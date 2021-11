Berlin - Wie viel türkisch steckt eigentlich in einem deutsch-türkischen Leben? Sehr viel und sehr wenig. Zumindest in meinem. Als Kind war meine türkische Welt gefühlt viel größer als meine deutsche. Ich verbrachte meine gesamten Sommerferien in unserem Haus am Mittelmeer, in Alanya, inmitten meiner türkischen Verwandten, und jedes Mal kam in den ersten Wochen nach unserer Rückreise eine seltsame Depression in mir auf. Ich klammerte mich in Deutschland an alles Türkische, was ich finden konnte. Ich schaute mit meinen Eltern türkische, sehr dramatische Soap Operas und Spielshows, beispielsweise Survivor; hörte türkische Musik von Bands wie Mör ve Ötesi; las meine türkischen Bücher und Magazine, die ich in Alanya gekauft hatte, und pflegte akribisch meine Fake-Puma-Schuhe, die ich für umgerechnet zehn Euro auf dem Markt aushandeln konnte. Das bedrückende Gefühl löste sich irgendwann auf, aber wiederholte sich jedes Jahr aufs Neue – auch später, in meiner Jugend, wo ich meine Ferien oft in Istanbul verbrachte.

Meine türkische Welt ist gefühlsmäßig geschrumpft, je älter ich wurde. Aber es gibt so einige Verhaltensweisen, die ich an mir beobachte, Rückbleibsel, an die ich mich mehr denn je klammere.

Ich spreche türkisch in türkischen Supermärkten, ich weiß nicht wieso. Ich koche fast nur türkische Gerichte, und nein: Die türkische Küche besteht nicht nur aus Döner und Lahmacun, sondern aus den leckersten Meze und den noch leckereren Backwaren. Und lustigerweise kriege ich auch immer nur Heißhunger auf typisch türkische Lebensmittel, wie Tursu – eingelegter Weißkohl. Was ich mir demnächst anschaffen werde: eine türkische Teekanne, um richtig guten Schwarztee zu kochen. Und ich muss unbedingt noch eine Bäckerei finden, wo ein gescheiter Sesamring (Simit) verkauft wird.

Ich finde es ganz schlimm, wenn sich Menschen zu Hause in ihrer Jeans auf dem Sofa breitmachen, bevor sie irgendwann am Abend in ihre Pyjamas wechseln. Wo bleibt der Übergang mit den Sweatpants? Mein Papa hat mich nach der Arbeit – überspitzt gesagt – nicht mal begrüßt, bevor er in seinen Hausanzug geschlüpft ist.

Ich klopfe nicht nur aufs Holz, sondern ziehe danach noch an meinem Ohrläppchen und beiße auf meine Zunge (ja, ernsthaft). Ich gehe nicht ohne mein Armband mit dem Nazar-Amulett aus dem Haus, das mich vor dem Bösem bewahren soll. Und ich schlage jeden einzelnen Traum auf einer türkischen Seite nach seiner Bedeutung nach, obwohl das völliger Quatsch ist.

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich versuche, meine türkische Welt haarscharf von meiner deutschen zu trennen. Nicht mit Absicht, oder doch? Letztens erst, im Urlaub mit meinen Freunden: Aus dem Lautsprecher wurde eine Spotify-Playlist mit meinen Lieblingssongs abgespielt. Und plötzlich lief „Sadece“ von der türkischen Sängerin Kalben – ein Lied, was ich mir, wenn ich alleine wäre, in Dauerschleife anhören könnte, immer wieder aufs Neue, völlig begeistert, berührt. Sobald ich die ersten Takte hörte, rannte ich zu meinem Handy und klickte auf „weiter“. Ich wollte nicht, dass meine Freunde das türkische Lied hören, schräg, oder? Ich würde auch niemals im besagten Supermarkt auf Türkisch reden, wäre ich mit ihnen unterwegs.

Will ich nicht, dass meine türkische Welt in meiner deutschen ausgespielt wird? Meine Freunde wissen zum Beispiel auch nicht, dass ich aktuell zwei türkische Serien wie eine Irre verfolge. Unerreichbar, jeden Dienstag- und Sonntagabend, jeweils ab 19 Uhr für zwei bis drei Stunden – eine Folge geht so lang. Wieso habe ich das ihnen nie erzählt?

