Berlin - Sie versuchen alles. Mieter aus der Konrad-Wolf-Straße 62 - 64 in Lichtenberg haben sich jetzt mit der Bitte um Unterstützung gegen drastische Mieterhöhungen an den neuen Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) gewandt. „Es ist wirklich furchtbar“, sagt die 73-jährige Mieterin Sylvia P. Seit Anfang des Jahres verlange ihr Vermieter für die 63 Quadratmeter große Wohnung, in der sie mit ihrem Mann lebt, rund 990 Euro warm statt 780 Euro wie bisher. Das entspricht einer Mieterhöhung um mehr als 200 Euro. „Wir zahlen die Hälfte unseres Renteneinkommens für die Miete“, berichtet die 73-Jährige.

So wie ihr geht es vielen der 136 Mieter-Haushalte in der Anlage des alten sozialen Wohnungsbaus. Die Miete soll hier – ganz legal – von bisher rund 8,80 Euro je Quadratmeter auf gut 12 Euro je Quadratmeter kalt steigen, also um mehr als 30 Prozent. Dass ausgerechnet die Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus von solch drastischen Mieterhöhungen betroffen sind, hat einen politischen Grund: Um den Landeshaushalt zu entlasten, beschloss der Senat im Jahr 2003, dass es nach dem Ablauf einer 15-jährigen Wohnungsbauförderung keine Förderung über weitere 15 Jahre geben solle wie bis dahin üblich.

Die Eigentümer erhielten damit das Recht, die Miete in den Wohnungen auf die sogenannte Kostenmiete anzuheben, also auf die Miete, die sich nach Anrechnung aller Ausgaben für die Wohnungen ergibt. Der Mietspiegel, der Mietsteigerungen im freien Markt beschränkt, gilt für geförderte Wohnungen nicht. Deswegen sind für Sozialwohnungen solche starken Erhöhungen möglich.

Tausende Wohnungen betroffen

Rund 28.000 Wohnungen waren vom Ausstieg aus der Anschlussförderung betroffen. Die Folgen sind bis heute spürbar. Denn mancher Eigentümer macht erst jetzt von der Möglichkeit Gebrauch, die Miete anzuheben. Drastische Mieterhöhungen wie den Bewohnern in der Konrad-Wolf-Straße drohen theoretisch Tausenden anderen Mietern in Berlin, für deren Wohnung ebenfalls keine Anschlussförderung gewährt wurde. So belief sich die Zahl der Unterkünfte ohne Anschlussförderung nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum 1. Januar 2021 noch auf rund 10.700.

Die meisten Eigentümer halten sich zwar bisher mit Erhöhungen auf die Kostenmiete zurück. Bei fünf Prozent der Wohnungen ohne Anschlussförderung verlangten die Eigentümer im Jahr 2020 aber die Kostenmiete. Wenn es nach den Versprechen der rot-rot-grünen Koalition zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode gegangen wäre, hätte es das Problem für die Mieter eigentlich gar nicht mehr geben dürfen. R2G hatte nämlich eine Reform des alten sozialen Wohnungsbaues zugesagt, zu der auch eine Regelung für die Wohnungen ohne Anschlussförderung gehören sollte. Doch dazu war es nicht gekommen. Der Grund: Die Koalition konnte sich zwischen zwei konkurrierenden Modellen nicht auf eines verständigen.

In der neuen Koalitionsvereinbarung für die Regierungszeit von 2021 bis 2026 ist von einer Reform des alten sozialen Wohnungsbaus nicht mehr die Rede. Nur ein Satz findet sich dort: „Um Missstände im bis 2003 geförderten sozialen Wohnungsbau zu beenden, wird die Koalition zügig rechtliche Möglichkeiten prüfen, wie bewirkt werden kann, dass Vermieter*innen entsprechender Wohnungen keine fiktiven Kosten auf die Miete umlegen können und die ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschreiten dürfen“, heißt es. Unter fiktiven Kosten werden dabei solche Ausgaben verstanden, die im Laufe der Zeit entfallen sind, aber immer noch in Ansatz gebracht werden.

Lösung des Problems angemahnt

Sylvia P. und ihr Mann mahnen stellvertretend für viele Mieter in der Konrad-Wolf-Straße eine politische Klärung an. „Hier muss endliche eine Lösung für ein Problem, das dem Senat seit Jahren bekannt ist, gefunden werden“, schreiben sie im Brief an den neuen Stadtentwicklungssenator. Sie seien vor Jahren mit einem Wohnberechtigungsschein in die Sozialwohnung eingezogen und „in der Zwischenzeit keinesfalls finanziell besser gestellt, im Gegenteil!“ Das betreffe den Großteil der Mieter. Für sie und ihren Mann komme ein Umzug „alters- und krankheitshalber leider nicht in Frage“. Im Bemühen um bezahlbares Wohnen würden sie nicht nachlassen. „Sozialwohnungen müssen Sozialwohnungen bleiben“, fordern die Mieter. Sie sollen also bezahlbar bleiben – oder werden.