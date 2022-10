Drogenfund in Berlin: 33 Kilo Heroin im Keller, 22.000 Euro im Nachttisch

Es war einer der größten Heroinfunde der vergangenen Jahre. Mehr als 33 Kilogramm des Rauschgiftes mit einem geschätzten Verkaufswert von über einer Million Euro hatten die Drogenfahnder Ende Mai in Alt-Treptow gefunden. Jetzt hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben.

Ein anonymer Hinweis hatte die Fahnder zu der Wohnung in der Harzer Straße geführt. Eigentlich hatten sie damit gerechnet, auf einen Händler illegaler Waffen zu stoßen. Angetroffen haben sie dann aber einen mutmaßlich bewaffneten Drogenhändler. Als ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Mannes stürmte, kletterte der aus dem Fenster. Draußen postierte SEK-Beamte konnten ihn allerdings festhalten.

Nach Informationen der Berliner Zeitung benutzt der 34-jährige türkische Staatsbürger Mazlum O., der sich illegal in Berlin aufhielt, mehrere Alias-Personalien: eine niederländische unter dem Namen Adam van O. und eine griechische als Ioanis D.

Scharfe Schusswaffen in Griffweite

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Drogenfahnder im Schlafzimmer des Verdächtigen etwa 150 Gramm Kokain und im Nachttischschrank 22.000 Euro Bargeld. Staatsanwaltschaft und Polizei vermuten, dass es sich bei dem Geld um Erlös aus Rauschgiftverkäufen handelt. Im Keller, der zu der Wohnung gehört, fanden die Fahnder 34 Pakete mit insgesamt rund 33 Kilogramm Heroin zum Weiterverkauf.

In Griffweite lagen laut Staatsanwaltschaft eine scharfe Schusswaffe, zwei weitere baugleiche vollautomatische Schusswaffen, drei zu scharfen Pistolen umgebaute Schreckschusswaffen und die dazugehörige Munition. Einen entsprechenden Waffenschein hat der Mann nicht.

Mazlum O. werden nun bewaffneter illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und zahlreiche Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Seit der Festnahme sitzt er in der Haftanstalt Moabit in Untersuchungshaft. Ein Prozesstermin ist noch nicht angesetzt.