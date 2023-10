Die Niederlage von Union: Auch erklärte Nichtfans haben Gefühle

Manchmal gibt es sehr viel wichtigere Dinge im Leben als ein paar gute alte Freunde. Manchmal ist etwas so Wichtiges angesagt, dass die Freunde einfach allein in die Kneipe gehen müssen. So erging es einem Freund, Mitglied bei Union, der bei einer Auslosung schon sehr früh Karten bekommen hatte für die Heimspiele von Union in der Champions League. Wir anderen sind keine Fußballfans, sondern gehören zu jenen Leuten, die vielleicht eine WM schauen.



Am Dienstag kam unser alter Freund also nicht zur üblichen Runde, sondern wollte im Olympiastadion den ersten Sieg seiner Mannschaft in der Königsklasse bejubeln. Daraus wurde nichts, Union verlor gegen Braga ganz kurz vor Schluss.

Als wir das im Internet lasen, stöhnten wir in der Kneipe auf und schickten dem trauernden Freund unsere kollektiven Beileidsbekundungen. Wir litten mit. Obwohl wir keine Fans sind, wussten wir, dass es die sechste Niederlage in Folge ist und dass auch die nächsten drei Gegner richtig hart sind. Als wir längst zu Hause waren, fand ein Freund noch eine Nachricht des Trostes für den Uralt-Fan: „Wer seit zehn Jahren zu Union geht, leidet momentan. Wer seit 25 Jahren zu Union geht, hat schon Schlimmeres erlebt. Wer seit über 40 Jahren zu Union geht, lebt immer noch seinen Traum.“ Der Union-Fan bedankte sich und schrieb: „Aber es ist die bitterste Stunde.“ Wohl wahr.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das ist echtes Fußballwissen

Nun stellt sich die Frage: Ab wann ist man eigentlich ein Fan? Mein Sohn kennt bei seinen Lieblingsmannschaften nicht nur alle Spieler. Als Fünfklässler kennt er sogar den Fall Canellas – den größten Bestechungsskandal der Bundesliga, der mehr als 40 Jahre vor seiner Geburt für Schlagzeilen sorgte. Das ist Fußballwissen. So etwas wissen nur echte Fans.

Aber wir doch nicht. Wir könnten nicht mal mehr als drei Spieler aus dem aktuellen Union-Kader aufzählen. Trotzdem haben wir eine Meinung. Wir finden die allgemeine Geldmacherei im Fußball natürlich falsch und die Fantastillionengehälter für 23-jährige Fußballstars irrwitzig. Klassische Anti-Kommerz-Gedanken eben.

Aber auch als Nichtfans haben wir Gefühle. Jedenfalls bei einigen Mannschaften. Die meisten sind uns egal, ein paar hassen wir sogar, und ein paar mögen wir. Etwa Union. Wir weinen nicht wie die echten Fans, wir trauern nicht. Aber wir finden, eine solche Negativserie schade für diesen kleinen wackeren Verein aus Köpenick.



Das nennt sich Empathie. Eine ganz wunderbare menschliche Eigenschaft. Da stellt sich glatt die Frage: Wenn erklärte Nichtfans mitfühlen und mitleiden, sind sie dann schon Fans?