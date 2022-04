Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen hat drei Personen für die Expertenkommission benannt, die sich mit Fragen einer möglichen Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienunternehmen befassen soll. Die drei Professoren Anna Katharina Mangold (Universität Flensburg), Tim Wihl (Gastprofessor an der Humboldt-Universität) und Susanne Heeg (Universität Frankfurt) werden in die Kommission entsandt.

Die Besetzung der Kommission ist damit abgeschlossen. Der rot-grün-rote Senat hatte bereits am Dienstag vor zwei Wochen seine Mitglieder benannt. Eine Mehrheit der Initiative hatte sich in der Nacht zu Mittwoch für die Beteiligung an der Expertenkommission ausgesprochen. Intern hatte es zuvor Debatten darüber gegeben, ob es sinnvoll ist, sich an der Arbeit des vom Senat eingesetzten Gremiums zu beteiligen.

Geplant ist, dass die Kommission innerhalb eines Jahres eine Empfehlung erarbeitet, auf deren Grundlage der Senat über das weitere Vorgehen entscheiden soll. Hintergrund: Am 26. September 2021 hatte sich eine Mehrheit von 57,6 Prozent der Berliner bei einem Volksentscheid dafür ausgesprochen, die Bestände großer Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Der Volksentscheid war von der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ angestrengt worden. Der Senat wird im Beschlusstext des Volksentscheids „aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten“, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Artikel 15 des Grundgesetzes erforderlich sind. Rechtlich bindend ist das Votum zwar nicht, aber es drückt einen starken politischen Willen aus.

13 Personen in der Kommission

Der nun eingesetzten Expertenkommission gehören 13 Personen an. Den Vorsitz übernimmt die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD). Die Koalitionsfraktionen entsenden zudem die Jura-Professoren Wolfgang Durner (Universität Bonn), Christian Waldhoff (Humboldt-Universität), Michael Eichberger (Bundesverfassungsrichter a. D.), Christoph Möllers (Humboldt-Universität), Florian Rödl (Freie Universität), Isabel Feichtner (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), Ann-Kathrin Kaufhold (Ludwig-Maximilians-Universität München) sowie Professor Thorsten Beckers vom Lehrstuhl für Infrastrukturwirtschaft und -management der Bauhaus-Universität Weimar und Aysel Osmanoglu, Vorstandsmitglied der GLS-Bank.

Im Artikel 15 des Grundgesetzes, auf den sich die Enteignungsinitiative mit ihren Vorschlägen stützt, ist formuliert, dass „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel“ zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können – gegen eine Entschädigung der Eigentümer. Das Problem: Seit Gründung der Bundesrepublik ist von dem sogenannten Sozialisierungsartikel noch kein Gebrauch gemacht worden. Es gibt also keine Rechtsprechung zu einer Vergesellschaftung und keine Erfahrungen zur Höhe einer notwendigen Entschädigung.

Aufgabe der Expertenkommission ist, zunächst die Verfassungskonformität einer Vergesellschaftung zu untersuchen. Hierbei soll sie auch einen von der Enteignungsinitiative vorgelegten Gesetzesvorschlag „berücksichtigen“, wie es aus Senatskreisen heißt. Anschließend sollen auch wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte berücksichtigt und entsprechende Empfehlungen erarbeitet werden.

Arbeit soll öffentlich sein

Die Kommission soll ihre Arbeit „im Grundsatz öffentlich“ gestalten – „damit die Prozesse transparent sind und die Ergebnisse hohe öffentliche Akzeptanz finden können“, heißt es weiter. Von der Landesregierung werden die Experten gebeten, „eine gemeinsame Position zu entwickeln“. Minderheitenvoten und Sondervoten sollen aber „selbstverständlich möglich“ sein.