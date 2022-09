Wie viel Kunst, wie viele Skulpturen und Denkmale, Mahnmale und Gedenktafeln man wohl täglich passiert in dieser Stadt, ohne sie zu sehen? Das hängt von der Gegend und dem individuellen Bewegungsradius ab, doch etliche sind es sicher. Der Gedanke tritt verlässlich auf, wenn mir wieder einmal ein besonders unauffälliges Werk begegnet. So wie neulich, auf dem Hohenzollerndamm.

Vermutlich war mein Blick geschärft, denn ich war tief in Gedanken versunken. Ja, das geht manchmal zusammen, weil die Gedanken den Blick lenken. Das Gespräch mit der Freundin zuvor drehte sich um die Proteste gegen die Russland-Politik, um Montagsdemos und laute Klagen in den sozialen Medien über die steigenden Preise für eigentlich alle. Und darum, dass diejenigen, die am meisten leiden, in diesem öffentlichen Chor der Wut nicht mitsingen.

Weil sie, wirklich arm oder gar ohne Obdach, dafür keine Zeit, keine Kraft, keine Kapazitäten in jeder Hinsicht haben.

Geschaffen im Jahr 1983

An diese Menschen, die Unsichtbaren und Stummen, dachte ich, als ich die Gitterfiguren auf dem Grünstreifen sehe. Sechs Menschen, die in loser Anordnung voranschreiten. Die Rücken gerade, dennoch wirken sie auf mich verloren zwischen den vielen Autos, Gebäuden, Passanten, zwischen all der Geschäftigkeit. Je nach Lichteinfall und Perspektive sieht man sie kaum. Was ich auch nicht sehe: Eine Hinweistafel, von wem die Skulptur stammt und wie sie heißt.

Nach längerer Recherche finde ich die fast Unsichtbaren im Internet. Das Werk heißt „Die grünen Menschen“, weil es irgendwann komplett mit Efeu und Wein überwachsen sein soll, und steht, so lese ich, „für das Zusammenwirken von Mensch, Natur und Technik“. Geschaffen haben es Erdmute und Alessando Carlini 1983.

Vorgenommen, genauer hinzusehen

Ob es zwischenzeitlich wirklich zugewuchert war, weiß ich nicht. An diesem Tag bin ich froh, dass mich die Figuren in ihrer stillen Präsenz an all jene erinnern, die ohne aufmerksamkeitswirksames Lamento vorangehen. Ihre Kraft ins Leben und Überleben stecken und nicht ins Besserwissen und Beschweren. Denke an die vielen Skulpturen, die ich täglich übersehe und daran, dass sie alle an etwas erinnern, etwas erzählen. Auch ohne Hinweistafel und jedem etwas anderes. Nehme mir vor, genauer hinzusehen – und die Unsichtbaren nicht aus dem Blick, den Gedanken zu verlieren.

