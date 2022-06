Der Arkonplatz rekelt sich in der Morgensonne und die Menschen lassen ihn dabei in Ruhe. Als hätten sie das so verabredet. Dass sie erst später das Pflaster bevölkern, den Schatten der Bäume suchen. Nur eine Frau sitzt im Schneidersitz auf dem Brunnenrand und löffelt einen Joghurt. Sie hat riesige Kopfhörer auf und sieht friedlich und zufrieden aus. Wie ähnlich diese beiden Wörter sind, denk ich. Und wie sehr das eine das andere bedingt. Sie sitzt dort, isst ihren Joghurt und hört Musik. Als gäbe es nichts zu tun in diesem Moment, als hier in der Sonne zu sitzen, Joghurt zu essen und Musik zu hören.

Die recht große Nase der Frau erinnert mich an eine Freundin, die in Italien lebt. Sie habe ich noch nie so sitzen sehen, außer beim Essen oder während einer gemeinsamen Zigarette. So ruhig.

Die italienische Freundin ist eine Person, die wie Werner Klemke „überall etwas zu tun hat“. An sie denke ich, und dass ich mich bei ihr melden will. Vor der Pandemie haben wir einander ein- bis zweimal im Jahr gesehen. Auch möchte ich etwas über Umbrien schreiben. Es mit dem Stift oder der Tastatur sehen, riechen, hören können.

Blicke statt Eile

Wieder in der Wohnung gelingt mir das auch ohne Reise. Den inneren Bildern kann die Zeit nichts anhaben, keine Distanz und auch kein Virus. Die Frau in ihrer Muße war meine Muse.

Oft sind Menschen Musen, einfach weil sie da sind, etwas tun oder nicht das tun, was alle anderen tun. Das können Menschen sein, die in der Bahn ein Buch lesen, statt Pop-up-Nachrichten zu verfolgen. Menschen, die langsam über die Straße gehen, statt sich der Eile anzuschließen.

Am nächsten Tag sehe ich die Frau am Brunnen wieder

Menschen, die in der U-Bahn Nachrichten schreiben und dabei aussehen, als säßen sie auf ihrem Bett, im Schein einer Lampe und eingewickelt in die Gefühle, die sie gegenüber dem Empfänger, der Empfängerin ihrer Botschaften hegen.

Schlafende Kinder können Musen sein, tröstende Väter und verpeilte Mütter. Sogar Tiere: Vor einigen Tagen begegneten eine Freundin und ich einem großen Hund, das Fell so lang, dass man kaum erkennen konnte, wo vorne und wo hinten war. Der buschige Schwanz brachte Klarheit. Ich hatte spontan Lust, einen Text über alles zu schreiben, das weich ist. Etwas über den Tastsinn. Und über Haut.

Am nächsten Tag sehe ich die Frau am Brunnen wieder. Mit Kopfhörern, mit Joghurt. Sitzt sie jeden Morgen dort um diese Zeit, in Zweisamkeit mit dem Platz? Dann gilt es als Erstes, eine Geschichte über Rituale zu verfassen.