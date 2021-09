Berlin - Die Tierschutzpartei gehört klar zu den Wahlgewinnern in Berlin. Auf Bezirksebene schaffte sie den Sprung über die dortige Drei-Prozent-Hürde und zieht damit in vier Bezirksparlamente ein: in Spandau, Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit jeweils zwei Abgeordneten, in Marzahn-Hellersdorf sind es drei Sitze.