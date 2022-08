Bisher kennen Verbraucher die Diebstahlabsicherung vor allem vom Einkaufsbummel durch Modegeschäfte. Manchmal piept es beim Verlassen der Geschäfte, weil Verkäufer das Schloss an der Kasse nicht deaktiviert haben.

Kunden stellten in einer Lidl-Filiale in Berlin-Weißensee nun fest, dass auch Steaks und Lammspieße mit einer Vorrichtung gegen Diebstahl versehen waren. Es soll sich bei dem wie eine Luxusware gesicherten Fleisch nicht um teure Bio-Qualität, sondern um die günstigen Produkte der Haltungsstufe 1 handeln. Lidl bestätigt das auf Anfrage nicht.

Lidl sichert auch die Butter

Weitere Fotos von besonders gesicherten Produkten kursieren jedoch in sozialen Netzwerken. Ein Käufer kommentiert die Aufkleber auf der Butter mit dem Satz: „Ich glaub, es hackt.“

Laut Lidl handelt es sich bei den Diebstahlsicherungen um eine gängige und deutschlandweite Praxis. „Produkte des täglichen Bedarfs gehören generell jedoch nicht dazu“, räumt man bei der Discounterkette ein.

Polizei hat keine Zahlen über Zunahme von Diebstählen

Lidl äußert sich nicht dazu, warum manche Filialen nun gewisse Lebensmittel besonders schützen. Einen Zusammenhang mit einer Zunahme von Ladendiebstählen liegt nahe. Laut Berliner Polizei gibt es dazu allerdings keine Zahlen.

Andere Supermarktketten schließen eine Diebstahlabsicherung ihrer Lebensmittel wie bei Lidl aus. „Die gegenwärtigen Sicherheitsmaßnahmen sind angemessen und ausreichend“, teilt ein Sprecher der Rewe Markt GmbH mit.

Kaufland setzt auf ehrliche Kunden

Die Kette Kaufland setzt nach eigenen Angaben auf Detektive und in den Filialen installierte Kameras, um sich vor Diebstählen zu schützen. „Der weitaus größte Teil unserer Kunden ist ehrlich“, erklärt er.

Lidl-Konkurrent Aldi will sich zur Sicherung seiner Ware gegen Diebstahl auf dem deutschen Markt nicht äußern. Aldi-Filialen in Großbritannien verwendeten Diebstahlabsicherungen auch für Babymilch, Vitaminpräparate, Steak, Käse oder Butter.

Die Inflation ist hoch

Die Inflationsrate in Großbritannien betrug im Juni 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und liegt auf einem Rekordhoch. Auch in Deutschland steigen die Preise. Laut Verbraucherzentrale sind Lebensmittel in Deutschland besonders teuer. Sie stiegen im Vergleich zum Juli 2021 um knapp 15 Prozent.

Die Berliner Tafeln berichten seit Monaten über einen starken Andrang von Menschen, die sich den Einkauf im Supermarkt nicht mehr leisten können. „Sollte dem tatsächlich so sein, dass Lebensmittel mit Extra-Sicherungen versehen werden, halten wir es für ein weiteres Indiz für die Not der Menschen“, sagt die Geschäftsführerin Antje Trölsch.