Berlin - Es ist schon bizarr. Gar jämmerlich und befremdlich. Nein: fremdenfeindlich. Nach zwei langen Jahren, die wir durch die Pandemie waten, sind Begriffe wie solidarisches Handeln und Zusammenhalt, die vor allem von politisch Verantwortlichen benutzt werden, doch nur leere Worthüllen, wie sich wieder einmal zeigt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte in einer Pressekonferenz vor nicht allzu langer Zeit, dass die Frage der Inanspruchnahme des Impfens auch eine integrationspolitische Frage sei. Man habe gute Erfahrung mit Imamen gemacht, sagte die SPD-Politikerin, und weiter: „Ich weiß genau, über welche Familien wir hier sprechen.“ Jede und jeder weiß, was mit diesem gewollt-mysteriösen Satz gemeint ist. Er hat ausgereicht, um zu verstehen, von wem genau die angebliche Neuköllner-Kennerin sprach. Den Berliner Migrantinnen und Migranten. Unter ihnen herrsche die größte Impfskepsis.

Unter den politisch Verantwortlichen ist diese „Schuldfrage“ und die vermeintliche Antwort darauf fast schon zwanghaft geworden. Ein notorisches Mit-dem-Finger-Zeigen. Natürlich ist es einfacher, Sündenböcke der Pandemie zu bestimmen, gewissermaßen als Erklärung für alles, was schiefgelaufen ist und weiterhin schiefläuft, wie eben: die stockende Impfkampagne, die verfehlten Impfziele – 80 Prozent bis Ende Januar sollten es sein. Es ist einfacher, gefühltes Wissen als faktenbasiertes Wissen zu verkaufen, wie es neben Frau Giffey unter anderem auch Virologe Christian Drosten und der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler in ähnlicher Weise getan haben. Ungeimpft seien vor allem „Leute mit Migrationshintergrund“, Migranten seien diejenigen, die Corona-Intensivstationen überfüllten.

Vorurteile reproduzieren, die Gesellschaft versuchen zu zerreißen, zu spalten, einzelne Bevölkerungsgruppen, die ohnehin auch in allen anderen Lebensbereichen mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen zu kämpfen haben, herauspicken, zur Schau stellen, degradieren – und im nächsten Atemzug von Solidarität in der Corona-Krise sprechen? Das ist – um es gemäßigt auszudrücken – mindestens moralisch verwerflich.

Bundesregierung hat es reichlich verbockt

Und es ist auch empirisch nicht korrekt, wie es die jüngste Covimo-Studie zeigt. Beim Thema Impfen geht es nicht um die Herkunftsfrage, sondern um sprachliche Barrieren, um soziale Faktoren wie Einkommen, Bildungsniveau, Alter. Und zwar unabhängig davon, ob jemand aus einer Einwandererfamilie kommt oder nicht. Die eigentlich relevanten Fragen lauten also: Wie leicht ist der Zugang zu Informationen und zum Gesundheitssystem per se? Was genau tut die Bundesregierung in der Corona-Krise, um alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu erreichen?

Sie hat es reichlich verbockt und schlimmer noch: über die vielen Monate auch nicht viel dazugelernt. Dann wollen wir mal mit dem Finger auf die wahren Verantwortlichen zeigen:

Zu Beginn wurden die Impfeinladungen in komplizierter deutscher Amtssprache verschickt. Die Impftermine konnten nur auf Deutsch vereinbart werden, sowohl telefonisch als auch digital, was im Großen und Ganzen immer noch der Fall ist. Auf den Seiten der Senatsverwaltung für Gesundheit oder des RKI wurden medizinische Fragen zu den Corona-Impfstoffen nur auf Deutsch beantwortet. Es gab keine divers ausgerichteten Werbespots, keine Plakate, keine Broschüren – und auch die aktuelle „Impfen hilft“-Kampagne beweist, dass die Politik nach wie vor völlig an der Realität vorbeilebt. Wenn etwas geändert wurde, zum Beispiel die Corona-Hotlines, die in verschiedenen Sprachen angeboten wurden, hat es niemand mitbekommen. Die verfügbaren Informationen zu den Impfstoffen oder zu möglichen Impfterminen auf der Internetseite des Berliner Senats für Integration und Migration sind ein Witz.

Multiplikatoren wurden nicht miteinbezogen

Halbherzig wurde das Thema „niedrigschwelliges Impfen“ angegangen. Mobile Impfteams sind in die Kieze gefahren, ohne vorher mit Verbänden, Vereinen, Religionsgemeinschaften, Pädagogen, Medizinerinnen, Kulturzentren, in Kontakt zu treten, die den Vertrauensvorschuss in den Communitys durch langjährige Netzwerkarbeit haben. Die in der Pandemie viel Aufklärungsarbeit geleistet haben, die letztlich von der Politik weder gesehen noch anerkannt wurde.

Das extreme Durcheinander um die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission – zum Beispiel zur Booster-Regelung bei Johnson & Johnson oder der Altersbegrenzung von Moderna –, die extrem wirren Diskussionen zum Genesenen-Status, zu den Quarantäneregeln oder zur Impfpflicht – die haben nicht mal Menschen verstanden, die alle erdenklichen Zugänge schon haben.

Deutschland hat es nicht geschafft, mehrsprachige und vor allem zielgerichtete, verständliche, zuverlässige Informationen ohne viele Fachbegriffe zur Verfügung zu stellen. Man hat sich nicht ausreichend Zeit für Aufklärungsarbeit genommen. Man hat nicht mit klaren Botschaften und Beispielen gearbeitet, und viel zu wenige Kanäle bedient. Und statt mal eigene Fehler einzugestehen und von diesen zu lernen – denn es gibt noch wahnsinnig viel Luft nach oben, was die Impfquote angeht –, werden noch heute migrantische Communitys für die hausgemachten Probleme verantwortlich gemacht. Das ist bizarr. Jämmerlich. Befremdlich. Fremdenfeindlich. Und damit muss verdammt noch mal Schluss sein.