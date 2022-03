Der Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Demnach beläuft sich der Entwurf für 2022 auf 36,5 Milliarden Euro, im kommenden Jahr werden 36,7 Milliarden Euro angepeilt. In den dramatischen Corona-Jahren 2020 und 2021 lag der Etat teils um fast vier Milliarden Euro höher. Nun geht der Entwurf ins Parlament. Noch vor der Sommerpause soll er beschlossen werden.