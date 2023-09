Seltsame Explosionen beschäftigen das Berliner Landeskriminalamt. Am vergangenen Sonntagmorgen gab es einen Knall in der Uhlandstraße in Wilmersdorf. In einem Dönerladen war irgendetwas explodiert. Zeugen sahen zwei Männer davonlaufen.

Tags darauf knallte es in einem Mini-Supermarkt an der Neuköllner Sonnenallee. Hier ging die Polizei von Anfang an von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Inzwischen ist auch klar, dass die Explosion vom Vortag in der Uhlandstraße kein Versehen war. „Wir gehen von einer vorsätzlichen Tat aus“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Gut möglich, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt.

Auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichtenberg schlugen sich am Montagnachmittag ein 28- und ein 31-jähriger Mann. Als sie voneinander abließen, zog der Ältere dem Jüngeren noch einmal einen Schlagstock über den Kopf. Während Polizisten am Ort den Sachverhalt aufnahmen, kamen Angehörige der beiden Männer hinzu. Sie begannen sich zu streiten, und Polizisten konnten sie nur mit Mühe auseinanderhalten. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Doch die Sache war nicht zu Ende. Später erschienen bis zu 20 Personen am Tatort. Sie trafen dort auf den 31-Jährigen und traten ihn zusammen. Erneut eingetroffene Polizisten sorgten für Ruhe. Nun kam auch der 31-Jährige ins Krankenhaus.

In Lichtenberg muss sich die Polizei mit einer weiteren merkwürdigen Geschichte befassen: Am Dienstagabend sprachen zwei Männer am U-Bahnhof Friedrichsfelde zwei Kinder an, ob sie Drogen hätten. Die sagten nein und rannten zu ihrer Wohnung. Die Männer folgten ihnen. Die Kinder erzählten ihrem Vater davon. Der ging aus der Wohnung herunter zu den beiden Männern. Einer der beiden zog ein Messer und stach es dem Vater in den Oberarm. So zumindest erzählte es der blutende Vater den Polizisten, die eingetroffen waren, als die Täter mit einem Auto verschwunden waren.

In Karlshorst hat offenbar jemand Freude daran, Feuer zu legen. Am Freitagmorgen brannte am Hönower Wiesenweg ein herrenloser Wohnwagen aus. Der Täter versuchte noch, weitere Wohnwagen in Brand zu setzen. Die abgestellten Anhänger sind Teil der Verwahrlosung dieser Stadt. Sie sind nicht mehr nutzbar und zugemüllt.