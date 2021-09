Berlin - Im Prozess um den dreisten Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm im Februar dieses Jahres, bei dem mehrere Hunderttausend Euro erbeutet wurden, ist einer der Täter am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Zudem soll Muhamed R., Mitglied eines polizeibekannten arabischstämmigen Clans, wegen seiner Drogenabhängigkeit für zwei Jahre in eine Entziehungsanstalt. Das sagte Sebastian Brinsa, der Vorsitzende Richter der 15. Strafkammer, in seiner Entscheidung.



Der Richter wies auch an, bei dem Angeklagten einen Wertersatz in Höhe der Beute von 648.500 Euro einzuziehen. Brinsa fand für die Tat starke Worte. „Der Überfall war ein professionell geplantes und durchgeführtes Lehrstück der Schwerstkriminalität.“ Mit seinem Urteil folgt die Kammer der Forderung der Staatsanwältin. Die Verteidiger des 31-Jährigen hatten hingegen sechseinhalb Jahre Haft gefordert.