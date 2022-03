An den meisten Berliner Universitäten schafft nur eine Minderheit der Studierenden den Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit – und das schon seit Jahren. Das ist der Antwort auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Abgeordneten Adrian Grasse an die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zu entnehmen, die der Berliner Zeitung vorliegt. Über alle Universitäten Berlins hinweg verteilt liegt der Durchschnitt der Studierenden, die nach der Regelstudienzeit ihr Examen in der Tasche haben, bei rund einem Drittel. Es gibt allerdings große Unterschiede.

So sind die Exzellenz-Universitäten Freie Universität (FU) und Humboldt Universität (HU) in der Lehre offenbar weniger ehrgeizig als in der Forschung. Dort gelang im Jahr 2020 nur 20 Prozent (FU) bzw. 24 Prozent (HU) der Studierenden ein pünktlicher Studienabschluss. Noch schlimmer sah es an der Technischen Universität (TU) aus: Hier schafften nur zwölf Prozent den Abschluss in der Regelstudienzeit.

In ihrer Antwort weist die Senatsverwaltung darauf hin, dass das Studium wegen der Pandemie an allen Hochschulen Berlins stark eingeschränkt gewesen sei. Doch auch in den Vorjahren sah die Bilanz der Hochschulen nicht wesentlich besser aus. Im Vor-Pandemiejahr 2019 etwa machten an der FU gerade mal 22 Prozent der Absolventen ihre Prüfung rechtzeitig. An der der HU waren es mit 23 Prozent sogar weniger als während der Pandemie. Auch die TU hat keine bessere Bilanz. Hier blieben 2019 auch nur 13 Prozent der Absolventen innerhalb der Regelstudienzeit. An der Berliner Hochschule für Technik (BHT) sind die Zahlen auch nur etwas höher als an FU und HU.

Besser sieht es an der Charité aus. Hier absolvierten im vergangenen Jahr immerhin 61 Prozent ihr Studium pünktlich. Vor der Pandemie waren es zehn Prozent mehr. Auch die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) hat Zahlen von deutlich über 70 Prozent. Spitzenreiter ist übrigens die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch: Hier schlossen im Jahr 2020 exakt 90 Prozent der Studentinnen und Studenten in der Regelstudienzeit ab. Im Jahr vor der Pandemie waren es sogar 96 Prozent.

Richtige Langzeitstudierende gibt es aber auch an den großen Unis in Berlin kaum noch. Im Durchschnitt überzogen die Studierenden an FU, HU und TU um zwei bis drei Semester – ein Schnitt, der in den vergangenen drei Jahren ungefähr gleich geblieben ist.

Dennoch sieht Adrian Grasse die Ziele der sogenannten Bologna-Reform an den Berliner Hochschulen nicht erreicht. „Die Hoffnungen auf eine kürzere Studiendauer und jüngere Absolventen haben sich bisher nicht erfüllt“, sagte er der Berliner Zeitung. „Wir brauchen an unseren Hochschulen optimale Rahmenbedingungen und müssen Maßnahmen auf den Weg bringen, die Studienabbrüchen gezielt vorbeugen und die Studierenden erfolgreich zu ihrem Abschluss führen.“ Neben passgenauen Lehrangeboten und Stipendien, gerade in den Lehramtsstudiengängen, sollte aus seiner Sicht auch an den Beratungsangeboten festgehalten werden: „Sie sind keine Gängelung der Studierenden, sondern eine gezielte Unterstützung.“