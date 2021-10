Berklin - Gegen 14.30 Uhr fliegt der erste Böller. Gepanzerte Polizisten sind am Donnerstag gerade dabei, sogenannte Hamburger Gitter aufzubauen, Absperrzäune für die Köpenicker Straße in Mitte. Alles wird vorbereitet für die Räumung der linksautonomen Köpi-Wagenburg am Freitag gegen 10 Uhr. Schaulustige und Unterstützer, mehrheitlich jung und schwarz gekleidet, sammeln sich schon am Donnerstagmittag, ein Anwohner ruft empört: „Schämt euch! Und das von meinen Steuergeldern!“

Es droht aufregend zu werden am Wochenende. Selbst wenn die Zwangsvollstreckung eines Gerichtsurteils aus dem Juni am Freitag friedlich verläuft, wie jüngst bei der Szene-Kneipe Meuterei in Kreuzberg, droht Randale in der Nacht. Und die etwa 30 Bewohner der Köpi-Wagensiedlung sowie das benachbarte Köpi-Hauses haben hochgerüstet in den vergangenen Tagen, haben den Zaun um ihr seit 31 Jahren besetztes Areal mit Platten und Stacheldraht verstärkt, Zementsäcke hineingeladen.

Wer sind die Bewohner, die sich hier verschanzen? Und worum geht es in dem Streit mit einem Immobilien-Investor, der nun zu eskalieren droht und in Polizei- und Gegendemo-Gewalt enden könnte?

Einfach so mit sich reden lassen die Beteiligten jedenfalls nicht. Wer sich in den letzten Wochen nur in die Nähe des bunt besprühten und mit Plakaten behangenen Zaunes an der Köpenicker Straße Ecke Bethaniendamm gegenüber von Spree und Ostbahnhof begibt, wird mindestens mit feindseligen Blicken empfangen. „Was willst du hier?“, werden Touristen angeraunzt, die zu lange stehen bleiben oder es wagen, Fotos machen. Dabei sind viele Bewohner selbst jung, aus dem Ausland und englischsprachig. Andere wiederum sind Alteingesessene, Punks aus dem benachbarten Kreuzberg gehen ein und aus.

Die Skepsis gegenüber der Außenwelt ist groß, der Begriff Wagenburg passt hier im doppelten Sinne. Auf verschiedensten Kommunikationswegen lehnt der Bewohner-Verein Anfragen für Gespräche ab, es gab lediglich eine Pressekonferenz vor einer Woche mit Bewohner-Anwalt Moritz Heusinger, einem Bewohner und zwei Sprechern, die sich „Finikunde“ und „Ronny Konopke“ nennen. Sie treten als Business-Punks mit blonden Perücken und grauen Anzügen auf, vielleicht, um Klischees entgegenzuwirken.

Christoph Soeder/dpa Widerstand mit Pressekonferenz. Bewohner-Anwalt Moritz Heusinger, die Köpi-Sprecher „Finikunde“ und „Ronny Konopke“ sowie ein Bewohner der Wagenburg (von links nach rechts).

„Ich möchte klarstellen, dass wir nicht kampflos aufgeben, sondern alles, was uns zur Verfügung steht, nutzen werden, um diese Räumung zu verhindern“, sagte Sprecherin Finikunde. „Wir sind wütend und werden unsere Wut auf die Straße tragen.“ Woher kommt diese Wut?

Seit 1991 Kulturzentrum mit Kino, Kletterraum und Yoga

Die Köpi war eines der ersten Häuser in Ost-Berlin, die nach dem Mauerfall von Autonomen besetzt wurden. Der 1905 errichtete Gründerzeit-Bau, im Krieg beschädigt, war in der DDR Volkseigentum und sollte eigentlich abgerissen werden. Die Hausbesetzer wurden 1991 als autonomes Wohnprojekt und Kulturzentrum vorerst legalisiert, verwendeten den Garten als Wagenplatz, es wurde ein Treffpunkt der linken Szene in Berlin.

Bis zuletzt, ergab eine Anfrage der Linkspartei in Mitte, gab es einen Kinoraum, Konzerte, Ausstellungen, Sport- und Yogaklassen, einen Kletterraum, eine Siebdruck- und Fahrradwerkstatt, Gemeinschaftsküchen und Lebensmittelsammlungen für Bedürftige. Aber seit 1995 wehrt sich das Hausprojekt auch gegen neue Eigentümer, die teils durch Zwangsversteigerungen an das Grundstück kamen, das laut Gericht 2600 Quadratmeter umfasst. Das Bezirksamt schätzt den Quadratmeterpreis in der Gegend mittlerweile auf 6000 Euro. Demnach läge der Grundstückswert bei stolzen 15,6 Millionen Euro.

Neuer Eigentümer als Briefkasten-Firma?

Das weckt Begehrlichkeiten, auch beim aktuellen Eigentümer, der Startezia GmbH, in Köln gemeldet, allerdings ohne Kontaktdaten. Der Bewohner-Verein vermutet darin eine Briefkastenfirma, hinter der möglicherweise die Sanus AG von Siegfried Nehls stecke, einem Immobilien-Entwickler, der schon in Prenzlauer Berg und Friedrichshain im gehobenen Wohn-Segment aktiv war. Auf Nachfrage, ob man sich hinter der Startezia GmbH verberge, antwortete die Sanus AG nicht.

Trotz Zweifeln an der Unterschrift des offiziellen Startezia-Geschäftsführers Yervand Chukhajyan verurteilte das Landgericht Berlin im Juni den beklagten Bewohner-Verein zur Herausgabe eines aus drei Grundstücken ohne Häuser bestehenden Areals. Der Anwalt der Bewohner ging in Revision und beantragte, die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen, bis der Einspruch verhandelt wurde. Das lehnte das Kammergericht an diesem Mittwoch ab. Es herrscht offenbar Zeitdruck, weil die Baugenehmigung befristet ist.

Kompromissvorschlag geplatzt

Auch ein Kompromissvorschlag der Politik scheiterte. Senat und Bezirk sowie eine städtische Wohnungsbaugesellschaft verhandelten mit den Bewohnern über eine freiwillige Teilräumung für einen Wohnungsbau inklusive Absicherung des Köpi-Grundstücks und Teilen der Wagenburg. Doch der Eigentümer machte in letzter Minute einen Rückzieher von seiner Aussage, das Grundstück an das Land Berlin zu verkaufen und auf seinen Räumungstitel zu verzichten. „Anstatt einen gemeinsamen Weg zu suchen, will sich der Immobilienkonzern hier offenbar den Wert seines Spekulationsobjektes durch eine Räumung erhöhen lassen“, teilt die Linke Berlin am Donnerstag mit.

Wofür der Polizei nun am Freitag die Wut der Wagenburg entgegenschlagen könnte.