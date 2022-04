In 15 Jahren ist Schluss – so ist es jedenfalls geplant. Von 2037 an sollen in Berlin und Brandenburg keine Regionalzüge mehr unterwegs sein, die noch mit Diesel betrieben werden. Keine Dieselabgase und kein Dieselmotorenlärm mehr, nur noch elektrische oder alternative Antriebe: Das haben der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und die beiden Bundesländer nun bekräftigt. „Gemeinsam mit Brandenburg machen wir den Regionalverkehr sauberer und attraktiver“, verspricht Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). Die Strecke, die Berlin mit Velten, Neuruppin und der Prignitz verbindet, soll den Anfang machen. Doch nun wurde bekannt, dass für die Hauptstadt-Region weiterhin noch Dieselfahrzeuge gekauft werden. Wie ist das zu erklären?

Hängebauchschwein, Heulboje, Säurebomber: Das sind nur einige Spitznamen der Akku-Triebwagen der Baureihe ETA 150, die lange für die Deutsche Bundesbahn unterwegs waren. Batteriezüge der Bauart Wittfeld waren sogar schon ab 1908 auf deutschen Schienen zuverlässig im Einsatz. „Schon die preußische Staatsbahn hatte Akku-Triebwagen“, sagt Alexander Kaczmarek, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für den Nordosten des Landes.

Krieg in der Ukraine zwingt zum Umdenken

Alles schon mal dagewesen: So könnte also das Motto für den jetzigen Trend zum Akku-Zug lauten – allerdings unter anderen Vorzeichen. „Dass wir im Regionalverkehr künftig emissionsfrei vorankommen wollen, ist nicht nur für den Klimaschutz wichtig. Wir müssen auch deshalb von fossilen Energien wegkommen, um unabhängig zu werden“, sagt die Berliner Mobilitätssenatorin. Noch sei Deutschland viel zu sehr auf Öl und Gas angewiesen – das müsse sich rasch ändern, so Jarasch. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeige, wie wichtig es ist, die Energiewende voranzutreiben.

Momentan werden 73 Prozent des Regionalzugverkehrs in Berlin und Brandenburg mit Strom aus der Fahrleitung betrieben, heißt es beim Verkehrsverbund, der die Fahrten bestellt und mit Bundesgeld bezahlt. Für den beachtlichen Rest werden immer noch viele Tausend Liter Diesel getankt. „Unser Ziel ist es, bis 2037 eine vollständige Dekarbonisierung des Nahverkehrs auf der Schiene zu erreichen“, sagt Guido Beermann (CDU), Brandenburgs Infrastrukturminister. Anders formuliert: Dann sollen keine Regionalzüge mehr unterwegs sein, die das klimaschädliche Kohlendioxid ausstoßen.

Doch es wäre unverhältnismäßig teuer, auch über wenig genutzten Bahntrassen auf dem Land Strippen zu ziehen. „Nicht jede Strecke muss durchgehend mit einer Oberleitung ausgebaut werden“, heißt es beim Verkehrsverbund. Für Batterie-Triebzüge, in der Fachsprache BEMU genannt, reiche es aus, nur einzelne „Inseln“ zu elektrifizieren. Dort können sie ihre Akkus mithilfe von Stromabnehmern aufladen, um mit der gespeicherten Energie danach andere Teilstücke aus eigener Kraft zu bewältigen.

Genau das soll auf der Strecke des Prignitz-Expresses geschehen, auf der Züge der Linien RE6 und RB55 verkehren. Die eingleisige Trasse verbindet Berlin mit Velten, Neuruppin, Wittstock, Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge. Derzeit fahren dort Dieseltriebwagen im Stundentakt, ab 2026 zwischen Neuruppin und Hennigsdorf im Halbstundentakt. In sechs Jahren sollen auf zwei Abschnitten, die insgesamt 95,6 Kilometer lang sind, Fahrdrähte hängen: zwischen Velten und Neuruppin West sowie zwischen Wittstock und Wittenberge. Die restlichen knapp 36 Kilometer würden künftig mit Batteriekraft überwunden. „Die Züge hopsen von Insel zu Insel“, erklärt Bahn-Manager Kaczmarek.

Wasserstoff: teurer und weniger effizient

Die Elektrifizierung würde Investitionen erfordern, die sich nach dem Preisstand von 2021 auf 151 Millionen Euro summieren. Das geht aus dem Gutachten hervor, das vom Beratungsunternehmen Ramboll für den Verkehrsverbund angefertigt wurde. Ab 2028 gilt ein neuer Verkehrsvertrag – dann soll der elektrische Betrieb beginnen, so der VBB.

Die Experten haben auch geprüft, ob es sinnvoller wäre, auf der Strecke in den Nordwesten Brandenburgs Züge mit Wasserstoffantrieb einzusetzen – wie es auf der Heidekrautbahn nordöstlich von Berlin ab Ende 2024 vorgesehen ist. Eine bestehende Produktionsanlage in Falkenhagen im Landkreis Prignitz könnte genutzt werden, hieß es. Von dort würden Lastwagen den Wasserstoff zu einer Tankstelle bringen, die für 18 bis 20 Millionen Euro in Neuruppin entstehen könnte. Doch am Ende riet Ramboll ab.

Zum einen wäre diese Technik deutlich teurer. Pro Zugkilometer würden Mehrkosten von 2,60 bis 3,90 Euro fällig, errechnete Ramboll. Zum anderen sprechen die Gutachter von einem „deutlich geringeren Gesamtwirkungsgrad der Energieumwandlung“ bei Wasserstoff. Anders formuliert: Ein großer Teil verpufft ungenutzt.

Weltrekordfahrt bei ein Grad Celsius

„Der Wirkungsgrad der Wasserstofftechnik wird auf rund 25 Prozent beziffert, bei der Batterietechnik liegt er bei 80 Prozent“, sagt Jure Mikolcic, Chef des Schienenfahrzeugherstellers Stadler Deutschland mit Sitz in Pankow. Von Stadler stammt der Batterie-Zug des Typs Flirt Akku, mit dem Bettina Jarasch, Guido Beermann und andere Akteure eine Ausfahrt von Berlin nach Hennigsdorf unternahmen.

Inzwischen hat sich das 2018 zugelassene Fahrzeug einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verdient. „Am 22. Dezember vergangenen Jahres hat es mit einer einzigen Batterieladung 224 Kilometer zurückgelegt“, berichtet der Stadler-Vertriebsleiter Steffen Obst. Mindestgeschwindigkeit waren 80 Kilometer in der Stunde. Schauplatz der Weltrekordfahrt war die Strecke von Berlin in Richtung Rostock, und die winterlichen Bedingungen waren für Akkus eigentlich ungünstig – das Thermometer zeigte gerade mal ein Grad Celsius. Auch die Batterietechnik hat mehrere Seiten, geben Fachleute zu bedenken. So müssten die schweren Speicher regelmäßig ausgetauscht werden. Doch inzwischen sind bei Stadler Aufträge für mehr als 110 Akku-Triebwagen eingegangen.

Trotz des Bekenntnisses zur Elektromobilität auf der Schiene: Auch in diesem Jahr werden für den Regionalverkehr der Hauptstadt-Region noch Dieselfahrzeuge angeschafft. Die Länder Berlin und Brandenburg haben für das Netz Elbe-Spree acht Dieselfahrzeuge vom Typ Lint54 für die Linien RB33, 37 und 51 in Auftrag gegeben, bestätigt Verbundsprecherin Elke Krokowski. „Die Neubeschaffung war erforderlich, weil die Kapazität der heutigen Triebwagen mit 100 Sitzplätzen je Zug nicht mehr ausreichend war. Die neuen Fahrzeuge verfügen über 150 Sitzplätze.“

Dieselfahrzeuge müssen noch bis 2046 eingesetzt werden

Zwar wurde im Vergabeverfahren ein Wertungsbonus für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gewährt. „Doch keiner der Bieter konnte entsprechende Fahrzeuge anbieten“, so Krokowski. „Immerhin verfügen die Fahrzeuge über die Abgasnorm Stage 5, wodurch sich der Ausstoß von Schadstoffen signifikant verringern wird.“ Der Betrieb der neuen Dieseltriebwagen soll im Dezember 2022 beginnen.

Eine Wiedereinsatzgarantie sieht vor, dass die Dieseltriebwagen bis 2046 betrieben werden. Sie könnten in andere Regionen verkauft oder mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden. „Wir gehen davon aus, dass ab 2037 der Dieselausstieg trotzdem gelingen kann“, hieß es beim Verkehrsverbund.