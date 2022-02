Das Wasser der Rummelsburger Bucht kräuselt sich, es ist sehr windig. Ab und an reißen die dunklen Wolken auf, geben ein Stück blauen Himmel preis. Die spärlich durchblitzenden Sonnenstrahlen lassen das Wasser noch dunkler erscheinen. Jogger laufen am Ufer der Spree entlang, unbeeindruckt vom Wind und den Regentropfen, die immer wieder fallen. Ebenso unermüdlich schieben Mütter oder Väter Kinderwagen. Sie laufen vorbei an den Flyern, die an Hinweisschildern kleben oder an Baumstämmen. „Vermisst“, steht in roten Versalien auf dem Papier. Darunter ist das lächelnde Konterfei eines jungenhaft wirkenden Mannes zu sehen. Unter dem Foto steht die Frage: Wer hat meinen Bruder Ryan gesehen?