Berlin - Noch ist nichts entschieden, die Gespräche laufen noch. Doch die Chancen steigen, dass die Fahrpreise im Berliner und Brandenburger Nahverkehr im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Mehr noch: Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und Berufstätige als Stammkunden zu halten, könnte es 2022 nun doch ein neues flexibles Ticketangebot geben. Das erfuhr die Berliner Zeitung aus Branchenkreisen. Würden die Pläne verwirklicht, gäbe es für die Fahrgäste gleich zwei gute Nachrichten. Am Donnerstag bekamen die Akteure Rückenwind – vom Abgeordnetenhaus und vom Berliner Fahrgastverband IGEB.

Der Nahverkehr ist in der Krise, Fahrgastzahlen und Einnahmen sinken. Aus Angst vor Corona bleiben viele Menschen Bahnen und Bussen fern – obwohl die Fahrzeuge kein Hotspot der Ansteckung sind. Weil immer mehr Berufstätige zu Hause arbeiten, kündigen Pendler ihr Umweltkarten-Abo. Jetzt führen die aktuellen Streiks bei der Deutschen Bahn erneut dazu, dass sich Fahrgäste nach Alternativen umsehen. „In dieser Situation die Tarife zu erhöhen, wäre das völlig falsche Signal“, warnte der IGEB-Vorsitzende Christfried Tschepe.

Sitzung verschoben – Aufsichtsrat berät nun erst nach der Wahl

Doch bislang sahen die Brandenburger Verkehrsbetriebe, die vom Land traditionell kurz gehalten werden und zunehmend unter Liquiditätsproblemen leiden, keine Alternative zu einer Tarifanpassung nach oben. Sie lehnten es auch ab, ein flexibles Homeoffice-Ticket einzuführen, wie es die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vorgeschlagen hatten.

Wie berichtet, sollte das im Frühjahr vorgestellte Angebot Fahrgästen ermöglichen, den Berliner Nahverkehr innerhalb von 60 Kalendertagen acht-, zwölf- oder 20-mal jeweils 24 Stunden lang zu nutzen – für Preise zwischen 44 und 88 Euro. Das neue Ticket sollte den Kundenschwund bei der BVG bremsen. Allein von März 2020 bis Juni 2021 ist bei dem Landesunternehmen die Zahl der Abonnements um rund 15 Prozent gesunken.

Brandenburger Verkehrsunternehmen setzten allerdings durch, dass das Homeoffice-Ticket wieder von der Tagesordnung genommen wurde. Ein solches Angebot könnte dazu führen, dass weitere Abos gekündigt werden – eine „Kannibalisierung“, die dazu führen könnte, dass die ohnehin geschrumpften Erträge weiter gemindert würden.

Inzwischen haben sich die Fronten aufgeweicht, sagte ein Beobachter am Donnerstag. Das liege daran, dass es mittlerweile ernst zu nehmende Vorschläge gebe, wie sich der Knoten durchschlagen ließe. Nun würden Konzepte diskutiert, die sowohl einen Verzicht auf Tariferhöhung 2022 als auch ein neues flexibles Ticketangebot vorsehen.

In Berlin ist sich die rot-rot-grüne Koalition darüber einig, dass die Fahrpreise zumindest im Berliner Stadtgebiet zum 1. Januar 2022 nicht steigen dürften. Dafür soll sich der Senat einsetzen, steht in dem Antrag, den die SPD, die Linke und die Grünen am Donnerstag ins Abgeordnetenhaus einbrachten. Er wird am 16. September im Hauptausschuss beraten, teilte der Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg mit.

Ursprünglich sollte der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) Mitte September über das weitere Vorgehen zum Thema Tarife beraten. Nun wird die Sitzung auf Oktober verschoben. VBB-Sprecher Joachim Radünz wollte sich nicht äußern. Nur so viel: „Wir sind in Gesprächen im Interesse der Fahrgäste.“

Fahrgastverband will keine entfernungsabhängigen Tarife in Berlin

Wie berichtet werden in BVG-Bussen nach einer langen coronabedingten Pause wieder Fahrscheine verkauft – allerdings nicht mehr gegen Bargeld, sondern nur noch mit kontaktloser Zahlung per Karte oder Smartphone. Damit ist der Busverkehr nach der Straßenbahn der zweite Bereich bei der BVG, in dem keine Barzahlung mehr möglich ist. Der Berliner Fahrgastverband IGEB bekräftigte am Freitag seine Kritik an dem Vorgehen, das bei der BVG offiziell als Pilotprojekt bezeichnet wird. „Das ist der völlig falsche Weg, weil es die Barrieren erhöht und ganze Bevölkerungsgruppen von der Nutzung des Busverkehrs ausschließt“, kritisierte der Verbandsvorsitzende Christfried Tschepe.

Die IGEB wandte sich auch gegen Pläne der BVG, ein Check-in-Check-out-System und entfernungsabhängige Fahrpreise zu erproben. Wie berichtet geht es darum, sich vor jeder Fahrt mithilfe einer Chipkarte anzumelden (einzuchecken) und nach der Fahrt wieder abzumelden (auszuchecken). Dabei wird jedes Mal registriert, wo Fahrgäste genau ein- und aussteigen, um den Ticketpreis an der Länge der Strecke auszurichten. In einem ersten Schritt solle von September an die notwendige Technik getestet werden, teilte die BVG-Vorstandsvorsitzende im Juli mit. Der Fahrgastverband kritisierte die Vorstöße des Landesunternehmens, die am Senat vorbei gemacht werden.