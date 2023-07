Seit fast drei Monaten gibt es das Deutschlandticket. Rund zehn Millionen Menschen haben es bisher gekauft und zahlen also monatlich 49 Euro für sämtliche Nahverkehrsmittel von Bayern bis Rügen. Auch aus unserer Redaktion nutzen das Ticket mehrere Kollegen – selbst dann, wenn sie es noch nicht besitzen. Denn auch jetzt noch gibt es Lieferschwierigkeiten bei den kleinen Plastikkarten. Fünf Kollegen der Berliner Zeitung berichten von ihren Erfahrungen mit dem neuen Symbol der Verkehrswende.

Wenn es nur endlich da wäre

Wenn ich mein „Deutschlandticket“ raushole, dann seufzt der Kontrolleur und andere Fahrgäste fangen an zu lächeln. Denn statt einer Chipkarte oder meinem Handy darf ich einen Schriftsatz der Rostocker Verkehrsbetriebe in A4 und Farbdruck vorzeigen. Wegen Lieferschwierigkeiten, heißt es da, soll diese schriftliche Bestätigung bis Ende Juli als Ersatz gelten. Bis dahin wollen ja alle Tickets ausgeliefert sein, trotz ständig steigenden Andrangs.

Ich wohne sonst in der sehr schönen Hansestadt Rostock, in der das meiste zu Fuß zu erreichen ist. Seit einer Woche bin ich in Berlin unterwegs und schon jetzt so viel Bahn und Bus gefahren wie zu Hause seit Jahren nicht. Ich kann also sagen: Ich bin unfassbar dankbar für das Deutschlandticket, in der Theorie. Trotzdem stört die Umsetzung: Wenn ein ausgedruckter Wisch mit Logo so ganz ohne Ausweis reicht, fragt man sich fast, warum überhaupt noch kontrolliert wird. Und was mache ich, wenn es doch nicht wie versprochen bis zum 31. Juli eintrudelt? Das ist am Montag!



Oder kommt bis dahin eine Möglichkeit, mein Ticket auf dem Handy darstellen zu lassen? Schließlich ist es ja seit einem Monat bezahlt. Eine Kopie auf dem Handy sollte also kein Problem sein. Doch falls es das gibt, müsste man es einrichten können. Selbst als einer dieser Digital Natives habe ich das noch nicht so ganz hinbekommen ... Juno Kolmorgen

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sonnabends zum Wandern, sonntags an den Badesee

Freiheit. Dieses Wort fällt mir als Erstes ein, wenn ich an mein Deutschlandticket denke. Mit meiner Umweltkarte konnte ich bereits alle Ziele in Berlin erreichen, ohne lange grübeln zu müssen, welche Fahrkarte die richtige ist und wie ich sie bekomme. Ich bin einfach losgefahren. Das neue Jahresabo für 49 Euro im Monat hat den Radius enorm erweitert. Am Sonnabend zum Wandern nach Brandenburg? Kein Problem. Am Sonntag nach Mecklenburg-Vorpommern an den Badesee (welcher das ist, verrate ich nicht)? Ist ebenfalls möglich, ohne ein Ticket buchen zu müssen. Das ist Freiheit: einfach losfahren, dorthin, wohin ich will. Das Deutschlandticket einpacken – und los geht’s.

Sicher kommt jetzt wieder die übliche Autofahrerfrage: Kann man mit der Bahn überhaupt ins Grüne oder an den See kommen? Na klar, die meisten Ziele sind ohne Auto erreichbar. Einfach mal checken unter www.vbb.de. Die Lücken im Netz lassen sich mit einem Mietrad oder einem mitgebrachten Fahrrad schließen. Allerdings waren die Züge auf manchen Verbindungen schon vorher am Wochenende voll – nun sind sie leider zum Teil noch voller. Aber das spricht nicht gegen das Deutschlandticket, sondern dafür. Peter Neumann

Ich nehme das Ticket beim Wort – und erkunde das Land

Wahrscheinlich gilt das für jedes Land der Welt: Eine Hauptstadt ist nicht repräsentativ für das ganze Land. Als ich vor fast drei Jahren nach Berlin – und damit nach Deutschland – umzog, wollte ich nicht nur die Stadt kennenlernen. Deshalb nahm ich mir etwas Besonderes vor: Ich wollte einen Ort in Deutschland für jeden Buchstaben des Alphabets besuchen, und dabei auch jedes Bundesland. Stand heute habe ich die Hälfte des Alphabets und alle bis auf drei Bundesländer bereits abgehakt – davon sind meine Reisen zu zwei neuen Buchstaben-Städten und in ein Bundesland durch das Deutschlandticket ermöglicht worden. Sein Name hat für mich also eine doppelte Bedeutung gewonnen.

An einem verlängerten Wochenende im Juni fuhr ich mit der Regionalbahn nach Wittenberg. Da staunte ich über die Pracht der Schlosskirche, wo Martin Luther einst seine 95 Thesen anschlug, wurde schlauer über Dederon in einer Sonderausstellung des DDR-Alltagsmuseums und erlebte zum ersten Mal Sachsen-Anhalt. Auf dem Rückweg nach Berlin hielt ich mich einen Tag lang in Jüterbog auf, einer der ältesten Städte Brandenburgs. Ich bummelte durch die mittelalterlichen Backsteinbauten der Altstadt und bewunderte den Ausblick auf die brandenburgische Landschaft vom Aussichtspunkt der Sankt-Nikolai-Kirche. Dann ging es – überraschend pünktlich – mit dem Regionalexpress zurück nach Berlin.

Wohin mein Deutschlandticket mich als Nächstes bringen wird, weiß ich noch nicht. Am wahrscheinlichsten wird es nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, eins der drei fehlenden Bundesländer, wo ich auch mit Usedom das U abhaken könnte. Auch wenn das eine Insel ist. Eher unwahrscheinlich wäre eine Reise nach Saarbrücken, um auch das Saarland zum ersten Mal zu betreten. Nach einigen Fahrplänen würde das mehr als 17 Stunden dauern und bis zu neun Umstiege benötigen. Der ICE braucht weniger als siebeneinhalb Stunden und man muss zweimal umsteigen. Elizabeth Rushton

Die Einmal-mit-alles-Karte

Wie bezahlt man die Fahrkarte im Bus von Wittenberg über Pratau und Kemberg nach Bad Schmiedeberg? Beim Fahrer? Oder nur am Automaten? Hoffentlich funktioniert der! Mit solchen Fragen musste man sich beschäftigen – früher, in der schwierigen Zeit, als es von den Zuständigen für gänzlich unmöglich erklärt wurde, ein Ticket für alles anzubieten, also eine lebensvereinfachende Maßnahme für viele.

Es wird also nicht alles immer schlechter: Jetzt steige ich ein, fahre von Berlin nach Wiek in den hintersten Winkel von Rügen, mit Regio und Bus – alles schon beim Start mit der 49-Euro-Flatrate bezahlt. Ein Ticket für solche, die es einfach lieben, und bequem. Meine gelbe Karte bringt mich nicht nur zur Ärztin nach Steglitz oder an die Badestelle in Eichwalde oder zum Obstselberpflücken nach Brandenburg, sondern auch in Bussen und Bahnen durch München oder mit der Schmalspurbahn auf den Brocken. Will ich in die Alpen, steige ich in München aus dem ICE – und die Einmal-mit-alles-Karte erlaubt das Weiterfahren nach Mittenwald ohne Extraaufwand. Ich liebe sie. Maritta Tkalec

Die Möglichkeiten! Das schlechte Gewissen!

Einen Monat lang zögerte ich. Sollte ich nicht doch mein BVG-Abo behalten? Die Fahrkarte, die etwas teurer war als das Deutschlandticket, nur in den Berliner Tarifzonen A und B galt statt im ganzen Land, mit dem ich aber abends und am Wochenende jemanden kostenlos mitnehmen konnte? Nach einem Monat stellte ich fest, dass ich nur einmal meinen Freund kostenlos mitgenommen hatte. Dafür lohnte es sich nicht, etwa 16 Euro mehr im Monat zu zahlen. Und mir erschien plötzlich die Idee verlockend, im Sommer spontan Ausflüge machen zu können, ohne über eine Fahrkarte nachdenken zu müssen. Einfach einsteigen und an einen See fahren. Vielleicht sogar mal an die Ostsee? Mitte Mai klickte ich auf der Webseite der BVG auf „Abo wechseln“.

Seit Juni habe ich ein Deutschlandticket. Die Chipkarte ist zwar auch bei mir noch nicht angekommen. Aber ich habe einen Ausdruck in meiner Tasche, mit dem ich meine Ausflüge machen könnte. Könnte, tja. Die Möglichkeit fühlt sich nicht mehr verlockend an, sondern macht mir langsam ein schlechtes Gewissen. Ich habe mit dem Ausdruck einmal meine Mutter in der Rehaklinik besucht, in Hoppegarten, Tarifbereich C der Berliner S-Bahn. Damit sparte ich zweimal den Anschlussfahrausweis, immerhin vier Euro. Sonst fahre ich weiter in den Tarifzonen A und B herum. Einen Ausflug zu einem See, geschweige denn an die Ostsee habe ich noch nicht geschafft. Aber vielleicht, wenn die Chipkarte da ist. Wiebke Hollersen