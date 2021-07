Berlin - Freunde in Kreuzberg sind vor ein paar Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Ein kleines, süßes Mädchen ist zur Welt gekommen. Die Mutter kommt aus Luxemburg, der Vater ursprünglich aus den Iran – ist aber in Australien großgeworden. Vor einigen Monaten haben wir uns über die künftige Sprache der Familie unterhalten, über die Spracherziehung. Es stellte sich heraus, dass in der Familie drei Sprachen gesprochen werden sollen: Luxemburgisch – wegen der Mutter. Persisch – wegen des Vaters. Und Englisch, weil die Elternteile seit dem Kennenlernen sich immer in dieser Sprache unterhalten haben. Irgendwann kommt noch Deutsch dazu. Frühestens bei der Kitabetreuung, spätestens bei der Einschulung.

Berlin hat viele solcher Familien, und es werden immer mehr. Zu meinem Freundeskreis gehört auch ein finnisch-italienisches Paar, das miteinander Englisch spricht und in Berlin einen gemeinsamen Sohn hat.