Raub in Berlin – Kunstexperte zu Glocken-Diebstahl: „Mühsam, daraus Profit zu schlagen“

Manche sagen, die Glocke wurde erschossen. Eine halbe Tonne ist sie schwer, der Ton muss tief geklungen haben, über Kilometer hinweg, über Pankows Straßen und Häuser hinaus. Dann wurde sie im Krieg beschädigt, zwei Durchschüsse hat sie erleiden müssen, zwei große Löcher, die sie zum Schweigen brachten. Für immer. Von da an hatte die Glocke eine andere Aufgabe: Sie sollte erinnern, ganz leise.

Jetzt kann sie auch das nicht mehr. Die Kirchenglocke der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Heinersdorf ist am vergangenen Wochenende gestohlen worden. Der materielle Wert der schweren Glocke ist nicht zu unterschätzen. Das sagt nicht nur die Pfarrerin der Gemeinde, sondern auch ein bekannter Kunstdiebstahl-Experte. In diesem Text soll es darum gehen, warum Menschen auf die Idee kommen, einen solchen Gegenstand zu entwenden und wie andere Menschen mit dem Verlust umgehen.

Zwei Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg: Das ist die gestohlene Glocke aus Heinersdorf. Sebastian Hein/Kirchengemeinde Berlin-Heinersdorf

Beschädigt im Zweiten Weltkrieg, gestohlen im 21. Jahrhundert

Fassungslosigkeit. Mit diesem Wort beschreibt die Pfarrerin Anne-Kathrin Finke der Evangelischen Kirchengemeinde den Moment, als sie bemerkt, dass der Platz der Glocke auf dem Pfarrhof plötzlich leer ist. Es war Sonntag, doch auch vier Tage später, am Donnerstag, kann man immer noch nicht glauben: „Dass etwas, das seit 50 Jahren dort stand, nun weg ist, muss erst mal einsickern“, sagt sie der Berliner Zeitung. „Das ist massiv.“

Auf dem Weg zur Kirche, vorbei am Café Fritz und Friedrich, merkt man schon: Hier kennt man sich, hier ist man nicht in der Hauptstadt, hier denkt man als Dorf und fährt bei Gelegenheit mal „in die Stadt“. Angekommen auf dem Kirchhof klafft neben einer Baustelle und dem großen Walnussbaum vor allem eines: eine leere Fläche. Der Kreis-Abdruck auf dem Backsteinsockel lässt nur noch vermuten, dass hier vor kurzem eine Glocke stand.

Der Pfarrhof selbst, der mit den anliegenden Gebäuden der Kirche insgesamt rund 10.000 Quadratmeter umfasst, ist bis auf die aktuellen Bauarbeiten ruhig, wenig belebt, von außen nicht einsehbar. Ein perfekter Ort zum Klauen also. Doch alles andere als ruhig ist es auf der Romain-Rolland-Straße, hier laufen verschiedene Verkehrsströme zusammen. Ein perfekter Fluchtweg für einen Diebstahl also.

Ein Hauch von Nichts: Auf dem Backsteinsockel stand vor kurzem noch die 500 Kilogramm schwere Glocke – jetzt ist er leer. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Als die Pfarrerin sich am Sonntagmorgen, den 16. Juli, auf den Weg zum Gottesdienst begab, bemerkte sie das Fehlen der Glocke und meldete es der Polizei. „Wann genau sie entwendet wurde, steht nicht fest, da zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen in der Gemeinde leider keine Veranstaltungen waren“, sagt sie während des Gesprächs. Doch Beobachtungen lassen mittlerweile einen Tatzeitraum vermuten.

Laut Finke habe ein befreundetes Ehepaar gesehen, wie am Donnerstag gegen 21 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug rückwärts in den Hof gefahren ist. Dabei hat dort eine Stunde zuvor noch eine Ausräumaktion des Gemeindesaals hinter der Kirche stattgefunden. „Da war viel los“, sagt sie. Es war auch der erste Ferientag. Dabei sei den Heinersdorfern etwas aufgefallen: „Viele haben Menschen gesehen, bei denen man nicht einschätzen konnte, ob sie zur Baustelle gehören, oder nicht.“

Zwei Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg

Warum war die Glocke überhaupt frei im Kirchhof platziert, sollte sie nicht eigentlich mit ihrem Klang die Straßen, Häuser und Bewohner Heinersdorfs aufwecken? Durch zwei Einschusslöcher während des Zweiten Weltkriegs ist die Glocke stark beschädigt worden und konnte nicht mehr genutzt werden. Eine wichtige Aufgabe übernahm sie aber auch aus ihrem „Ruhestand“ heraus.

Die Glocke stammt laut Finke aus dem Jahr 1513 und sei historisch wertvoll. Doch vom ideellen Wert her sei sie „unersetzbar“. Über Generationen hinweg gehörten Fotos an der Glocke, etwa zur Taufe, Konfirmation oder Trauung, zum festen Bestandteil des Gemeindelebens. „Es gibt Hunderte Motive von Menschen an der Glocke“, sagt die Pfarrerin. Das sei das Stückchen Identität für die Kirchengemeinde, die etwa 730 Mitglieder zählt.

„Es war eine Selbstverständlichkeit, dass die Glocke im Freien steht – und jetzt ist es, als würde ein halber Körperteil fehlen, zumindest ein kleinerer.“ Kann mit dieser Intensität auch der faktische Materialwert der Glocke mithalten?

Die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Heinersdorf, Anne-Kathrin Finke, sucht nach Hinweisen zum Verbleib der Kirchenglocke. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Begehrter Rohstoff Metall: Wie viel ist die Bronze-Glocke wert?

„Metall ist im Moment begehrt“, sagt sie und vermutet deshalb eher einen Metall-, als einen Kunstdiebstahl. Laut ihren Angaben besteht das gestohlene Stück aus 500 Kilogramm reiner Bronze. „Die Preise für Bronze im Internet liegen bei etwa 1000 Euro für 100 Kilogramm“, sagt sie, verweist aber auf die Aussage der Polizei, nach der der Ankauf deutlich geringer sei und bei der Hälfte liege. Demnach würde der Wert der Glocke etwa 2500 Euro betragen – ist das der Aufwand wert? Immerhin muss der Abtransport von einer halben Tonne gut geplant sein.

Aus dem Umfeld der Kirchengemeinde habe die Pfarrerin gehört, dass es gar nicht so aufwendig wäre, die schwere Glocke wegzuschaffen. „Mit einer kräftigen Winde kann man so etwas auch in einen Transporter reinhieven – da braucht man keinen schweren Kran.“

Komplizierter Transport hin oder her, der Kunstdiebstahl-Experte Willi Korte ist sich sicher: „Bronze wird gerade ständig geklaut.“ Er beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit historischen Kunstdiebstählen, vor allem wenn sie verjährt sind. Er vermutet hinter der verschwundenen Glocke einen Metalldiebstahl. Dennoch sei der historische Wert der Glocke zweifellos höher als ihr reiner Materialwert.

Matthias Balk/dpa Willi Korte: Experte für Kunstdiebstahl Der studierte Jurist und Historiker stammt aus Süddeutschland. Seine Eltern waren nach dem Krieg aus Dresden und Breslau kommend in Augsburg gelandet. Mit Berlin ist Korte seit Anfang der 1970er-Jahre verbunden, als er am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität anfing, Jura und Politische Wissenschaften zu studieren. Anfang der 80er-Jahre war er an der Georgetown-Universität in Washington D.C. als Gastforscher tätig, hat im amerikanischen Nationalarchiv Besatzungsakten studiert. Seinen ersten Recherche-Auftrag erhielt er von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo es um das Gold von Troja ging. Er sollte im amerikanischen Archiv nachsehen, ob die Amerikaner bzw. die Briten irgendetwas in Erfahrung gebracht hätten oder vielleicht sogar im Besitz des Schliemann-Schatzes seien. Bekanntheit erlangte er, als er den verschollenen Quedlinburger Domschatz aufspürte und aus einem kleinen Örtchen nördlich von Dallas (Texas) zurück nach Deutschland brachte.

Wo ist die Glocke? „Auf dem Schrottplatz oder im Gebüsch“

Der bekannte Historiker beschäftigt sich mit der Aufklärung von Kunstdiebstählen, die in der Regel einen historischen Bezug haben. Er studierte Geschichte, Rechtswissenschaft und Politik an der Freien Universität Berlin, an der Universität München und an der Georgetown University in Washington D.C. Während seiner Studentenzeit in den 70er Jahren, hat er das Otto-Suhr-Institut in Berlin als „Akt der Demonstration gegen das verstaubte Professoren-System“ besetzt. Nach seinem Amerikaaufenthalt hat er sich dann auf Raub- bzw. Beutekunst spezialisiert, die vor allem während der Naziherrschaft und im Zweiten Weltkrieg verloren ging.

Es könne manchmal Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis ein historisches Objekt wiedergefunden werde – nicht aber bei einer Glocke. Die werde laut dem Provenienz-Forscher Korte in der Regel nach einiger Zeit irgendwo abgestellt. So erfolgreich die Diebe beim Klauen und Abtransport der Ware seien, so hätten sie meist keine Idee, wie es danach weitergehen solle. „Ob das nun ein bekanntes Gemälde aus dem Museum ist oder eine Glocke vom Kirchhof – es muss sich erst mal ein Käufer finden“, sagt der 69-jährige Jurist und Historiker. Laut Korte kommt bei der Suche der Glocke eher infrage: zerschnitten in Einzelteile auf dem Schrottplatz oder abgestellt im Gebüsch.

Vor allem in England scheint Glocken-Diebstahl populär zu sein: „Da werden häufig freistehende Glocken geklaut“, sagt unser Gesprächspartner. Allgemein seien Bronze-Skulpturen, Statuen, Kirchenglocken oder Dämmplatten bei Dieben beliebt. Der Vorteil von Metalldieben sei, dass die Objekte meist frei zugänglich seien. Die Schrotthändler werden dabei zu Helfern: „Die stellen oft nicht infrage, warum die Figur in Tausend Einzelteile zerlegt ist.“

Gewinn mit Glocken-Diebstahl? „Zu schwer, zu umständlich, zu groß“

Bei einer Glocke wie der aus Heinersdorf jedoch, ist der Verkauf nicht ganz so einfach: „Es ist mühsam, daraus Profit zu schlagen“, sagt Korte. Im Ganzen könne man sie praktisch nicht loswerden. Das Einschmelzen der Glocke schließt er aus, das wäre zu aufwendig, zu kostenintensiv. Er setzt auf das Zersägen, dafür brauche es jedoch spezielle Werkzeuge. Deshalb schlägt der Experte neben Schrottplätzen auch vor, Unternehmen für solche Spezialwerkzeuge zu kontaktieren. „Manchmal habe ich den Eindruck, das ist eine kriminelle Truppe, die eine Zeit lang übers Land zieht, um Kircheneigentum zu klauen – bis sie schließlich irgendwann ertappt werden.“

Das idyllische Gelände der Evangelischen Kirche in Heinersdorf: Noch ist unbekannt, wer die historische Glocke aus dem Jahr 1513 gestohlen hat. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Kirchengemeinde kann erst einmal nur abwarten. Derzeit bearbeitet das Landeskriminalamt (LKA Berlin) den Diebstahl des Kunstobjektes. Details zur Ermittlung könne man nicht geben, sie seien gerade erst angelaufen, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Doch Hoffnung besteht, auf das Berliner LKA sei laut Korte Verlass.

Das LKA Berlin ist gerade was solche Diebstähle angeht mit München das bestausgebildete, informierteste und erfahrenste LKA im ganzen Land. Willi Korte

Schon vor ein paar Jahren haben sie Nazi-Kunst wiedergefunden: die verschollenen Pferde-Skulpturen der Neuen Reichskanzlei. „Das LKA Berlin ist gerade was solche Diebstähle angeht mit München das bestausgebildete, informierteste und erfahrenste LKA im ganzen Land.“ Die Pfarrerin der Gemeinde hofft auf Hinweise aus der Öffentlichkeit zu den Dieben: „Sonst haben wir keine Chance auf eine Spur.“ Der Experte Korte gibt sich hoffnungsvoll: „Die Glocke ist einfach zu schwer, zu umständlich und zu groß ist, um daraus Kapital zu schlagen.“

