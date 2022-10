Der Wow-Effekt ist garantiert. Es müssten gar keine Kunstwerke an den Wänden hängen, und auch keine teuren Möbelstücke herumstehen. Die Location an sich ist schon beeindruckend genug – aber natürlich machen Kunst, Design und Möbel sie dann doch erst zu dem, was sie jetzt ist. Zum neuen Stilwerk an der Kantstraße, das sein Zuhause nun in den 1929 bis 1930 errichteten Kant-Garagen in Charlottenburg gefunden hat und noch dabei ist, sich einzurichten.

Einzurichten in einem Baudenkmal, das die einzige Hochgarage in Deutschland ist, deren authentische Ausstattung bis heute nahezu vollständig erhalten blieb. Man sieht hier noch die alten Garagenboxen mit ihren weltweit einzigartigen Schiebetoren, man kann die doppelgängige Wendelrampe hochgehen, auf der bis vor ein paar Jahren noch Autos hoch und runter fuhren. Bis 2017 wurde der Komplex als Garage genutzt.

Und so sagt eine ältere Dame, die an diesem Tag am neuen Stilwerk vorbeigeht, dass sie hier lange ihr Auto geparkt hat. Sie wirft einen Blick in den Eingangsbereich, in dem mundgeblasene Glasleuchten der Berliner Designerin Simone Lüling wie Planeten im Raum schweben, in dem auf einem blauen Sofa ein Plaid von Elisa Strozyk drapiert wurde, das halb Holz, halb Textil ist, zwischen hart und weich changiert und damit interessante Oberflächenstrukturen schafft. Die ältere Dame ist begeistert, was aus „ihrer“ alten Garage geworden ist. Der Wow-Effekt eben.

Wikimedia Die Garage auf einem Briefkopf von 1934: Das mehrgeschossige Gebäude wurde im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Den Zweiten Weltkrieg überstand es mit nur geringfügigen Schäden.

Er resultiert auch daher, dass viele Berliner noch gar nicht recht wissen, dass es ein neues Stilwerk gibt. Viele verorten das Designcenter mit seinem hochklassigen Markenangebot aus den Bereichen Einrichtung und Wohndesign noch immer an der alten Hausnummer in der Kantstraße 17. Tatsächlich residieren dort auch noch viele der alten Marken, aber dort firmiert man jetzt unter dem Namen Living Berlin.

Aus Berlin wegzugehen, das war für die Macher keine Option

Das neue Stilwerk ist in der Hausnummer 126 angesiedelt, nachdem der Gebäudeeigentümer am alten Standort den Betreibervertrag mit der Hamburger Stilwerk-Gruppe 2021 gekündigt hatte. Auch am neuen Standort läuft noch nicht alles rund: Ein angeschlossenes Hotel direkt nebenan, bereits seit August eröffnet, ist weit entfernt davon ausgebucht zu sein, und auch in der alten Garage sind noch nicht alle vier Stockwerke vermietet.

Dennoch zeigen sich die Macher fröhlich und optimistisch, auch am neuen Standort und auch in schwierigen Zeiten hier in Berlin erneut Fuß zu fassen. Für Stilwerk-Inhaber Alexander Garbe sei es jedenfalls keine Option gewesen, aus der Hauptstadt wegzugehen, beteuern seine Mitarbeiter. „Wir werden noch Zeit brauchen, aber unsere Marken sind besonders. Man sieht sie nicht an jeder Ecke“, sagt Sales-Managerin Annika Friedrich.

Stilwerk Kunst trifft Interior Design: Auf 9500 Quadratmetern und vier Stockwerken zeigen Künstler, Händler und Hersteller ihr Portfolio.

Und so lädt man die Berlinerinnen und Berliner am Freitag und Sonnabend schon mal ein, vorbeizuschauen. Im Rahmen des eigens ausgerufenen Design & Art Festivals können sich alle davon überzeugen, dass die verantwortlichen Architekten vom Berliner Büro Nalbach + Nalbach es geschafft haben, den Garagencharakter zu bewahren und gleichzeitig nichts von einem dunklen Parkhausambiente geblieben ist. Die Wände sind geweißt, die Böden teils neu ausgegossen, mit Licht wurde akzentuiert und effektvoll gearbeitet.

Und auch die ersten Labels sind schon da. Die dänische Premiummarke BoConcept hat ihre schlichten, minimalistischen Sofas mitgebracht. Das Berliner Start-up Tebton präsentiert in seinem Showroom handgefertigte Möbelstücke und Accessoires aus pulverbeschichtetem Metall. Er habe sofort gewusst, dass er hierher wolle, als er die Kant-Garagen sah, sagt Geschäftsführer Alan Müller. Er setzt auf „designaffine Leute, die Qualität suchen und sich einrichten wollen“ – die werden das neue Stilwerk zielgerichtet ansteuern, ist der Designer überzeugt.

Noodles Noodles & Noodles Corp. Aparter Mix: Die Stahlmöbel im Industrial Design von Noodles passen perfekt zu den alten Schiebetoren der Berliner Firma Paul Heinrichs.

Für mehr Publikum könnten auch die Kunstinstallationen sorgen, die überall im Haus anzutreffen sind und ihm so auch einen Galeriecharakter verleihen. Entlang der Doppelhelix, die früher von Autos befahren wurde, zeigt das Franchise Yellow Korner aktuelle Fotokunst. Die Circle Culture Gallery präsentiert ausgewählte Arbeiten des Berliner Künstlers Marco Reichert. Überhaupt begegnen dem Besucher Berlin-Motive überall: U-Bahnen, der Fernsehturm, die Museumsinsel, der Mauerfall, ein Pop-Art-Porträt von Nina Hagen.

Wem beim Schlendern etwas gefällt, der kann es kaufen. Gerade das Zusammenspiel von Regalen, Leuchten, Sitzmöbeln, Accessoires und Kunstwerken liefert reichlich Inspiration für neue Heim-Ideen. Die großzügigen Räume lassen ihnen Platz zur Entfaltung. Und so stößt fast schon beiläufig auf Schmuckstücke wie die Lampen des Labels Moya Birch Bark: handgemachte Design-Unikate, gefertigt aus natürlicher, nachhaltig geernteter Birkenrinde.

Anne Vorbringer Direkt neben dem Designcenter gibt es seit August auch ein Hotel, das ebenfalls zum Stilwerk gehört (re.). Alle Möbelstücke aus den Zimmern können die Gäste auch für zu Hause erwerben.

Die aus Sibirien stammende Designerin Anastasiya Koshcheeva hat die Marke 2018 in Berlin gegründet, ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Wer sich Waldambiente und ein Stück Rinde aus der Taiga Sibiriens ins Wohnzimmer holen will, muss gar nicht so tief in die Tasche greifen: Die Hängeleuchten beginnen bei rund 350 Euro.

Design & Art Festival im neuen Stilwerk Kant-Garagen. Kantstr. 126, Fr 7./Sa 8. Oktober von 11 bis 20 Uhr, Eintritt frei. Regulär geöffnet dann ab 12. Oktober. www.stilwerk.com