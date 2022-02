Langsam bewegt Emi ihren Oberkörper über ihre ausgestreckten Beine nach unten und berührt dabei mit ihren Händen den Boden. Ein paar Sekunden verharrt sie in dieser Position. Die Siebenjährige aus Berlin-Schöneberg ist eines der 82 Kinder, die am Dienstagnachmittag am Ballett-Casting des Friedrichstadt-Palastes teilnahmen. Die Theaterbühne sucht Nachwuchs für sein junges Ensemble. Den zu fördern, ist in der Pandemie eine besondere Aufgabe.