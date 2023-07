Die Löwin war ein Wildschwein – eine Blamage?

Das etwas verstohlen vorgetragene Eingeständnis des Bürgermeisters von Kleinmachnow, Michael Grubert, auf einer Pressekonferenz am Freitag lautete: Die vermutete Löwin in Kleinmachnow existiert nicht, die tendiert „gen Wildschwein“. Mit anderen Worten: Die ganze Aufregung um eine Wildtierjagd in den Berliner und Brandenburger Wäldern war zwar für die Bevölkerung prickelnd, hatte aber mit der Realität nichts zu tun. Die Behörden gaben daher am Freitag Entwarnung und stellten ihre aktive Suche nach rund 30 Stunden ein.

Es gebe keine „ernstzunehmenden Hinweise“ auf die Existenz einer Löwin oder eines anderen Raubtiers, sagte Michael Gruber nach einer erneuten Lagebewertung mit der Polizei. Es sei nicht von einer akuten Gefährdungslage auszugehen. Dafür würde er seine „Hand aufs Feuer, aber nicht ins Feuer legen“.

Zuvor waren die Einsatzkräfte von aufgeregten Hinweisgebern durch die Gegend gejagt worden. Das Tier soll auf einem Campingplatz, in einem Villenviertel, im Wald, bei einem Denkmal gesichtet worden sein. Einmal wurde die Polizei gerufen, weil jemand Löwengebrüll gehört haben will, doch es war ein Betrunkener, wie der RBB ganz nüchtern meldete. Fazit: „Alle Hinweise führten ins Leere“, sagte der Bürgermeister.

Den Durchbruch brachte schließlich laut Grubert die Firma CyperTracker, der die Behörden das einzige „Beweisstück“ vorlegten und die am Freitag zum Ergebnis kam: Eine Löwin macht einen „Katzenrücken“, wenn sie sich niederbeugt, beim Wildschwein bleibt der Rücken gerade. Eine Löwin hat einen anderen Schwanz und andere Läufe als ein Wildschwein, erklärte der Bürgermeister. Der zertifizierte Spurenleser Georg Messerer habe durch zwei unabhängige Experten Körperform und Haltung des auf dem Video abgebildeten Tieres analysieren lassen. Einer der Experten stammt aus Südafrika, wo zahlreiche Löwen leben. „Beide kamen zu dem Schluss, dass es sich keinesfalls um einen Löwen handelt.“

Der Bürgermeister hielt bei der Pressekonferenz zwei Fotos in die Höhe, die jeweils eine Löwin und ein Wildschwein in gebückter Haltung zeigten. Mit Farbstiften – gelb und rot – waren die Unterschiede zwischen Löwin und Wildschwein markiert. Man kennt dergleichen aus älteren Schulbüchern. Durch diese Erkenntnisse ergab sich für die Behörden eine „neue Gesamtbewertung der Situation“.

Die Unterscheide zwischen Löwin und Wildschwein sind farblich markiert. José Maria Gagàn/CyperTracker

Auf die Frage, warum die Behörden eine derartige Großwildjagd veranstaltet hatten, ehe man noch geprüft habe, wie wahrscheinlich der Auftritt einer Löwin in Berlin sei, sagte der Bürgermeister: „Wissen Sie, ich spiele Lotto und habe leider noch nicht gewonnen. Trotzdem spiele ich weiter Lotto, weil ich es nicht ausschließen kann, dass ich trotzdem 21 Millionen gewinnen werde.“ Obwohl man im Grunde außer diesem einen Video nichts in Händen hielt, habe man sich entschlossen, „zum Schutz der Bevölkerung“ ein Großaufgebot an Polizisten in die Wälder zu schicken. Dasselbe gilt für die Berliner Polizei, die im Bezirk Zehlendorf am Freitagmorgen auf teils heitere Anfragen nach dem Verbleib der Löwin aus der Bevölkerung bereits ziemlich genervt reagierte.

Man fragt sich, warum Politiker, Behörden und Experten mehr als zwei Tage gebraucht haben, das Naheliegendste herauszufinden: Im Süden gibt es Wildschweine, mit denen eine Begegnung nicht minder unerfreulich sein kann als mit einer Löwin. Bürgermeister Grubert sagte, man habe an der Videostelle Kot- und Haarproben genommen und festgestellt, dass diese definitiv nicht von einer Löwin stammten. Warum hat es nicht schon früher eine Auswertung des Videos gegeben?

Wildschwein? Löwin? Experten untersuchten Körperform und Haltung. José Maria Gagàn/CyperTracker

Aus dem Umfeld der Berliner Zeitung befragte Jäger hatten nach Ansicht des Videos umgehend gesagt, zu 95 Prozent müsse es sich um ein Wildschwein handeln, zu fünf Prozent um eine seltene Rinderart. Die Jäger hatten das Wildschwein an seinem Schwanz erkannt. „Kein anderes Tier hat einen solchen Schwanz, definitiv keine Raubkatze. Die unteren Läufe bei Wildschweinen sind schwarz, aber im Video verdeckt. Bei älteren Schweinen ist die Innenohrbehaarung wohl meist dunkler, aber es gibt offenbar definitiv nicht selten auch hellere Behaarung bei jüngeren Tieren, zudem spielt natürlich die Beleuchtung eine Rolle.“ Weitere Fragen der Jäger: Warum hat es keine Pfotenabdrücke gegeben, eine DNA-Analyse von gefundenem Fell, aufgebrochenes Wild – oder aber eine Begutachtung durch die Kreisjägerschaft?

Bürgermeister Grubert räumte bei seinem Auftritt vor der Presse ein, man habe am Drehort des Videos „Kot- und Haarproben“ genommen, diese analysiert und sei zu dem Ergebnis gekommen: Es war keine Löwin. Aber um ganz sicherzugehen, wurden die „einzigen Proben, die wir gefunden haben“, an das Leibniz-Institut geschickt. Ein Ergebnis der Proben war am Freitagmittag noch nicht bekannt.

Man fragt sich: Hätte man diese hohe Wahrscheinlichkeit nicht schneller haben können, etwa durch Hinzuziehung von Jägern? Warum hat es zwei Tage gebraucht, um das verschwommene Video zu analysieren? Ist es nicht am Ende doch eine Blamage, dass im Zeitalter des Internets ein Wildschwein mit einer Löwin verwechselt werden kann – und eine ganze Stadt in wohliges Gruseln versetzt wird wie bei einem Horrorfilm?

Die Pressekonferenz des Bürgermeisters zeigte jedenfalls die Überforderung der Behörden mit einem unvorhergesehenen Ereignis. Die Mitwirkung der Medien sollte hier nicht übersehen werden. Die Redaktionen zitterten mit. Schlimmer als die Nachricht „Entwarnung!“ wäre nur die Mitteilung „Tier erlegt!“ gewesen. Dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen, weshalb berechtigte Hoffnung besteht, dass da draußen irgendwo eine Löwin im Gebüsch sitzt und sich totlacht über die Menschen, die einem Video mehr glauben als der Realität.