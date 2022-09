Ein Mann hält einen langen schwarzen Stab in den Händen und setzt eine Zehenspitze auf das Drahtseil, das über den Kanal am Dreiländereck in Neukölln gespannt ist. Langsam schiebt er den Fuß nach vorne. Dicht hinter ihm balanciert ein anderer Mann, statt einem Stab hält er eine Ziehharmonika. Beide singen laut „Bella Ciao“. Das Publikum auf und neben der Lohmühlenbrücke singt und klatscht im Takt. Obwohl beide mit einem Gurt an einem weiteren Drahtseil über ihren Köpfen gesichert sind, fiebern die Zuschauer gespannt mit und applaudieren laut, als beide die Plattform am anderen Ufer erreichen.

Bei der Performance „Von oben hört Mensch besser“ nehmen die Amateurkünstlerinnen und -künstler Abstand vom Lärm der Stadt. Der Verein Coraggio Die Kulturanstifter e.V. spannt von April bis Oktober ein Seil über den Kanal, auf dem jeder das Balancieren in Wochenend-Workshops erlernen kann. Der Verein hat auch Kooperationen mit Schulen und bietet Zirkus, Theater und Tanzworkshops an.

Anne Timm hat den Verein Coraggio gegründet, um ein kulturelles Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen. „Wenn man miteinander spielt, dann hat man eine echte menschliche Begegnung“, sagt sie. Das Hochseillaufen übe eine ähnliche Faszination aus, nur eben bei Erwachsenen. Jugendliche ab 13 Jahren lernen das Balancieren an der Sportanlage Maybachufer ein paar Meter weiter auf der anderen Seite der Brücke. Für Kinder ist der Balancier-Stab zu schwer.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Drahtseilakt an der Lohmühlenbrücke Neukölln.

An beiden Enden des Stabs sind schwarz gefärbte Schwimmnudeln angebracht, damit er nicht versinkt, falls einer der Künstler das Gleichgewicht verliert. Am Ufer verfolgt ein buntes Publikum die Performances. Kinder krabbeln auf dem Kies, ein älterer Herr beobachtet auf seinem Rollator sitzend jeden Schritt. „Sie läuft normalerweise ohne Stange und mit Fächer“, sagt eine mittelalte blonde Frau und deutet auf die junge Artistin, die eben in Ballett-Schläppchen über das Drahtseil geht. Die Frau aus dem Publikum heißt Franziska Pack. Später sei sie selbst dran, sagt sie. Ab 20.30 Uhr beginnen die Nacht-Performances. Trotz Verletzung am Fußgelenk will sie es versuchen.

Die Amateur-Artistin auf dem Seil ist fast bei der Plattform angelangt, da erwähnt Franziska Pack so nebenbei, dass diese Frau ja eigentlich Höhenangst habe. Aber: „Du kannst es schaffen, das ist der Sinn des Projekts“, sagt sie. Das italienische Wort „Coraggio“ bedeutet nämlich „Mut“. Sich neuen Herausforderungen stellen und eine tolle Gemeinschaft erleben, davon hat auch die Gründerin Anne Timm gesprochen. Und jeder kann es lernen. Je nachdem wie viel jemand zahlen kann und möchte, sind die Kosten gestaffelt. So soll das Angebot niedrigschwellig bleiben.

„Kiko“, der nächste Artist, zittert auf dem Seil. „In der Mitte ist es am schwersten“, sagt Franziska Pack. Retter mit gelben Westen stehen bereit. Vor der Performance haben sie geübt, wie sie im Notfall jemanden ins Schlauchboot abseilen können. Doch Kiko fängt sich schließlich und gelangt unbeschadet ans andere Ufer.

Das Event ist Teil des Kulturfestivals „Draußenstadt“, das Stadtkultur im Freien ermöglicht und finanziell unterstützt. In diesem Rahmen können Besucher an diesem Wochenende unter anderem im „Saunakino“ den Dokumentarfilm von „Pool Potentials“ über die Möglichkeiten der Berliner Sommerbäder in der Schließzeit ansehen: am Sonntag, 15 bis 19.30 Uhr, im Sommerbad Humboldthain.