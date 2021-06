Berlin - So etwas wie Ruhe existiert in meiner Familie nicht. Die Çalışkans sind unglaublich laut, schon immer gewesen. Bis zu meinem Umzug nach Berlin habe ich bei meinen Eltern in der Mannheimer Innenstadt gelebt. Meine Schwester und mein Bruder, beide außer Haus, sind in dieser Zeit oft zu Besuch gewesen – und sind es noch heute regelmäßig. Wenn wir beisammen sind, wird über die kleinsten Kleinigkeiten gestritten, auch am Esstisch. Es wird geflucht, gelacht, dann wieder gestritten, bis irgendwann eine Unterhaltung in einer „normaleren“ Lautstärke geführt wird, bis der Kreislauf nach spätestens fünf Minuten von vorne beginnt.

Der ruhigste Çalışkan war mein Papa, der so gut wie jeden Abend nach dem Abendessen auf seinem weißen Sessel vor dem TV einschlief, was dazu geführt hat, dass bis in die tiefe Nacht irgendeine dramatische Soap Opera, Nachrichten oder türkisches Survivor im Hintergrund lief.