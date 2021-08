Berlin - So viel steht fest: An diesem Wochenende wird bei der bundeseigenen Deutschen Bahn (DB) nicht gestreikt. Und für die nächste Woche hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vorerst nur eine Demonstration angekündigt. Am Dienstag um 13.30 Uhr zeigt sie mit dem Deutschen Beamtenbund (dbb) Flagge – vor dem Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin. Doch solange der Tarifstreit nicht ausgestanden ist, müssen die Fahrgäste im S-Bahn-, Nah- und Fernverkehr sowie die Kunden des Güterverkehrs der DB weiterhin mit Arbeitskampfmaßnahmen rechnen. „Nun muss die DB ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen. Doch sie sollte nicht allzu lange damit warten – die Wut der Eisenbahner über dieses Management wächst nahezu stündlich“, so die GDL. Die Gefahr eines weiteren Bahnstreiks ist nicht ausgestanden. Intern hieß es, dass in der kommenden Woche wieder damit gerechnet werden müsse.

Das wird spannend: Wird sich das Management der DB nun bewegen? Am Freitag wandte sich GDL-Chef Claus Weselsky erneut gegen die Darstellungen der Arbeitgeberseite. „Von Anfang an versucht die DB, uns durch Tricksen und Täuschen zu diskreditieren“, sagte er. Die angeblich seit Juni 2021 immer wieder verbesserten Angebote lägen alle noch weit unter dem Schlichtungsergebnis vom vergangenen Jahr. „Es sind eben keine Peanuts, ob die erste Entgelterhöhung noch im April 2021 kommt oder erst im Jahr 2022 und die zweite statt im April 2022 erst ein Jahr später“, so Weselsky.