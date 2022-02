Es ist das erste Wochenende nach Beginn der russischen Invasion – und schon sind bis Sonntagabend rund 300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Berlin registriert worden. Die meisten sind nach Angaben des LAF Menschen, die nach einem Besuch von Verwandten oder Freunden in Berlin nicht zurückreisen können. Nur wenige haben bisher den Weg direkt aus den Kriegsgebieten bis nach Deutschland, bis nach Berlin gesucht. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Erster Anlaufpunkt für ukrainische Flüchtlinge in Berlin – seien sie nun unmittelbar geflohen oder nach einem Verwandtenbesuch gestrandet – ist das Ankunftszentrum des LAF in der Oranienburger Straße in Reinickendorf. Zwar empfiehlt der Senat weiterhin, wenn möglich privat unterzukommen, bei Verwandten oder Freunden. Doch jeder, der vor dem Krieg nach Berlin flüchtet, kann zunächst in dem Ankunftszentrum vorstellig werden. Dort, auf dem weitläufigen in einem Park gelegenen Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, werden die Menschen registriert und können bei Bedarf auch einige Tage übernachten – 350 Plätze stehen derzeit zur Verfügung, kurzfristig ließen sich noch mehr aktivieren. Außerdem erhalten sie ersten Kontakt zu Beratung und Versorgung.

Viele Ukrainer sind in Deutschland vom Krieg überrascht worden

Und zu Berlinern, die helfen wollen. Mehrere Menschen kommen an diesem Sonntag mit Tüten und Taschen in der Hand spontan nach Reinickendorf. Kinderspielzeug, Kleidung, solche Dinge. „Und etwas Nervennahrung“, sagt eine Frau, zeigt auf ihre Tüte voller Süßigkeiten und lacht.

Es ist eine Haltung, die an die große Flüchtlingswelle 2015 und 2016 erinnert. Doch diesmal ist vieles anders. „Die Menschen stehen natürlich unter Schock. Es herrscht eine tiefsitzende Fassungslosigkeit über den Krieg in ihrer Heimat“, sagt LAF-Sprecher Sascha Langenbach. Dennoch sei die Lage ganz anders, als bei den Menschen aus Syrien oder anderen von Krieg geplagten Ländern, die vor sechs oder sieben Jahren in Berlin ankamen. „Die Syrer hatten oft mehrere Jahre Flüchtlingslager hinter sich. Sie waren krank, ausgemergelt, apathisch, hoffnungslos“, sagt er. Die Menschen aus der Ukraine hingegen seien „ganz deutlich nicht krank. Die sagen: Wir wollen uns anmelden, und dann wollen wir arbeiten“, berichtet er. „Das ist überhaupt nicht zu vergleichen.“

Im Laufe des Sonntags schaut auch Uwe Brockhausen spontan vorbei, Bezirksbürgermeister von Reinickendorf. Er wolle sich ein Bild von der Lage verschaffen, sagt der SPD-Politiker. Nach einem kleinen Rundgang zeigt er sich zufrieden von den Bedingungen. Dennoch wisse auch er, dass dies erst der Anfang sei. „Wir können nicht einschätzen, wie viele Menschen mit welchen Bedürfnissen kommen“, sagt er. Noch herrsche kein großer Druck, dennoch müsse rasch geklärt werden, ob Berlin über die 2500 avisierten weiteren Plätze hinaus mehr Unterbringungskapazitäten bereitstellen könne, so der Kommunalpolitiker. Schließlich, so Brockhausen, wolle niemand in eine Situation wie 2015/16 kommen: „Wir wollen auf gar keinen Fall Menschen in Turnhallen unterbringen.“

Reinickendorfs Bürgermeister will die Unterbringung in Turnhallen auf jeden Fall vereiden

Im Moment gehen die Blicke von Berlin aus wieder einmal nach Osten und Westen zugleich. Intensiv wird die Entwicklung in der Ukraine verfolgt. Am Sonntagvormittag las man auch hier die Meldung, dass die Deutsche Bahn (DB) ab sofort Menschen aus der Ukraine kostenlos ihre Fernzüge aus Polen nach Deutschland nutzen lasse. „Damit soll Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden“, heißt es in einer DB-Pressemitteilung. Was könnte das bedeuten? Kommen jetzt binnen kurzer Zeit viel mehr? Wird man sie alle gut unterbringen können?

Der nächste Blick geht nach Belgien. Der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, will in den kommenden Tagen über den Status der Ankommenden beraten. Sollen sie Asyl beantragen – was ihr gutes Recht ist –, oder sollen sie einem „Sonderkontingent ukrainische Flüchtlinge“ zugezählt werden? Asylbewerber werden Bundesländern zugeordnet und unterliegen Einschränkungen bei der Aufnahme von Arbeit. Für ein Flüchtlingskontingent könnten eigene Regeln getroffen werden. Hat sich der Europäische Rat entschieden, soll das Bundesinnenministerium diese umsetzen. Bis dahin heißt es „Füße stillhalten“, wie eine Frau des Vereins „Schöneberg hilft“ sagt.

Kriegsflüchtlinge oder Asylbewerber? Berlins Sozialsenatorin Kipping fordert vom Bund rasch Klarheit über den Status

„Der Bund muss klarstellen, auf welcher rechtlichen Basis diese Menschen hier aufgenommen werden“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Sonnabend. Am Sonntag konkretisiert ihr Sprecher Stefan Strauß auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Es ist unser Ziel, dass die Menschen den Status als Kriegsflüchtlinge erhalten.“ Sobald dies möglich sei, wolle der Senat ein eigenes Ankunftszentrum für die Ukrainer einrichten und dann auch eigene Unterkünfte organisieren. Das soll auch Thema der nächsten Senatssitzung am Dienstag werden, heißt es.