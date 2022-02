Der Schrecken der Nacht, die Nachrichten aus der Ukraine waren am Donnerstag im politischen Berlin und Potsdam gleich an mehreren Orten zu spüren. Am Morgen meldete sich die durch ihre Corona-Infektion immer noch an die Quarantäne gebundene Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) via Deutsche Presse-Agentur zu Wort, um die Berliner auf Auswirkungen durch den Krieg einzustimmen.

„Der Angriff auf die Ukraine ist eine furchtbare Entwicklung, die weitreichende und gravierende Auswirkungen auf die Ukraine und den Frieden in Europa haben wird“, sagte Giffey. „Auch in Berlin müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen.“ Sie habe alle Senatsmitglieder gebeten, „für ihr Ressort eine Abschätzung der Folgen und Handlungsnotwendigkeiten vorzunehmen und erste Vorbereitungen zu treffen“. Dabei wird es auch um die Aufnahme von möglichen Flüchtlingen gehen.

Berliner Senatsverwaltungen sollen sich auf Flüchtlinge vorbereiten

Das Nachbarland Brandenburg trifft nach Angaben der rot-schwarz-grünen Landesregierung ebenfalls solche Vorbereitungen. „Es laufen auch schon die Gespräche in der Landesregierung, dass wir die Menschen, die auf der Flucht sind vor dem Krieg, eventuell vor der Vertreibung aufnehmen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Rande der Landtagssitzung. „Da laufen die Vorbereitungen schon jetzt.“

Zur selben Zeit trat das Berliner Landesparlament zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen. Zu Beginn setzten sich die Fraktionsführungen zusammen und sortierten die Tagesordnung neu. Der Krieg in der Ukraine rückte dorthin, wo er hingehört – an den Anfang. Das Signal: Das Abgeordnetenhaus erklärt sich solidarisch mit dem ukrainischen Volk und verurteilt die russische Invasion.

So still war es selten im Hohen Haus wie zu Beginn an diesem Donnerstagvormittag. Den ersten lang anhaltenden und befreienden Applaus erntete die SPD-Rednerin Melanie Kühnemann-Grunow, als sie sagte: „Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt die heutige russische Invasion auf ukrainisches Territorium. Wir verurteilen die Invasion und fordern den sofortigen Rückzug der russischen Truppen.“

Abgeordnetenhaus erklärt sich solidarisch mit dem ukrainischen Volk

Nun ist es für ein Landesparlament naturgemäß schwierig, zu einem internationalen Konflikt mehr als Floskeln und wohlfeile Forderungen beizutragen. Also wurden vor allem die Unterschiede deutlich, Parteidisziplin ist zu allen Zeiten wichtig. Dabei geriet vor allem die FDP in ihrer Doppelrolle als Opposition (im Land) und Regierung (im Bund) in Bedrängnis.

Eine ursprünglich für alle fünf Fraktionen außer der AfD gedachte Resolution (Titel: „Für Frieden in Europa!“) konnte nicht verabschiedet werden. Die CDU stieß sich an dem Satz: „Wir unterstützen die Position der Bundesregierung, keine Waffen in die Region zu schicken.“ In seiner Rede sagte CDU-Fraktionschef Kai Wegner: „Solidarität reicht den Menschen in der Ukraine nicht. Wir müssen ihnen helfen, sich zu verteidigen.“ Die 5000 deutschen Helme, die überdies noch nicht einmal in der Ukraine angekommen seien, „können nur ein Scherz sein“.

Wegners Fraktion formulierte ein eigenes Papier. Überschrift: „Volle Solidarität mit der Ukraine!“ Von Waffen ist darin auch nicht die Rede, dafür der Satz: „Die teilweise Hilf- und Sprachlosigkeit der Bundesregierung in der jüngeren Vergangenheit muss zugunsten einer klaren und unmissverständlichen Positionierung überwunden werden.“ Es muss wohl an manchen mit Lokalkolori-getränkten Formulierungen („Die Geschichte des freien Berlin zeigt, dass Freiheit alles andere als selbstverständlich ist“) gelegen haben, dass die Landes-FPD den Seitenhieb auf die Bundesregierung, an der die Bundes-FDP beteiligt ist, mittrug und bei der CDU unterschrieb. Am Ende wurde der rot-grün-rote Textentwurf mit Koalitionsmehrheit angenommen.

Gemeinsame Resolution kommt wegen parteipolitischer Befindlichkeiten nicht zustande

Größere Einigkeit gab es im Konkreten: Natürlich müsse und wolle man mögliche Kriegsflüchtlinge aufnehmen, sagten alle Redner bis auf die der AfD. Wobei nur die Linke-Abgeordnete Franziska Brychcy auch „die Kriegsdienstverweigerer aus Russland und der Ukraine“ in den Blick nahm. Ihre Forderung nach einem „sofortigen Abschiebestopp“ in diese Länder erhielt Applaus von Linken und Grünen.

Grünen-Bürgermeisterin Bettina Jarasch appellierte an die Tausenden früheren Sowjetbürger, die in Berlin heimisch sind, weiter friedlich zusammenzuleben. Sie wisse von „orthodoxen Gemeinden, in denen Menschen russischer und ukrainischer Herkunft gemeinsam beten. Das ist jetzt vielleicht noch dringender als zuvor“.