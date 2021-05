Berlin - Der Klimaliste Berlin geht es ums Klima. Doch die neue Partei will viel mehr: eine andere Lebensweise, nicht mehr und nicht weniger. Mit weniger Ausbeutung und weniger Selbstausbeutung, sagte Gesa Müller-Schulz, die bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus kandidiert. Mit mehr Zeit für die anderen dank einer auf drei oder vier Tage reduzierten Arbeitswoche. Das jetzige System belaste die Menschen mit Stress, es lebe auf Kosten ihrer Gesundheit und auf Kosten des Planeten, so Müller-Schulz. „Dabei ist unser Land reich genug, um unser Leben frei gestalten zu können.“

Die jüngste Berliner Partei mühte sich am Freitag, den Eindruck zu zerstreuen, dass sich ihr Wahlprogramm im Klimathema erschöpfe. Doch klar wurde auch, dass die Klimaliste es als Schlüssel und Legitimation für die radikale Veränderung des Lebens in Berlin sieht, die ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren notwendig ist. „Berlin kann Paris!“ ist die Devise. Konkret bedeutet dies: Das Pariser Klimaabkommen, das die Erderwärmung auf maximal anderthalb Grad Celsius begrenzen will, soll alle Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Stadt bestimmen.