Der Sprecherin der Stadtteilbibliothek Lichtenberg ist der Schrecken anzuhören, als sie am Handy auf das Auftauchen eines „Z“ auf dem Berliner Bären vor dem Eingang der Bodo-Uhse-Bibliothek aufmerksam gemacht wird. Sie habe davon noch nichts gehört, meint Helga Schneider und bedankt sich für die Wachsamkeit des Beobachters. Sie verspricht, sich umgehend mit den Mitarbeitern der Stadtteilbücherei in Verbindung zu setzen. Leugner der Corona-Pandemie hätten schon mal etwas hinterlassen an der Bibliothek, erzählt Schneider. Aber das„ Z“-Symbol der russischen Streitkräfte habe bisher noch niemand in irgendeiner Form angebracht, meint die Sprecherin.

Die Sprecherin beruhigt

Schneider meldet sich wenig später noch mal am Handy. Sie klingt erleichtert. „Ich habe gerade mit den Mitarbeitern in der Bücherei gesprochen. Auf dem Bären ist das ganze Alphabet zu lesen, also auch der Buchstabe ‚Z‘“, sagt Schneider.

Auf dem Bären ist das ganze Alphabet zu lesen. Helga Schneider, Bodo-Uhse-Stadtteilbibliothek

Ein Anwohner aus Lichtenberg hat dieser Zeitung Fotos von dem Bären vor der Stadtteilbibliothek geschickt. Er hat sie mit dem Handy aufgenommen Bei der Vergrößerung der Fotos sind Kleberänder um das „Z“ herum zu erkennen. Es ist auch größer als die übrigen Buchstaben auf dem hellblauen Berliner Bären.

Das „Z“ sei ihm sofort aufgefallen

Der Mann erzählt, dass die Stadtteilbücherei auf seinem täglichen Radweg liege. Das „Z“ sei ihm gleich als ungewöhnlich ins Auge gesprungen. Er habe sofort an das Symbol der russischen Armee bei ihrem Angriff auf die Ukraine denken müssen, meint er. Die Aussage der Mitarbeiter der Stadtteilbibliothek erstaunt ihn. „Es ist doch deutlich zu sehen, dass das jemand auf den Bären aufgeklebt hat“, findet er.

Das „Z“ müsse jemand in der Nacht auf den Sonntag angebracht haben, als die Bücherei geschlossen war, vermutet der Mann. „Mir ist das ‚Z‘ auch schon in der U-Bahn aufgefallen. Das beunruhigt mich“, sagt der Berliner. Die Mitarbeiter der Bodo-Uhse-Stadtteilbücherei bleiben nach erneuter Nachfrage dabei, dass das „Z“ in der Größe sich schon immer auf dem Kunstwerk befunden und nichts mit Propaganda zu tun habe. Sie schicken als Beleg unter anderem ein Foto, das aus dem Jahr 2018 stammen soll.

Es zeigt Kinder und Erwachsene, die sich um den blauen Bären vor der Bücherei mit dem großen „Z“ auf dem Bauch gruppieren. Auch auf der Internetseite ist der Bär auf einem Foto bereits mit dem „Z“ versehen. Das Grün der Bäume legt nahe, dass das Bild aus einem vergangenen Sommer stammt. Die Sprecherin Helga Schneider mutmaßt, dass es vor dem Angriff auf die Ukraine lediglich niemandem als besonders aufgefallen sei, da es den Kontext noch nicht gegeben habe.

Wer die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine verfolgt, sieht bisweilen auf russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine ein mit weißer Farbe gepinseltes „Z“. Der Buchstabe existiert im kyrillischen Alphabet nicht. Aber russische Sportler verwendeten nun das „Z“ auch während internationaler Wettkämpfe, um ihre Unterstützung für den russischen Überfall auf das Nachbarland zu bekunden. Auch in Deutschland wird es immer häufiger gesichtet. Die Behörden sind alarmiert.

Das „Z“ könnte für „Westen“ stehen

Beobachter rätseln über die Bedeutung des Symbols. Viele leiten es vom russischen Wort „Zapad“ ab. Es bedeutet „Westen“. So lautet auch die Bezeichnung von jährlichen russischen und belarussischen Militärübungen. Sie simulieren eine militärische Auseinandersetzung mit der Nato. Manche Experten vermuten, dass das „Z“ die Bewegungsrichtung von Militärfahrzeugen in westliche Himmelsrichtung markieren soll oder die Herkunft der Panzer aus im Westen Russlands gelegenen Landesteilen.

Eine andere Theorie bringt die Transkription des Namens des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Spiel. In vielen Sprachen beginnt der Name des Staatsoberhaupts mit einem „Z“. Anderen Erkenntnissen zufolge steht das „Z“ für den Ausspruch „Für den Sieg“. Der Buchstabe ist in Russland inzwischen an Gebäuden, auf Autos sowie Kleidung zu lesen und in den sozialen Medien omnipräsent.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat in einem Interview erklärt, dass das Bundesland die Verwendung des Buchstabens „Z“ im Kontext des Krieges als Straftat ahnden wird. Auch ihre Kollegen in Niedersachsen und Bayern wollen das Symbol verbieten. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) beruft sich auf Paragraf 140 Nummer 2 des Strafgesetzbuches. Er verbietet die öffentlich zur Schau gestellte Billigung von Angriffskriegen, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Der CSU-Politiker beruft sich außerdem auf den Paragrafen 13 zum „Verbrechen der Aggression“ des Völkerstrafgesetzbuchs. Es regelt in der Bundesrepublik die Folgen von Straftaten gegen das Völkerrecht und ist seit 2002 in Kraft.

Unter welchen Bedingungen die Verwendung des letzten Buchstabens des Alphabets als Straftat zu werten ist, dürfte Juristen allerdings noch Kopfzerbrechen bereiten. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums stellte nach den Vorstößen aus den Bundesländern bereits klar, dass der Buchstabe an sich nicht verboten sei und weiterhin legal verwendet werden könne.