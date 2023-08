Ob an der Kavalierstraße in Pankow oder im Ilsekiez in Lichtenberg: Die geplante Bebauung grüner Innenhöfe gerät mehr und mehr in die Kritik. Wenn es nach der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus geht, soll die sogenannte Nachverdichtung künftig nicht mehr so einfach wie bisher durchgesetzt werden können.



In einem Antrag für das Abgeordnetenhaus, den die Fraktion jetzt beschlossen hat, wird der Senat aufgefordert, gemeinsam mit den betroffenen Bezirken alle noch nicht genehmigten Nachverdichtungsvorhaben der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und sonstiger Bauträger „auf den Prüfstand zu stellen“. Für künftige Nachverdichtungen sollen zugleich städtebauliche Kriterien festgelegt werden.