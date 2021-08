Berlin - Nach 150 Jahren Kohleförderung sollen spätestens 2038 die letzten Gruben in der Lausitz schließen. Der Staat gibt 40 Milliarden Euro für den Umbau der Infrastruktur in den vier deutschen Revieren. Was wird aus der Lausitz? Ein Gespräch mit Hermann Borghorst von der Stiftung Zukunft Berlin.

In der Lausitz schließen die Gruben. Was hat das mit dem 100 Kilometer entfernten Berlin zu tun?