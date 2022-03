Berlin - Es gibt Sekunden, die über Glück und Unglück entscheiden oder gar über Leben und Tod. Ich fuhr mit dem Rad eine Einbahnstraße in Friedrichshain entlang. Ich war in der einzig erlaubten Richtung unterwegs, als ein Auto um die Ecke geschossen kam und mir entgegenraste.

Ich war überrascht, obwohl mir in dieser Straße schon mal ein Auto unerlaubterweise entgegengekommen war. Wieder war es ein Carsharing-Wagen, und auch dieser Fahrer wusste, dass er etwas Verbotenes machte. Deshalb raste er so durch die 30er-Zone, deshalb war es auch so lebensgefährlich. Jedenfalls für mich. Da ich aber durch die eine schlechte Erfahrung unbewusst vorgewarnt war, konnte ich ausweichen.

Bei der Carsharing-Firma wird nach jenen Sekunden abgerechnet, die die Fahrer das Auto nutzen. Deshalb fallen sie im Berliner Stadtbild immer wieder auf. Die einen interessieren sich nicht übermäßig für rote Ampeln, wenn sie ein paar Sekunden rausholen können; andere fahren auch mal eine Einbahnstraße falsch entlang, um abzukürzen und ein paar Cent zu sparen.

Das ist falsch, gefährlich und unvernünftig. Aber die menschliche Vernunft ist sowieso eine Sache, die leider oft überschätzt wird. Das ist überall zu beobachten: im Großen derzeit in der Ukraine und – kaum zu vergleichen – im ganz Kleinen an der Haustür.

Eines unserer Bücherregale ist windschief. Um das zu korrigieren, gibt es zwei dünne Metallstäbe, die in der Mitte zusammengenietet sind und dadurch ein Kreuz ergeben. Das wird von hinten ans Regal geschraubt, um es zu stabilisieren. Doch im nahen Baumarkt gab es das Kreuz nicht. Also wollte ich es dort bestellen und mit dem Fahrrad abholen, damit nicht extra ein Transport zu mir nach Hause ausgelöst wird. „Gibt’s aber nur online“, sagte die Verkäuferin.

Das ist unvernünftig. Auch finanziell. Jedenfalls für mich. Denn das Kreuz kostet 2,79 Euro, die Liefergebühr aber neun Euro. Also bestellte ich online gleich vier davon, damit ich für die nächsten Regale vorbereitet bin.

Das Paket war dann noch viel größer als befürchtet. Wirklich sehr viel größer. Die Ware war 1,20 Meter lang und hatte einen Durchmesser von zwei Zentimetern. Der Karton aber ist so hoch, dass ein Drittklässler darin stehen kann, und so breit, dass 100 Kreuze reinpassen. Mindestens.

Warum verschicken so viele Firmen so viel kostenlose Luft und so viel teure Pappe? Das ist die reine ökologische Unvernunft. Und es heißt doch immer: Die Zeit drängt. Da fällt mir nun ein: „Denken ist Glückssache.“ Aber vielleicht steht ja eine große Fabrik für Pappe in Russland und der deutsche Handel muss endlich Umdenken.