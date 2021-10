Berlin - Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger ist derzeit in Berlin kaum höher als vor der Pandemie. Das ist durchaus überraschend. Nach den staatlich verfügten wochenlangen Dauerschließungen von vielen Geschäften sowie Gaststätten und Hotels war eher damit gerechnet worden, dass die Zahl all jener, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind, deutlich gestiegen sei. Das ist zwischenzeitlich in der Tat so gewesen, aber offenbar war es vor allem ein temporärer Effekt.