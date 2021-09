Berlin - Die AfD an der Schule: Für die einen ist das die notwendige Auseinandersetzung mit einer demokratisch gewählten Partei, für die anderen ein Beitrag zur gesellschaftlichen Normalisierung und Legitimierung von menschenfeindlichen und antidemokratischen Positionen.

Die Einladung von AfD-Kandidat Frank-Christian Hansel, einst Gründungsmitglied der AfD Berlin und ihr erster Schatzmeister, zu einer Podiumsdiskussion am Schöneberger Robert-Blum-Gymnasium sorgte für lautstarken Protest. Zur Demonstration am Dienstag kamen auch externe Gruppierungen. Der neue Schulleiter Jörg Häger sagte die Podiumsdiskussion, die am Dienstag stattfinden sollte, deshalb schließlich ganz ab. Die Sicherheit könne nicht mehr gewährleistet werden. An den Wänden der Schule prangten Graffiti, unter anderem mit dem Satz „Jörg, du Schwein“.