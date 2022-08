Herr Natz, Berlin soll neue Trinkbrunnen bekommen. Ich hätte allerdings Hemmungen, daraus zu trinken, wenn ich sehe, wie die Menschen hier beispielsweise ihre Parks vermüllen lassen.

Ein Stück weit verstehe ich das. Uns von den Berliner Wasserbetrieben betrübt auch, dass viele Trinkbrunnen im Stadtgebiet während der Winterpause quasi als Aschenbecher missbraucht werden. Die Reinigung der Brunnen verursacht dann im Frühjahr viel Arbeit, die man sich sparen könnte. Aber was die Hygiene anbelangt, kann ich Sie beruhigen. Wir haben in Berlin eine dreistellige Anzahl der sogenannten Kaiser-Brunnen, benannt nach dem Architekten Siegfried Kaiser. Die, aber auch die anderen Brunnen-Typen, sind so konstruiert, dass man von außen gar nicht an den wasserführenden Teil gelangen kann. Oben sitzt eine Metallkugel, aus der das Wasser sprudelt, aber der Wasserstrahl kommt aus einer Düse und berührt die Kugel gar nicht. Die Kugel hat nur den Zweck, Distanz zum Wasseraustritt zu verschaffen.

Das garantiert die Hygiene?

Ja genau, und zudem sind unsere Brunnen sogenannte Dauerläufer, das Wasser sprudelt also rund um die Uhr aus ihnen. Das Wasser steht also nicht in den Brunnen und kann sich so auch nicht erwärmen, wie das manchmal bei den Wasserspendern in Südeuropa der Fall ist. Denn Wasser, das sich erwärmt, beginnt zu verkeimen.

Ist das keine Verschwendung, wenn die Brunnen rund um die Uhr in Betrieb sind?

Nein, da wird nichts vergeudet, das ist ein Kreislauf. Wir haben 201 betriebsbereite Brunnen in Berlin, die verbrauchen rund 250 Kubikmeter Wasser oder 250.000 Liter im Jahr. Das ist ungefähr so viel, wie fünf Berlinerinnen oder Berliner im Jahr pro Kopf verbrauchen.

Berliner Wasserbetriebe Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. Jahrgang 1964, spricht seit 1997 für das Berliner Wasser.

Wie viel kostet denn so ein Brunnen?

Das hängt immer davon ab, wie der Anschluss an das Trinkwasser und die Kanalisation ist – je tiefer, desto teurer. Hinzu kommt die Menge an Brunnen, die wir bestellen. Ordern wir bei der Gießerei 40 Kaiser-Brunnen, dann belaufen sich die Kosten auf circa 2000 Euro pro Stück. Ist der Tiefbau aber sehr aufwendig, sprich: liegen viele Meter zwischen Brunnen und Leitung in der Straße, dann steigen logischerweise auch die Kosten.

Wir hatten auch schon mal einen Brunnen, der kostete am Ende 20.000 Euro, weil der Anschluss so kompliziert war. Aber das ist die absolute Ausnahme. Die Kaiser-Brunnen, auf denen die Wassergewinnung als Relief dargestellt ist, sind aber nicht unsere einzigen Trinkwasseranlagen, es gibt auch noch eine moderne, barrierefreie Variante, die kostet zwischen 3000 und 4000 Euro.

Werden die Trinkbrunnen gut angenommen in Berlin?

Ja, wir erhalten jede Woche mehrere Anfragen und Bitten nach Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet. Ich beobachte selbst regelmäßig, dass Leute aus den Brunnen trinken oder sich Wasserflaschen abfüllen, das ist ja auch nachhaltiger als Wasser aus Plastikflaschen. Die Wasserbetriebe propagieren Leitungswasser schon sehr lange aus Gründen der Nachhaltigkeit und die Trinkbrunnen sind auch wichtig im Zuge des Klimawandels.

Bei Temperaturen wie in diesem Sommer sind gerade alte Menschen, aber auch Obdachlose, darauf angewiesen, schnell an Trinkwasser zu kommen, wenn sie auf der Straße sind. Und viele Menschen können sich auch einfach kein Wasser in Flaschen leisten, wenn sie unterwegs sind. Auch für die sind die Trinkwasserbrunnen ein großer Vorteil.