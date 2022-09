Die Zimmerstraße im Jahr 1986: Alles ist in grelles Scheinwerferlicht getaucht. Der Todestreifen zwischen den verschiedenen Grenzanlagen wirkt trotzdem düster und bedrohlich. Zwei Grenzsoldaten unterhalten sich leise vor einem Wachturm. Irgendwo bellt ein Hund. Hinter der grauen Betonmauer ragen Häuser in die Dunkelheit auf, ihre Fenster leuchten in der Ferne. Dann holt Historikerin Julia Freden uns zurück in die Gegenwart. Wir nehmen die Virtual Reality (VR) Brillen ab. Die Sonne blendet uns, wir stehen wieder in der Zimmerstraße vom Herbst 2022. Außer der Pflastersteinreihe auf der anderen Straßenseite, erinnert kaum noch etwas an die Mauer, die hier einmal stand.

Sich direkt an Ort und Stelle in die Vergangenheit zu stellen, das ist die Idee von Jonas Rothe. Im Jahr 2016 gründete er das Unternehmen TimeRide. An mittlerweile fünf Standorten in ganz Deutschland bietet das Unternehmen die Möglichkeit, mittels VR-Brillen eine kleine Zeitreise zu erleben. In Berlin gibt es bereits das TimeRide Senseum. Hier erkunden Besucherinnen und Besucher das Berlin der 1980er-Jahre und machen eine virtuelle Busfahrt entlang des Checkpoint Charlie. Jetzt gibt es mit TimeRide Go auch eine virtuelle Stadtführung. An insgesamt neun Stationen reisen die Besucher mit VR-Brillen zu verschiedenen Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Im 360-Grad-Blick können die historischen Orte erkundet werden. Dadurch könne die Stadtgeschichte von Berlin einmal auf eine andere Art und Weise erlebt werden, sagt Rothe.

TimeRide Die Straße Unter den Linden direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Und das ist durchaus eindrucksvoll. Die Tour führt die Besucher ins Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. Am Anfang ist es noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf einmal in einer anderen Umgebung zu stehen, ohne physisch den Ort verlassen zu haben. Vor dem Abgeordnetenhaus in der Niederkirchner Straße gibt es einen ersten Eindruck vom preußischen Königreich um 1905. Eine altertümliche Straßenbahn fährt vorbei, auf der anderen Seite stehen Kutschen. Julia Freden, Historikerin und Leiterin der Führung, erzählt über die Zeit und die Gebäude, von denen einige heute nicht mehr stehen. In der Simulation wird sie sichtbar. Dann gibt es einen kleinen Sprung ins Jahr 1914. Preußische Soldaten marschieren vorbei, davor steht eine jubelnde Menschenmenge.

In so einer Simulation stecke viel Arbeit, sagt Rothe. „Man muss sich das wirklich so vorstellen, wie ein großes Puzzle, was wir Szene für Szene zusammensetzen.“ Zuerst sammeln Historiker Bildmaterial, durchsuchen Archive, sprechen mit Experten und in machen Fällen auch Zeitzeugen. Dann werden Bilder der Szenen erstellt, erst in 2D. Alles soll historisch akkurat sein – die Gebäude, die Autos und Straßenbahnen, bis hin zur Kleidung der Passanten. Schließlich werden die Entwürfe von 3D-Künstlern am Computer nachgezeichnet. Dann hauchen die Animatoren der virtuellen Welt Leben ein. Die Arbeit an den neun Simulationen für TimeRide Go hat das 25-köpfige Team circa sechs Monate gekostet.

TimeRide Mauerfall noch einmal zum Miterleben: Zwar nur am Computer generiert, aber so ungefähr muss es ausgesehen haben.

Eine der Lieblingsstationen des Gründers ist der Potsdamer Platz der 1920er-Jahre. Rothe würde am liebsten einmal selbst in die Goldenen Zwanziger reisen. „Dieser Menschheitstraum Zeitreisen“, sagt Rothe, „das ist tatsächlich ein Kindheitstraum von mir.“ Damals prägten ihn wohl Science Fiction Filme wie „Back to the Future“, gibt er zu. Heute möchte er die klassische Stadtführung mit den VR-Brillen erweitern, dadurch seien sie für viele interessanter.

Es geht weiter mit einem Blick auf die Monumentalbauten der NS-Zeit und das Trümmerfeld Berlin 1945. Am Brandenburger Tor erleben die Gäste die Geschichte der Berliner Mauer mit: Vom Mauerbau bei einer Nacht und Nebel-Aktion 1961 bis hin zum Mauerfall 1989. Gemeinsam mit den feiernden Menschen stehen wir vor dem Brandenburger Tor und erhalten einen kleinen Einblick in die Stimmung an diesem historischen Tag. Mit dem Tag des Mauerfalls endet auch die Zeitreise nach etwa 90 Minuten.

An insgesamt fünf deutschen Standorten kann man bei TimeRide mittels modernster Technik in die Vergangenheit reisen. Für den gebürtigen Dresdner Rothe ist – natürlich – die Zeitreise durch die Dresdner Stadtgeschichte am bewegendsten. In einer Simulation kann man sogar das Geschäft seines Urgroßvaters sehen. Und Rothe hat viele Ideen für weitere Städte - in Deutschland, aber gerne auch im europäischen Ausland. Bis es soweit ist, wird es aber wohl noch ein bisschen dauern. Die Führungen beginnen am 1. Oktober, pünktlich zum Einheitswochenende.