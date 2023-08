Die Menschen machen viel Unsinn, aber bestimmte Dinge tun eben nur Männer

Auch wenn inzwischen mehr als 60 Geschlechter existieren sollen, gibt es Dinge, die fast nur Männer machen. Wirklich. Hier eine kleine subjektive Auswahl aus jüngster Zeit: morgens auf dem Weg zur Schule. Ein kleiner Wohnkiez mit Straßen voller Poller, nur Anlieger dürfen durch. Als kein Auto auf der Straße ist, sperren zwei Schülerlotsen die Fahrbahn, damit Kinder und Eltern über die Straße können. Plötzlich donnert ein Laster aus der Nebenstraße heran. Ein Bier-Lieferant.

Die kleine Schülerlotsin hält ihr Stopp-Schild in die Höhe, der Laster wird langsamer. Er bleibt vier Meter vor ihr stehen. Sie hat Angst, wird immer kleiner. Der Laster ist mehr als drei Meter hoch, sie nur 1,20 Meter. Doch sie weicht nicht von der Stelle, denn noch haben nicht alle Kinder die Straße überquert.

Der Fahrer lässt den Laster ganz kurz anrucken, das Kind zuckt zusammen. Nur noch drei Meter Abstand. Sie bleibt stehen. Noch einmal gibt der Fahrer kurz Gas. Nur noch zwei Meter. Der Fahrer kurbelt die Scheibe runter und ruft: „Verschwinde, du Göre. Ick muss arbeiten.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vom Gehweg aus mischt sich ein Vater ein: „Lassen Sie das Kind in Ruhe. Sind Sie blind? Das ist eine Schülerlotsin.“ Der Fahrer ruft: „Ihr grünen Arschlöcher!“ Dann gibt er Gas. Das Mädchen rennt von der Straße, der Vater fotografiert mit dem Handy den Laster.



So wie der Fahrer würde sich wohl keine Frau verhalten. Und das nicht nur, weil Frauen im Truck noch immer in der Minderheit sind. Noch ein Beispiel gefällig?

Zwei Männer und das Bier

Ein ganz harmloses: Ein Mann trägt stolz seinen sehr dicken Bauch spazieren. Damit den auch ja niemand übersieht, trägt er ein besonders enges T-Shirt, das heftig spannt. Frauen verstecken ihre Fettpolster eher unter wallenden Kleidern oder weiten Pullovern. Männer tragen ungeniert viel zu enge Jeans, sodass ihnen hinten auch gern mal das Bauarbeiter-Dekolleté herausschaut. Oder sie tragen zu enge Hemden. Bei dem Bierbauch-Mann steht auf dem Shirt: „Wenn ich keine Lust auf ein Bier habe, dann trinke ich zwei.“



Noch ein Beispiel gefällig? Das passt ganz wunderbar zum Bier. In der Rigaer Straße sitzt ein Mann an einer Hausecke auf dem Gehweg. Er ist betrunken und brüllt sehr laut herum.

Auch Frauen gackern mal gern betrunken auf offener Straße, oft lachen sie auch zu laut und nerven mächtig. Manchmal reden sie auch volltrunken zu laut irgendwelchen Unsinn. Aber nie würden sich Frauen breitbeinig auf die Straße setzen, sich neben einem halb leer getrunkenen Kasten Bier an die Hauswand lehnen und all jene beschimpfen, die vorbeigehen: „Verpisst euch, ihr elenden Penner.“



So etwas machen nur Männer. Fortsetzung folgt.