Berlin - Das Land Brandenburg hat seit Jahren ein immer massiver werdendes Fachkräfteproblem, das schon jetzt zu einem gehörigen Teil durch ausländische Arbeitskräfte ausgeglichen wird. Ihre Zahl hat sich seit 2016 verdoppelt. Das ergibt sich aus Zahlen der Agentur für Arbeit, und das zeigt sich auch beim US-Autobauer Tesla im ostbrandenburgischen Grünheide. Langfristig wird dort wohl etwa ein Drittel der Arbeitskräfte aus dem nahen Nachbarland Polen kommen. Davon geht Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) aus. Er nannte diese Zahl Ende November in einem Interview.

Wie viele polnische Arbeiter schon jetzt in der ersten europäischen Produktionsstätte des Milliardärs Elon Musk arbeiten, ist unklar. Offizielle Zahlen gibt es nicht, nur Schätzungen, dass dort 2500 Arbeiter verschiedener Nationen angestellt sind. Langfristig sollen es bis zu 12.000 sein. Die Produktion sollte eigentlich bereits im Vorjahr starten, doch noch immer konnten die Behörden für die seit Dezember fertige Produktionsstätte keine endgültige Baugenehmigung erteilen. Derzeit dürfen die Arbeiter dort aber 2500 Elektroautos probeweise bauen.

Fast acht Prozent der Arbeitskräfte aus dem Ausland

Musk hat sich bewusst für diesen vor allem bei Umweltschützern umstrittenen Standort zwischen Berlin und Polen entschieden. Denn es war klar, dass Tesla in Brandenburg und Berlin nicht genügend Arbeitskräfte finden würde.

Im Land Brandenburg ist der Ausländeranteil bei den Beschäftigten deutlich niedriger und liegt längst nicht bei den mehr als 30 Prozent, die für Tesla prognostiziert werden, sondern bei fast acht Prozent. Aber die Entwicklung zeigt eindeutig nach oben. Das Fachkräfteproblem wird seit Jahren zum erheblichen Teil durch Ausländer ausgeglichen. Gemeint sind nicht Menschen, die schwarz arbeiten, sondern sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.

dpa/Sören Stache Ein rumänischer Arbeiter im Beelitzer Spargelgebiet. Die meisten Erntehelfer dort kommen aus Polen, Rumänien und Bulgarien.

Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur hat nachgerechnet, dass sich der Ausländeranteil unter den Beschäftigten in fünf Jahren in Brandenburg verdoppelt hat. Diesem Anstieg um 100 Prozent steht die Zunahme aller Arbeitsplätze gegenüber, die nur etwas mehr als sechs Prozent beträgt.

Im März 2021 waren laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 66.989 Ausländer in Brandenburg beschäftigt. Das waren 33.674 mehr als im März 2016. „Immer mehr Menschen aus dem Ausland finden Arbeit in Brandenburg. Das zeigt, dass der Standort Brandenburg mit seinen Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zunehmend geschätzt wird“, sagt ein Sprecher der Regionaldirektion der Berliner Zeitung. „Auch in den folgenden Jahren wird das Land auf Zuzug von Beschäftigten aus dem Ausland angewiesen sein.“

Minister Steinbach sagte am Donnerstag der Berliner Zeitung: „Die Zahlen zeigen, Brandenburg wird internationaler.“ Er sagte weiter: „Ich begrüße den Anstieg der Anzahl an ausländischen Beschäftigten.“ Sie würden einen wichtigen Beitrag für Wachstum und Wohlstand im Land leisten. „Gleichwohl reicht diese Anzahl längst nicht aus. Um den hohen Bedarf der brandenburgischen Unternehmen an Fach- und Arbeitskräften decken zu können, brauchen wir deutlich mehr Zuwanderung.“

Steinbach sieht als eine Ursache für den Anstieg, dass immer mehr Ausländer nach Brandenburg einwandern. „Andererseits gibt es auch die stark steigende Pendlerverflechtung mit Polen“, sagte er. Arbeitskräfte aus Polen bilden ganz klar die Mehrheit bei den ausländischen Arbeitskräften in Brandenburg. Von den 66.989 Ausländern in den Betrieben kommen 29.580 aus Polen. „Etwa die Hälfte von ihnen pendelt täglich oder wöchentlich zur Arbeit nach Brandenburg“, sagte Steinbach.

Die zweigrößte Gruppe kommt aus Rumänien mit 4166 Personen. Interessant sind auch die Steigerungsraten: So stiegen die Werte bei Arbeitskräften aus Bulgarien, Rumänien und aus Afrika innerhalb eines Jahres um knapp 19 Prozent, aus Polen um fast 13 und aus Italien um fast 7 Prozent.

Dass die Wirtschaft auf Zuwanderung angewiesen sein wird, liegt vor allem an der demografischen Entwicklung: Die Prognosen besagen, dass allein in Brandenburg in den kommenden zehn Jahren ein Viertel der Beschäftigten altersbedingt aus dem Arbeitsleben ausscheidet. Bereits jetzt sind mehr als 20.000 nicht besetzte Stellen bei der Bundesagentur gemeldet – das sind mehr als in Berlin.

„Dadurch wird der Bedarf an Fachkräften weiter steigen“, sagte der Sprecher. „Dazu kommen die großen Investitionen an verschiedenen Wirtschafsstandorten, die erhebliche Beschäftigungspotenziale aufweisen.“ Dazu gehören Werke wie das von Tesla oder eine neue Batteriefabrik von BASF im südbrandenburgischen Schwarzheide.

Das Problem gibt es bundesweit, aber in Ostdeutschland ist es besonders stark. So sieht es auch der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Der Thüringer Sozialdemokrat sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Wir müssen in Ostdeutschland viele Arbeitsplätze neu besetzen. Die Preußen haben sich seinerzeit die Hugenotten eingeladen. Ohne Zuwanderung wird es auch heute in Ostdeutschland nicht gehen. Das begreifen die Unternehmen zunehmend, weil sie schlagartig keine Arbeitskräfte mehr finden.“