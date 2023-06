Anne Waak lebt in einer WG mit einer Freundin und deren Sohn, den sie mit erzieht, und schreibt Bücher über Geschlechtergerechtigkeit. Ein Treffen in Berlin.

Anne Waak stellt einen Wäscheständer im Kinderzimmer auf. Der Boden ist übersäht mit Spielzeugautos, ein Traktor steht neben einem Tisch voller Lego. Es ist das Zimmer ihres kleinsten Mitbewohners August. Waak deutet auf ein paar Fotos: August beim Segeln, August mit seinem Opa, August jedes Jahr in derselben Hängematte. Als Baby schaukelt er eingemummelt, auf den Bildern der letzten zwei Jahre sitzt er in breitbeiniger Pose. An den Türrahmen sind Bleistiftstriche gemalt, die mit Daten versehen sind: August ist bald sechs Jahre alt und war im März schon 1,20 Meter groß.

August ist das Kind von Anne Waaks Mitbewohnerin Ava. Die Namen hat Waak für ihr neustes Buch „Kümmern und Kämpfen“ geändert. Zu dritt leben sie in dieser kleinen Dreizimmerwohnung in Wedding. Obwohl Waak und ihre Mitbewohnerin kein Paar sind, verstehen die drei sich als Familie. Anne Waak holt August immer mittwochs von der Kita ab und kümmert sich den Rest des Tages um ihn. Auch sonst verbringen sie viel Zeit zusammen, sagt sie, bei Unternehmungen und Urlauben. Über alternative Konzepte von Familie und wie man Kinder feministisch erzieht, hat die 40-jährige Autorin und Journalistin zwei ihrer Bücher geschrieben.

Die wütende Feministin

Anne Waak überlegt nicht lange, bevor sie auf Fragen antwortet. Sie weiß offenbar genau, was sie erzählen will. Sie lächelt oft, während sie spricht. Für das Interview will sie zuerst gemeinsam spazieren gehen oder in ein Café. Als es regnet, schließt sie doch die Tür zu ihrer Wohnung auf.



Regenbogenfamilien, Alleinerziehende und Co-Eltern finden neue Wege, Kinder zu erziehen. Auch immer mehr Heteropaare hinterfragen das herkömmliche Konzept von Ehe und Familie: Muss Liebe immer exklusiv sein? Kann ein Kind drei oder mehr Elternteile haben, die sich gleichberechtigt kümmern? Gerade in einer Großstadt wie Berlin entscheiden junge Erwachsene heute freier, wen sie lieben, Frauen begeben sich seltener in eine finanzielle Abhängigkeit von ihren Partnern. Viele haben den Anspruch, ihren Kindern eine feministische Weltsicht zu vermitteln – und trotzdem übernehmen immer noch Frauen einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit in Haushalt und Familie und leben so die alten Rollenklischees weiter. Anne Waak sagt, dass sie sich frage, was man tun könne, um das zu verändern.

In ihrem neuen Buch gehe es ihr um den Kampf für Geschlechtergerechtigkeit. Sie lacht, als sie erzählt, dass sie schnell laut werde, wenn ihr Sexismus im Alltag begegnet: Sie entspreche schon manchmal dem Klischee der „wütenden Feministin“. Doch aus Wut sei das Buch nicht entstanden. Sie schreibe, um sich Gedanken zu machen. Nach der MeToo-Debatte habe sie sich gefragt: „Wie wird man ein toxischer Extremfall wie Harvey Weinstein?“ Anne Waak will, dass August anders wird. Um zu verstehen, was sie dazu beitragen könne, habe sie das Buch geschrieben.

August mag Autos und das ist okay

Augusts Eltern sind getrennt, seit er zehn Monate alt ist. Obwohl Anne Waak schon früher über alternative Möglichkeiten nachgedacht hatte, Kinder zu erziehen, war ihre Rolle in Augusts Leben nicht geplant, sagt sie.



Dann erwähnt sie Augusts Vater und die Stimmung ändert sich. Ihre Wut aufs Patriarchat ist plötzlich spürbar. Sie kneift die Lippen zusammen und spricht schneller. „Was ist, wenn sich ein Mann aus der Verantwortung stiehlt?“, das sei ein Thema in der WG gewesen. August bekam davon nicht viel mit, damals sei er noch zu klein gewesen. Anne Waak scheint nun doch unsicher zu sein, wie viel sie erzählen will. August verbringe gerade einmal 20 Prozent seiner Zeit bei seinem Vater. „Das finde ich sowohl dem Kind als auch Ava gegenüber unfair“, sagt sie. Nun wird sichtbar, was sie vorher bereits beschrieben hat: Anne Waak ist nicht nur eine Freundin von Ava, sie ist Augusts Familie.

Waak ist in Dresden geboren, ihre Mutter ging arbeiten und verdiente den überwiegenden Anteil des Familieneinkommens, war aber auch für den Haushalt und die Erziehung zuständig. „Die Hausfrauenehe gab es in der DDR so nicht“, sagt sie. Ihre Eltern seien sehr jung gewesen, sie trennten sich, als sie 16 war. „Ich hab sehr schnell verstanden, dass das wichtig für meine Mutter war“, sagt sie. Anne Waak sagt auch, sie könne sich an keine Situation erinnern, in der ihre Eltern sie und ihren jüngeren Bruder unterschiedlich behandelt hätten, sie mussten beide wenig im Haushalt helfen. Ob ihre Mutter sich selbst als Feministin bezeichnen würde, da ist sich Waak nicht sicher. Aber es habe in ihrer Familie ein „Bewusstsein für diese Themen“ gegeben.

Anstoß für ihre Politisierung war Anne Waaks Studium in Paris. Sie studierte „Études Feminines“, was sie mit „Gender Studies“ übersetzen würde, ein Studiengang, der sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Geschlecht beschäftigt. An ein bestimmtes Erlebnis, eine Ungerechtigkeit, die sie zum Nachdenken anregte, erinnert sich Anne Waak nicht. Durch die Sensibilisierung sei ihr einfach immer mehr aufgefallen.



Wer das Spielzeug in der Wohnung sieht, vermutet einen Jungen. Sogar in der Dusche stehen ein paar Spielzeugautos, eines ist rosarot – immerhin. Wir nehmen im Zimmer der Mitbewohnerin an einem kleinen Tisch Platz, ein Trampolin steht neben dem Bett, ein Polizeihubschrauber und noch mehr Autos liegen daneben.

Darauf angesprochen, antwortet Anne Waak mit einem lang gezogenen „Jaaa“. Bei ihrer Buchprämiere sei diese Diskussion auch aufgekommen. „Ich hab mich ein bisschen geärgert, dass wir uns an dem Thema so festgebissen haben“, sagt sie und seufzt. „Es geht darum, Kindern Freiheiten zu ermöglichen, ihnen alles zur Verfügung zu stellen.“ Für Waak ist es eine ungeklärte Frage, warum Augusts frühkindliche Interessen trotz feministischer Erziehung immer typisch männlich waren. Dazu habe sie in der Literatur nichts gefunden. „Aber er hat auch eine sehr fürsorgliche Ader“, sagt Waak.

Wie bildet man ein Herz aus?

Bei der Erziehung sei ihr vor allem die „Herzensbildung“ wichtig, dass August lernt, seine Gefühle zu erkennen, über sie zu sprechen und sie zu zeigen. „Das machen wir ständig“, sagt Waak und meint bewusstes Nachfragen: Wie fühlt sich das an? Bist du wütend oder einfach nur hungrig?



„Jungen dürfen keine Gefühle und keine Schwäche zeigen, keinen Schmerz spüren, nicht weinen, nicht nachgeben, nicht scheitern und vor allem kein Mädchen und auch nicht schwul oder bisexuell sein“, schreibt Waak in ihrem Buch. Diesen fehlenden Zugang zu Gefühlen thematisieren Autoren häufig unter dem Schlagwort „toxische Männlichkeit“. Demnach schaden Männer sich mit ihrem traditionell männlichen Verhalten in erster Linie selbst. Als Beleg dafür dient beispielsweise, dass Männer sich eher in Gefahr begeben, süchtig werden oder sich selbst töten.

Anne Waak blättert in einem Playmobil-Heft und liest eine Stelle vor, die ihr gar nicht gefallen hat: „Mein Held!“, sagt die Kapitänin zum Zollfahnder. Wenn sie August vorliest, lässt Waak solche Teile „einfach radikal“ aus, sagt sie. Manchmal nenne sie auch Gegenbeispiele aus der Lebenswelt: Wenn im Comic Frauen für Asterix und Obelix Wildschwein kochen, erwähne sie, dass der Papa doch viel besser kocht als die Mama. Etwas einfach nur zu behaupten, funktioniere nicht, auch das habe sie bei der Recherche zu ihrem Buch gelernt. Man müsse Kindern zeigen, dass es sich in Wirklichkeit anders verhält, als viele Medien es behaupten.



Während Mädchen immer öfter ermutigt würden, sich durchsetzungsstark, also „männlich“ zu verhalten, fehlte Anne Waak der Gegenpart: „Niemand sagt Jungen, dass es stark ist, Schwäche zu zeigen“. Bei der Erziehung ansetzen, sei wirkungsvoller, als Erwachsenen etwas über Feminismus zu erzählen, meint Anne Waak.