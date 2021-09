Berlin - Als ich 15 oder 16 war, sagte ich im Streit zu meinem Vater, dass ich niemals ein Auto besitzen würde. Ich erinnere mich daran, dass ich so wütend war, dass mir Tränen kamen, aber ich habe vergessen, was ich eigentlich gegen Autos hatte. Es war kurz nach der Wende, in den frühen 1990er-Jahren. Ich hatte am S-Bahnhof Karlshorst einen Aufruf von Greenpeace unterschrieben und hielt mich seitdem für eine Umweltschützerin. Aber es war um die Rettung der Wale gegangen, wenn ich mich richtig erinnere, nicht um das Weltklima.

Mir fiel meine jugendliche Wut wieder ein, als mir mein Bruder erzählte, dass er vorhat, sich ein Auto anzuschaffen. Er ist viel jünger als ich, erst Anfang 20. Wir saßen an einem Spätsommerabend vor einem Restaurant in Prenzlauer Berg. Wir waren beide mit der Straßenbahn gekommen.

Die gefährlichen Verbrenner

Es könnte auch ein etwas sportlicherer Wagen werden, sagte mein Bruder. Ich schaute ihn ratlos an. Ein Wagen, mit dem man auch mal schnell fahren kann, erklärte er. Er versprach, mir später ein Foto von seinem Traumauto zu schicken.

In Berlin wird gerade viel über die Verkehrswende gestritten. Meistens ist damit gemeint, dass die Autos aus der Stadt verschwinden sollen. Ich wohne in Kreuzberg, in meiner Gegend verschwinden schon Parkplätze, der Raum wird jetzt für Sitzelemente genutzt, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich damit auch die Autos in der Luft auflösen. Vor allem die Autos, die man jetzt Verbrenner nennt, sollen weg, wegen des Klimawandels. Verbrenner ist ein Wort, dass immer gefährlicher klingt, je öfter man es hört. Sportlicher Verbrenner klingt noch ein bisschen schlimmer.

Mein Bruder erzählte von seinem Arbeitsweg. Er muss von Hohenschönhausen nach Spandau, manchmal leiht er sich ein Auto. Wenn er Nachtschicht hat, spart er damit viel Zeit. Tagsüber sei jedes Verkehrsmittel anstrengend. Mit dem Auto steht er im Stau, in den Bahnen ist es voll. An freien Tagen wolle er sein Fahrrad ins Auto werfen, schnell aus der Stadt kommen, draußen Radtouren fahren, sagte er.

Ich habe immer noch kein Auto und könnte so tun, als ob ich die große Klimaschützerin der Familie wäre. Aber mein Freund hat ein Auto, und wir fahren am Wochenende auch nicht mit dem Regionalexpress nach Brandenburg. Ich habe es ein paar Mal versucht, abends bekam ich Angst, nicht zurückzukommen, weil die Züge so voll waren.

Mietauto für den grünen Wahlkampf

Für Berlin hat eine Studie gerade ergeben, dass man mit dem Auto sogar im Berufsverkehr schneller ist als mit Bussen und Bahn. Ich habe neulich probiert, an einem Tag mehrere Wahlkampftermine der Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin zu besuchen, nicht im Berufsverkehr, an einem Sonntag, ohne Auto.

Der erste Termin war in Steglitz, der zweite in Reinickendorf. Ich war lange unterwegs und verpasste jeweils den Anfang der Veranstaltungen, weil ich zu optimistisch geplant hatte. Zum dritten Termin, der in Friedenau gewesen wäre, fuhr ich nicht mehr. Die Kandidatin erzählte mir später, dass sie für den Wahlkampf einen Mietwagen hat. Die Grünen können in Kreuzberg Parkplätze verschwinden lassen, der Rest ist schwierig.

Auf dem Weg zur Straßenbahn sagte mein Bruder, dass er durch Fridays for Future auf das Klimathema stärker aufmerksam geworden sei. Ich sagte, dass manche in Berlin die Verbrenner verbieten wollen. Bis zum Verbot seien es noch ein paar Jahre, sagte mein Bruder. Dann werde sein erster Verbrenner eben sein letzter.