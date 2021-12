Berlin - Das zweite Corona-Silvesterfest steht an und das bedeutet: Der Verkauf von Feuerwerk ist erneut verboten. Jedenfalls in Deutschland. Aber keine zwei Stunden Autofahrt Richtung Osten gibt es reichlich Knaller und Raketen frei zu kaufen. Seit Jahren fahren auch viele Berliner nach Polen, um zum Teil hochgefährliche explosive Mischungen einzuführen, die sie in Deutschland nie kaufen dürften. In diesem Jahr werden es deutlich mehr illegale Einfuhren sein als im Vorjahr. Davon geht zumindest der Zoll aus. Astrid Pinz vom Hauptzollamt Frankfurt (Oder) erklärt, welche Verletzungen manche im Nachbarland erlaubten Sprengkörper verursachen können.

Frau Pinz, in Deutschland darf auch in diesem Jahr kein Silvesterfeuerwerk an die Bevölkerung verkauft werden. Wie sieht es bei den Nachbarn in Polen aus?

Unsere Erfahrung zeigt, dass dort Feuerwerk das ganze Jahr verkauft wird, denn bei unseren Kontrollen wird Feuerwerk auch im gesamten Jahr gefunden.

Beobachten die Sicherheitsbehörden jetzt im Dezember einen verstärkten „Reiseverkehr“ nach Polen von Leuten, die sich dort Feuerwerk kaufen?

Je näher der Jahreswechsel rückt, umso mehr Feuerwerk finden wir. Bei unseren Kontrollen schauen wir grundsätzlich, ob die Leute zu viele Zigaretten einführen oder Betäubungsmittel – und Feuerwerk haben wir auch immer im Blick. Und in den nächsten Tagen sind wir da besonders aufmerksam. Am Jahresende steigt auch immer der Reiseverkehr. Viele Polen, die in Deutschland oder Großbritannien arbeiten, fahren über die Feiertage nach Hause, auch viele Speditionen machen Pause und es bilden sich lange Schlangen bei der Rückreise. Auch viel mehr Deutsche als sonst fahren vor dem Jahreswechsel zum Einkaufen nach Polen. Manche kaufen auch Feuerwerk. Wir stellen jedenfalls mehr Feuerwerk fest als im Rest des Jahres.

Zoll Astrid Pinz ist Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder). Die 51-Jährige ist seit 1993 bei Zoll, inzwischen ist sie Zollamtsrätin.

Haben Sie ein prägnantes Beispiel aus diesem Monat, das darauf schließen lässt, dass nicht nur für den Eigenverbrauch eingekauft wird?

Wir hatten da einen Fall, bei dem wir davon ausgehen, dass die Menge nicht für den Eigenbedarf bestimmt war. Das wäre lebensfremd. In einem Kleintransporter wurden 860 Kilogramm gefunden. Davon waren 215 Kilo in Deutschland nicht zugelassenes Feuerwerk, das nicht hätte eingeführt werden dürfen. Diese Menge war entweder auch für Freunde und Bekannte bestimmt oder für den Verkauf.

Gibt es Zahlen über die Mengen in diesem Jahr?

Die Bilanz ziehen wir erst im nächsten Jahr. Aber es wird dieses Jahr deutlich mehr sein als im Vorjahr.

Warum?

imago/Jochen Tack Viele Fans der Pyrotechnik decken sich gern in Polen ein, weil es dort das ganze Jahr lang Feuerwerk gibt und weil es auch noch billiger ist.

Im Vorjahr gab es ganz andere Regeln wegen Corona. Der kleine Grenzverkehr war eingestellt, wer über die Grenze reiste, musst erst mal zehn Tage in Quarantäne. In diesem Jahr ist der kleine Grenzverkehr möglich: Genesene und Geimpfte können für 24 Stunden ins Nachbarland – ohne Quarantäne.

Wie waren die Zahlen der vergangenen Jahre?

Es hängt immer davon ab, ob ein oder mehrere große Funde dabei sind. So wurden im Jahr 2017 insgesamt 18,8 Tonnen illegal eingeführtes Feuerwerk sichergestellt. Da waren Einzelfunde von drei Tonnen dabei. Außerdem gab es damals eine Harmonisierung bei den Bestimmungen der EU. Auch Händler aus Deutschland durften von nun an Feuerwerk in Polen einkaufen. Allerdings haben noch nicht alle die Vorschriften eingehalten und das Gefahrgut korrekt transportiert. Da fehlte oft noch die Sachkenntnis. Unsere Kontrollen haben geholfen: 2018 wurde sich viel besser an die Regeln gehalten und nur 6,4 Tonnen beschlagnahmt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 5,6 Tonnen. Im Corona-Jahr 2020 nur eine Tonne.

In diesem Jahr wird es deutlich mehr. Sicher werden sich einige bereits im Laufe des Jahres eingedeckt haben, weil sie wieder mit einem Verkaufsverbot in Deutschland gerechnet haben. Haben Sie da gravierende Funde?

Es vergeht kein Monat, in dem wir nichts finden. Da war ein Fund im Oktober. Der Fahrer, ein Holländer, wurde gefragt, ob er Waffen oder Pyrotechnik dabei habe. Er verneinte. Dann fand sich eine große Holzkiste in seinem Auto mit 50 Kilo, darunter zehn Feuerwerksbatterien, die er nicht hätte einführen dürfen.

Hauptzollamt Frankfurt (Oder) Sichergestellt im Oktober: Eine Kiste mit 50 Kilo Feuerwerk.

Was darf aus Polen legal eingeführt werden?

Insgesamt gibt es die Kategorien F1 bis F4. Wobei F1 bedeutet: Tischfeuerwerk, Wunderkerzen, Knallerbsen, die auch in Deutschland das ganze Jahr gekauft werden dürfen. F2 ist jenes Feuerwerk, das bei uns normalerweise nur an den drei Tagen vor Silvester verkauft werden darf. Das darf auch jetzt eingeführt werden, wenn die Käufer 18 Jahre alt sind und das Feuerwerk ordnungsgemäß gekennzeichnet ist und wenn die Rakete nicht über mehr als 20 Gramm Netto-Explosiv-Masse verfügt.

Aber viele wollen das für Laien verbotene F3- und F4-Feuerwerk. Was ist das?

Ab der Kategorie F3 müssen die Käufer eine spezielle behördliche Erlaubnis vorweisen. Bei F4 ist noch ein besonderer Sach- und Fachkundenachweis nötig, der sogenannte Pyrotechniker-Schein. Das heißt: Das ist nur für professionelle Feuerwerker. Sonst wird es beschlagnahmt.

Wie gefährlich ist das Feuerwerk denn?

Solches Feuerwerk ist nicht nur lauter, sondern hat auch eine erhöhte Sprengkraft, die Explosionswucht ist viel massiver. Laien sind mit dem Einsatz völlig überfordert. Da können richtig schwere Unfälle passieren, auch lebensgefährliche.

Haben Sie ein Beispiel für die Sprengkraft?

Wir hatten mal eine Wirkvorführung von einem professionellen Pyrotechniker. Er zeigte, wie F3-Feuerwerk auf die Pfote eines Schweines wirkt: Sie war nach der Detonation zerfetzt, die Knochen gebrochen, die Schweineschwarte, die viel dicker ist als Menschenhaut, war weggerissen. Selbst für Laien war klar: Wenn dieses Feuerwerk in einer menschlichen Hand explodiert wäre, wären Finger abrissen worden oder die ganze Hand.

Hauptzollamt Frankfurt (Oder) Hochgefährlich: Eine Schweinepfote, zerfetzt von einem Feuerwerkskörper.

Wie viele Schüsse hatte die größte Raketen-Batterie, die Ihre Leute bislang beschlagnahmt haben?

Die größte Feststellung war eine Batterie mit 96 Kilogramm. Die war so groß, da wissen wir gar nicht, wie viel Schuss sie hatte. Die hat gar nicht mehr in ein Auto gepasst, sondern wurde in einem Kleintransporter gefunden. Sie war so groß wie eine Euro-Palette, da mussten mehrere Männer anfassen, um sie zu heben.

Wie schmuggeln die Leute ihre illegale Ware nach Deutschland?

Schmuggeln ist meist nicht die richtige Bezeichnung. Die meisten verstecken das Feuerwerk gar nicht, schieben es bestenfalls unter den Fahrersitz, aber meist liegt es offen im Auto. Andere nehmen Raketen im Rucksack mit in den Zug, mit dem sie von Frankfurt (Oder) nach Berlin fahren. Das könnte also im Extremfall auch für andere gefährlich werden.

Was war der leichtsinnigste Fund, den Sie in den vergangenen Jahren hatten?

Ein Kleintransporter bis unters Dach voll mit Feuerwerk, insgesamt 1,2 Tonnen. Der Fahrer hatte weder die Erlaubnis noch war das Fahrzeug ein Gefahrgut-Transporter oder wenigsten als ein solcher Transport gekennzeichnet. Der Mann war auch noch starker Raucher, der mit all dem Feuerwerk im Auto rauchte.

Was passiert mit dem sichergestellten Feuerwerk?

Das entscheidet die Staatsanwaltschaft. In den allermeisten Fällen wird es von Fachfirmen vernichtet.

Das Interview führte Jens Blankennagel.