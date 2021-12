Berlin - Normalerweise ist es für Mieter eine gute Nachricht, wenn ihre Wohnhäuser aus der Hand eines renditeorientierten Eigentümers in die Verantwortung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft übergehen. Denn die landeseigenen Vermieter haben sich zu einer sozialen Mietenpolitik verpflichtet. Bei ihnen sind Mieter also grundsätzlich in guten Händen.