nicht alle teureren Umbaualternativen oder Ausnahmen geprüft worden“, so Bartels weiter. Dazu sei wohl die Bauaufsicht einzubeziehen.

Es ist kein Einzelfall

Das Thema werde immer aktueller, da die Zahl der älteren Mieter weiter anwachse. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollten sich deshalb absprechen und mit Architekten und Bauämtern gemeinsame Kriterien entwickeln, wie solche Rampen und Lifte auf Gemeinschaftsflächen unter Wahrung des Brandschutzes eingebaut werden könnten. Notfalls müsse die Bauordnung in diesem Punkt flexibler gestaltet werden. Der Mieterverein-Geschäftsführer Bartels sagte: „Wir können den Mieterinnen nur empfehlen, nicht aufzugeben und sich beraten zu lassen.“

Die Faltens haben sich auch schon Unterstützung beim Pflegestützpunkt in Friedrichshain-Kreuzberg geholt. In einem Schreiben vom 13. Februar 2023, das der Berliner Zeitung vorliegt, schilderte eine Mitarbeiterin der Wohnungsbaugesellschaft WBM die belastende Situation des Ehepaares, dass sie nicht mehr selbstständig zum Einkaufen gehen können, Arztbesuche sowie medizinische Therapien und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert bis gar nicht möglich sind. Eine Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes betont, dass die Sorgen des Rentnerpaares in Berlin leider kein Einzelfall seien: „Wir haben uns Anfang des Jahres bereits wegen ähnlicher Probleme an die Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Friedrichshain-Kreuzberg und an die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung gewandt. Leider ohne jeglichen Erfolg“, erklärt sie.

Aus Verzweiflung haben sich die Faltens auch schon auf Wohnplätze in Pflegeheimen in Berlin beworben, obwohl sie sehr gern dort leben. Die Rentnerin zeigt die zwei Ordner, die mittlerweile mit Absagen gefüllt sind. „Schon am Telefon wurde mir gesagt, dass ich mit mindestens drei Jahren und mehr Wartezeit rechnen muss“, sagt sie. Es gibt auch noch ein anderes Problem, das sie als Mutter sehr sorgt: „Unser behinderter Sohn ist allein nicht lebensfähig, und wenn wir umziehen, müssen wir ihn mitnehmen. Wir lassen ihn nicht zurück.“



Die Faltens wollen nicht aufgeben. Weil sie auf Hilfe hoffen, haben sie sich an die Berliner Zeitung gewandt: „Wir wünschen uns so sehr, dass wir noch ein paar unbeschwerte Jahre zusammen leben könnten und wären auch bereit umzuziehen“, sagt Joachim Falten.

Die Berliner Zeitung fragte bei der Senatsverwaltung für Soziales nach, ob sie dem Paar helfen könnten: „Die Senatorin äußert sich nicht zu Einzelfällen“, erklärt die Sprecherin Silke Adamczyk, versprach aber bei Bedarf Informationen über Hilfsangebote für derartige Fälle zu erteilen.



Es gibt nun aber einen Hoffnungsschimmer für Lieselotte und Joachim Falten: Der Sozialstadtrat Oliver Nöll (Linke) in Friedrichshain-Kreuzberg versprach nach der Presseanfrage zu helfen und betont: „Ich werde das ältere Ehepaar unterstützen und mit der WBM sprechen.“ Vielleicht nimmt das Schicksal doch noch einen guten Lauf.