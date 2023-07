Drogenkonsum im Görlitzer Park: Müllsammler finden 300 Spritzen in einem Gebüsch

An die Büsche geht die BSR nicht mehr ran. Dabei liegt da der schlimmste Dreck. Unterwegs mit freiwilligen Müllsammlern in Berlins schmutzigsten Ecken.

Der Görlitzer Park sieht auf den ersten Blick aufgeräumt aus. Für seine Verhältnisse. Die große Wiese in der Senke in der Mitte des Parks ist nicht wie sonst oft mit leeren Flaschen und Kartons, in denen Essen zum Mitnehmen war, übersät. Aber Albrecht Trübenbacher sagt, dass man sich von dem ersten Blick nicht täuschen lassen darf.

Es ist Sonnabend, elf Uhr morgens. Man merkt, wie heiß der Tag wird. Trübenbacher trägt eine grüne Weste über T-Shirt und Shorts und hat auch schon einen Handschuh übergezogen. Er hat einen Handwagen dabei, in dem ein Kasten Mineralwasser, weitere Handschuhe und Greifzangen verstaut sind. Er ist nicht zum Spaß im Görlitzer Park, er will sich nicht auf die Wiese legen. Er will hier aufräumen, und zwar richtig, „das wegmachen, was die BSR nicht interessiert“, sagt er.

Er ist nicht allein gekommen. Eigentlich leitet Trübenbacher eine Gruppe ehrenamtlicher Müllsammler in Lichtenberg. An diesem Morgen hat er Leute aus ganz Berlin eingeladen, die in verschiedenen Ecken der Stadt sauber machen. In ihrer Freizeit. Man wolle sich vernetzen, sagt Trübenbacher, der Görlitzer Park liege verkehrsgünstig. Außerdem sei ja klar, dass hier viel zu tun ist.

Müll in Berlin: Überall Korken und Kippen

13 Erwachsene, ein Teenager und ein Vorschulkind verteilen sich in der Senke. Albrecht Trübenbacher sagt, dass „viel Kleinteiliges“ zu erwarten sei. Die Müllsammler, die zum Teil aus Marzahn-Hellersdorf, aus Bernau, aus Köpenick angereist sind, fangen an, Kronkorken aus dem Boden zu pulen, die das Kreuzberger Partypublikum eingetreten hat. Sie picken Kippen mit Greifzangen auf. Es sind sehr viele Korken und sehr viele Kippen. Trübenbacher erzählt, dass eine Kippe sechzig Liter Wasser verseuchen und sämtliche Mikroorganismen im Boden abtöten kann. Im Weitlingkiez, wo er wohnt, habe er auf einem Platz, fünf mal 50 Meter groß, mal 14.000 Stück aufgesammelt. In anderthalb Stunden. Aus Kleingartenanlagen holt er Abfall vom Tapezieren, hinter Zäune geworfen. Er ekle sich vor fast gar nichts mehr, auch vor Windeln und Damenbinden nicht.

Angereist aus ganz Berlin und Bernau: die ehrenamtlichen Müllsammler vor Beginn der Aktion in Kreuzberg. Markus Waechter/Berliner Zeitung Partymüll: Der gesammelte Abfall wird sortiert, Pfandflaschen werden abgegeben. Markus Waechter/Berliner Zeitung „Kehrenbüger“: Albrecht Trübenbacher leitet eine Aufräum-Initiative in Lichtenberg und hat das Treffen im Görlitzer Park organisiert. Markus Waechter/Berliner Zeitung Kronkorken und Kippen: Die Wiese wirkt oberflächlich sauber, ist aber von Unmengen an kleinteiligem Müll übersät. Markus Waechter/Berliner Zeitung Prototyp: Albrecht Trübenbacher hat diesen Kronkorken-Rasenmäher entwickelt. Zehn starke Magnete ziehen Metall aus dem Boden. Markus Waechter/Berliner Zeitung Wiederverwertbar: Kronkorken können abgegeben und recycelt werden. Die Müllsammler finden an diesem Tag Tausende im Park. Markus Waechter/Berliner Zeitung Sammler-Nachwuchs: Jakob ist sechs Jahre alt und räumt normalerweise mit seiner Mutter in Bernau auf, bei gemeinsamen Spaziergängen. Markus Waechter/Berliner Zeitung Gut geschützt: Greifzange und Handschuhe gehören zur Ausstattung der Müllsammler. Markus Waechter/Berliner Zeitung 1 / 8

Albrecht Trübenbacher ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, er war als Kind bei den Pfadfindern, wo er lernte, Plätze so zu hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Eine Regel, die vielen Menschen in Berlin unbekannt zu sein scheint. Seit 1999 lebt er in der Stadt, er arbeitet als Lehrer. Vor fünf Jahren hat er die Kehrenbürger Lichtenberg gegründet. In der Pandemie putzte er jeden Sonnabend und jeden Sonntag einen Spielplatz in seiner Gegend, auf dem nachts Jugendliche feierten. Damit es morgens sauber war, wenn Kinder zum Spielen kamen. Inzwischen habe er etwas heruntergefahren und mache etwa eine Aufräumaktion im Monat. Zwischendurch ist er in den sozialen Medien aktiv, um dort Mitstreiter zu gewinnen.

An diesem Tag hat er zum ersten Mal den Kronkorken-Rasenmäher dabei. Einen Protypen, den er selbst entworfen und gebaut hat. Er lässt sich an einer Stange über den Rasen schieben wie ein großer Schrubber, an dem zwei Räder angebracht sind. Zwischen den Rädern hat Trübenbacher zehn Neodym-Magneten verteilt, die jeweils 25 Kilo Gewicht anheben könnten.

Müllsammeln: „Eine Art Stressbewältigung“

Jakob greift sich das Gerät und rollt es über die Wiese. Er ist sechs Jahre alt und nimmt Kronkorken, die er beim Müllsammeln findet, mit nach Hause, wäscht sie und baut Bilder daraus, erzählt seine Mutter Anja Noka. Die beiden sind am Morgen aus Bernau nach Kreuzberg gekommen. Dort seien bisher nur sie beide ein Müllsammel-Team. Angefangen haben sie vor einem Jahr. Sie betrieben damals Geocaching, eine Art Schatzsuche mit GPS-Koordinaten, und zogen deshalb durch Bernau. Neben den Schätzen fanden sie viel Abfall.

Der Abfall nerve sie, sagen die meisten Müllsammler an diesem Tag. So geht es vielen Berlinern. Trotzdem hebt kaum einer auf, was andere fallen gelassen haben. Zumal sicher gleich der Nächste etwas auf die Straße wirft. Ist es nicht wahnsinnig frustrierend, der halben Stadt hinterherzuräumen?

Ja, sagen die Müllsammler, manchmal. Aber jedes Stück, das sie aufheben, sei nicht mehr da. Eine Frau aus Kreuzberg hofft, von anderen beim Sammeln gesehen zu werden und damit etwas zu verändern. Eine Frau aus Lichtenberg sagt, Müllsammeln sei auch „eine Art Stressbewältigung“ für sie. Es löse kleine Glücksgefühle aus. Unter den Müllsammlern an diesem Vormittag sind auffallend viele Menschen, die sich auch im Job um andere kümmern, der Lehrer Trübenbach, eine Traumatherapeutin aus Wuhletal, mindestens drei Sozialarbeiter.

Das Team von Clean-up Marzahn-Hellersdorf hat sich den härtesten Teil des Görlitzer Parks vorgenommen. Die Büsche am Rand. Vielleicht, weil sie harte Einsätze gewohnt sind. Janina Müller erzählt von einer Aufräumaktion am U-Bahnhof Biesdorf Süd, bei der sie mit ihrer Gruppe unter anderem eine Machete, einen schon von der Witterung zersetzten Teppich, Gürtel und einzelne Schuhe gefunden hat. Von Waffenfunden. Und von Diebesgut, das sie der Polizei übergeben haben, darunter ein Koffer voller gestohlener Uhren, noch originalverpackt.

Toilettenpapier, ein geklautes Portemonnaie, ein Messer

Auch im Görlitzer Park bleibt es an diesem Tag nicht bei Korken und Kippen. Wie sehr der Anblick des aufgeräumten Parks getäuscht hat, wird klar, als René Zoch aus dem Gebüsch kommt und sagt: „Bei 300 Spritzen hab ich aufgehört zu zählen.“

Sogar einer der vier Männer, die sich im Gebüsch gerade einen Schuss gesetzt haben, hat sich bei ihm bedankt, sagt Zoch. Für das Aufräumen. Einer der Männer sitzt jetzt auf einer Bank in der Sonne, einer kauert daneben, ein dritter ist immer noch im Gebüsch. Zoch geht trotzdem noch einmal rein. Zwischen den Büschen sind kleine Gänge freigetreten. Eine traurige, dreckige Parallelwelt öffnet sich.

Zoch hat hier schon eine Dreiviertelstunde lang gearbeitet, benutztes Toilettenpapier aufgelesen, ein geklautes Portemonnaie, zwei Geldkarten, ein Messer aus dem Boden gezogen. Trotzdem liegt noch viel Müll herum, Spritzenverpackungen, Getränkekartons, wieder eine Spritze. Er zieht einen Roller aus einem Busch, stopft schmutzige Kleidungsstücke in den Müllsack. Es stinkt nach Fäkalien.



„Es ist oft irgendwo scheinbar sauber“, sagt Zoch. „Aber sobald man in die Büsche geht ... “ – er führt den Satz nicht zu Ende. Zoch leitet eine Marketingagentur in Mitte und sagt, dass Müllsammeln auch ein Ausgleich für ihn ist.

Man kann es kaum glauben, an diesem Ort, würde aber Zoch und den anderen am liebsten um den Hals fallen. Zugleich fragt man sich, warum eigentlich die Berliner Stadtreinigung oder das Grünflächenamt nicht Hunderte Spritzen aus dem Gebüsch holen. Die Müllsammler aus Marzahn-Hellersdorf haben nur einen Abschnitt im Park geschafft. Wie sieht es in den anderen aus? Und in anderen Parks?



Gegen 13 Uhr treffen sich die Müllsammler in der Senke, Albrecht Trübenbacher bietet Wasser aus seinem Kasten an. Er sagt, dass der Müllsack mit den Spritzen für die BSR besonders gekennzeichnet werden muss. Und dass er wieder Kraft geschöpft hat an diesem Tag, beim gemeinsamen Aufräumen.